Infrastructure sportive de classe mondiale Construite au Gujarat en 2 décennies ; Le budget pour les sports augmente à Rs 250 Crore

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré les 36e Jeux nationaux le 29 septembre depuis le stade Narendra Modi à Ahmedabad. Il convient de mentionner qu’il faut généralement 12 à 36 mois pour prendre les dispositions nécessaires pour un événement aussi grandiose.

Cependant, le gouvernement du Gujarat, dirigé par le ministre en chef Bhupendra Patel, a assuré la même chose dans les trois mois.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Gujarat a donné la priorité à la construction d’une infrastructure sportive de classe mondiale dans l’État. Il n’y avait que trois centres sportifs avant 2002. Aujourd’hui, l’État dispose d’une salle polyvalente couverte dans chacun des 19 districts avec des complexes gouvernementaux séparés pour les sports de plein air.

A LIRE AUSSI | Championnat du monde ITTF : Indian Men Down Kazakhstan ; Les femmes égyptiennes s’améliorent pour atteindre les 16 dernières

L’investissement dans les infrastructures a donné au Gujarat la flexibilité nécessaire pour garantir que les Jeux nationaux puissent être organisés sans heurts dans six villes. Le complexe sportif de Naranpura, Ahmedabad qui est doté d’installations ultra-sportives modernes est à la hauteur de la stature olympique. Le gouvernement de l’État vise à avoir un tel complexe sportif moderne dans chaque district.

Pour aider les joueurs et les entraîneurs à mieux comprendre la science du corps humain et à promouvoir les activités physiques pour de meilleures performances, le gouvernement de l’État a créé l’Université du sport en 2011. Elle compte plus de 14 instituts affiliés. Au cours des deux dernières années et demie, plus de 3 500 étudiants se sont inscrits ici.

En 2022-2023, le budget de l’État pour le sport est passé à Rs 250 crore (2002 : Rs 2,5 crore). De plus, Shaktidoot Yojana et l’école de sport au niveau du district Yojana du gouvernement de l’État contribuent à promouvoir la culture sportive au Gujarat.

Les joueurs reçoivent une aide financière ainsi que des installations d’entraînement dans le cadre de ce programme. Environ 64 personnes ont bénéficié de ce dispositif et ont atteint le niveau national dans divers sports.

Lancé en 2010 par le ministre en chef de l’époque, Narendra Modi, Khel Mahakumbh visait à promouvoir le sport au niveau local et à apporter un changement dans la mentalité des gens à propos du sport. Au cours des 12 dernières années, cet événement annuel a produit des joueurs de classe mondiale comme Harmeet Desai (tennis de table), Ankita Raina (tennis), Mana Patel (natation) et Sarita Gaikwad (athlétisme), qui ont remporté des distinctions aux championnats nationaux et Niveau international. Récemment, Bhavina Patel, du Gujarat, a fait la fierté de l’Inde en remportant une médaille d’argent en tennis de table aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Le succès du gouvernement de l’État dans la promotion des sports peut être mesuré par le fait que Khel Mahakumbh est devenu le plus grand programme d’identification et de développement des talents de base en Asie.

La 11e édition de Khel Mahakumbh a enregistré une participation record de 41 lakh sportifs, presque trois fois plus qu’en 2010 (13 lakh).

Gujarat Sports Policy 2022 lancée par Bhupendra Patel vise à donner un nouvel élan au sport. Il accorde une importance particulière à la création d’une culture sportive dynamique et encourage les jeunes à exceller dans les événements nationaux/internationaux en leur fournissant des centres de haute performance, des centres d’excellence sportive, des complexes sportifs de district, des collèges sportifs et des écoles.

La nouvelle politique permettra également d’établir le premier centre de haute performance centré sur les para-athlètes en Inde, de moderniser les infrastructures des sites sportifs pour accroître l’accessibilité et de mener des programmes d’identification des talents, en particulier pour les para-athlètes et les athlètes spéciaux.

Les 36e Jeux nationaux ont enregistré la plus forte participation à un événement sportif national avec 20 000 sportifs, entraîneurs, officiels et personnel de soutien.

L’événement comprend Yogasanas, Mallakhambh, Kabaddi, natation, badminton, volley-ball, basket-ball, hockey, golf, kayak, triathlons et autres sports traditionnels et modernes.

Le Gujarat, l’Haryana, le Maharashtra, le Karnataka et le Punjab ont les plus gros contingents avec 400 à 650 joueurs. Plus de 7 000 athlètes participeront à plus de 381 compétitions dans 36 disciplines pour plus de 1 100 médailles.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici