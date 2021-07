infraction des Chiefs de Kansas City prête à déployer l’édition Mecole Hardman | Nouvelles de la NFL

Mecole Hardman est prêt pour sa plus grande saison à ce jour (AP)

De secrète à convoitée, Mecole Hardman entre en 2021 en lice pour la promotion de l’opérateur clandestin de Kansas City à une place parmi les garçons d’affiche les plus recherchés des chefs.

Derrière un itinéraire de croisement de gros morceaux de Tyreek Hill ou un faux en bout de ligne, un fouet de Travis Kelce, sorti, faufilé ou bouclé, vous pouvez trouver un leurre vertical ou un jet-sweep déguisé du n ° 17. Vu mais pas entendu, modeste sur les feuilles de statistiques mais d’une importance vitale aux yeux de ceux dont il contribue à mettre en valeur l’expertise. Un rôle de banquette arrière, accordé, beaucoup plus facile à élever au milieu des campagnes consécutives du Super Bowl.

Obtenir le ballon en tant que receveur des Chiefs peut être passionnant; obtenir le ballon en tant que receveur des Chiefs peut également être un défi lorsque votre nom diffère de Tyreek et Travis, qui revendiquent un total de 11 580 verges de réception et 85 touchés au cours des cinq dernières saisons régulières.

Hardman le sait mieux que quiconque. Mais en achetant dans l’épreuve de la patience, il pourrait maintenant être récompensé par la prochaine phase de son développement. Le projet Mecole Hardman se concrétise.

Hardman peut-il s’approprier le poste de récepteur n ° 2? (PA)

Les hôtels et les restaurants accueillent leurs ouvertures en douceur pour tester les eaux et taquiner les résultats finaux ; jusqu’à présent, les Chiefs ont caché les détails les plus fins de leur édition Hardman, mettant en lumière la vitesse révolutionnaire et la violence après la capture tout en s’efforçant de lui donner un rôle de premier plan dans l’offensive.

Hardman a joué moins de 50 pour cent des snaps au cours de chacune de ses deux premières saisons, 44,86 pour cent au cours d’une année recrue qui l’a vu enregistrer 26 captures pour 538 verges, 20,7 verges par capture et six touchés suivis de 45,28 pour cent en 2020, au cours de laquelle il a posté 41 réceptions pour 560 yards, 13,7 yards par capture et quatre scores car sa production manquait du genre de pointe que certains avaient peut-être prévu. Huit gouttes la saison dernière n’ont pas vraiment aidé sa cause non plus.

Mais avec Hill et Kelce inébranlables dans leurs contributions, cela n’allait jamais être une transformation radicale entre la première et la deuxième année. Et cela ne devrait pas être un souci.

Si souvent, Hardman se révélait capable de s’ouvrir, pour se rappeler qu’il jouait avec un quart-arrière à Patrick Mahomes qui pourrait faire confiance à son talent de bras pour tirer dans le champ ou faire les lancers risqués hors script dans le trafic d’armes à Hill et Kelce avec la séparation d’élite et des prouesses de capture contestées pour les ramener.

Un désir d’immédiateté avait été alimenté par des comparaisons post-Draft Hill. Hardman a couru un tiret de 4,33 à 30 verges, Hill a couru un 4,29; les deux sont originaires de Géorgie ; les deux mesurent 5 pieds 10 pouces. Il y avait des similitudes, mais s’attendre à ce que le demi de coin converti valse et rivalise avec les numéros de ses collègues speedster aurait été injuste. Il avait besoin d’être affiné et Andy Reid le savait.

« J’ai l’impression d’être moi-même, tu sais ? Hardman a déclaré en mai 2019, après avoir été interrogé sur son adéquation avec Hill. « Je pense que je suis Mecole Hardman. Je pense que je peux faire les choses que je veux faire. »

La Légion des Chefs de Zoom (AP)

Entre le touché de 80 verges lors du match de championnat national 2018 contre l’Alabama et les écrans à bulles, les revers, le mouvement de pré-enclenchement de la défense et les itinéraires de coupe de haut en haut affichés au cours des deux dernières saisons, les chefs savent qu’ils possèdent un ingrédient schématiquement et idéologiquement adapté dans le chaudron du carnage d’Eric Bieniemy.

Le temps de Hardman en Géorgie l’a également préparé à la nécessité de reconnaître et de combattre les ajustements défensifs à mi-jeu dans les blitz de coin ou de nickel – un must pour une attaque des Chiefs dont le rythme et les coordinateurs défensifs du quart-arrière feront tout ce qu’ils peuvent pour perturber le pré-snap .

Il peut et veut être plus qu’une simple menace profonde, tout comme les chefs.

Au cours de son mini-camp des recrues, Reid a travaillé avec Hardman aux points X, Y et Z, tout en lui donnant des transferts dans le champ arrière. Dans un exercice, on lui a demandé d’exécuter une série d’itinéraires de poignard, sa croissance technique et sa compréhension reflétant un travail en cours.

« Le premier qu’il a dirigé était brutal – je veux dire brutal », a plaisanté Reid à l’époque.

« Puis il revient et vous pouvez voir dans le deuxième et le troisième à chaque fois qu’il l’a fait, il s’est amélioré. Je vous dirais qu’avec la plupart de ses itinéraires qu’il a parcourus. C’est ce que je recherche. Ces choses qu’ils n’ont pas eu à courir tout d’un coup maintenant, ils sont donnés et pour pouvoir travailler dans tout ce que Dieu leur a donné là-bas. La vitesse et la rapidité. «

Il apprenait alors et il l’apprend encore aujourd’hui.

0:40 Patrick Mahomes limoge Mecole Hardman pour le touché contre les Bills lors du match de championnat de l’AFC Patrick Mahomes limoge Mecole Hardman pour le touché contre les Bills lors du match de championnat de l’AFC

Reid a réaffirmé sa foi en lui lors de la victoire du match de championnat de l’AFC contre les Bills de Buffalo, en réponse au retour de botté de dégagement de Hardman sur la ligne de but – par la suite puni par une passe de touché de Josh Allen – en le libérant sur un attrapé de 50 mètres. -courir sur le lecteur qui s’ensuit avant de revenir vers lui sur un écran pour le touché de plafonnement du lecteur.

Il se dirige maintenant vers le camp d’entraînement avec l’opportunité de remporter le poste de receveur n ° 2 après le départ de Sammy Watkins, qui a signé un contrat d’un an avec les Ravens de Baltimore pour 6 millions de dollars plus tôt cette intersaison. Dans le même temps, il faut rappeler que les deux offrent des styles différents au poste.

« C’est encore un bébé dans cette ligue », a déclaré le sécurité des Chiefs Tyrann Mathieu en juin. « Nous avons besoin de lui pour jouer gros et nous nous attendons à ce qu’il le fasse. »

« Il a plus faim qu’il ne l’a jamais été.

Alors que la double menace de Clyde Edwards-Helaire offre une concurrence supplémentaire, les attentes d’un rôle accru dans le jeu de passes pour le porteur de ballon de deuxième année pourraient aider à mieux tenir compte de l’explosivité de Hardman dans le champ arrière.

En plus de cela, les équipes auront Demarcus Robinson, qui a joué 64,52% des snaps la saison dernière, ainsi que Byron Pringle et le large recrue de cinquième ronde Cornell Powell.

Hardman célèbre avec Travis Kelce après le touché serré contre les Bills (AP)

La profondeur de l’arsenal de Mahomes rend prématurée les inquiétudes concernant les progrès de Hardman. Si quoi que ce soit, cela soulève une perspective intimidante qu’il y ait un tout nouveau chapitre du livre de jeu à venir.

« Mec, l’entraîneur EB (Eric Bieniemy) sait ce qu’il a en moi », a déclaré Hardman aux journalistes. « Les gens sont aveuglés par notre attaque et ce que nous pouvons apporter à la table. Il est difficile d’aborder notre attaque avec le meilleur ailier rapproché, le meilleur récepteur du jeu, et les gens s’attendent à ce que vous fassiez tant de grandes choses.

« Je ne fais que jouer mon rôle, vous savez ce que je dis ? Mais je pense qu’avec le départ de Sammy et que ce poste de récepteur s’ouvre un peu plus, j’ai tous les outils et la capacité de faire ce que je dois faire, donc je vais certainement y aller et être un chien comme je le suis, et quand mon numéro est appelé, profitez-en. »

Son arbre de route continuera de s’étendre, ses mains deviendront plus sûres avec plus de touches, localiser les points faibles avec ruse deviendra une exigence plus confortable pour son jeu et ses pauses deviendront plus polies au fil du temps. Tout cela vient du fait de jouer plus de 50% des clichés au cours d’une saison, tout en étant aidé par son éruption impossible à enseigner à travers des plaqueurs potentiels.

La victoire de la semaine huit contre les Jets de New York s’est avérée utile sur ce que les Chiefs pourraient aimer faire avec Hardman alors qu’il répartissait son temps entre les retours, les croisements, les extrémités et les routes de virage en route vers les sept meilleures captures de la saison. neuf cibles pour 96 verges et un touché.

Plus tôt dans la saison, les Chiefs avaient également fait appel à ses traits de port de balle de la Légion de Zoom dans le champ arrière comme un stratagème pour essayer de tromper un secondaire des Raiders de Las Vegas qui avait étouffé la tentative de morceau de Kansas City dans le champ.

Ce qui a peut-être été perçu par certains comme une lente ascension à Arrowhead est plutôt un avertissement sur ce que Reid et Bieniemy ont dans leurs manches. Pourquoi révéler toutes vos astuces alors que les plans actuels se sont bien déroulés ?

Attendez-vous à ce que leurs plans pour Hardman deviennent plus clairs en 2021. Il est prêt à briller.

