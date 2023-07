"Infraction à la loi": Gouverneur du Pendjab contre BS Mann au cours de la session de l’Assemblée spéciale

Le gouverneur du Pendjab, Banwarilal Purohit, a écrit lundi au ministre en chef Bhagwant Mann, affirmant qu’il pensait que la convocation de la session spéciale de deux jours de l’Assemblée tenue le mois dernier était une « violation de la loi et de la procédure ».

Dans sa lettre, M. Purohit a déclaré qu’il envisageait la possibilité de renvoyer les quatre projets de loi adoptés au cours de la session au président.

La réponse de M. Purohit est intervenue deux jours après que M. Mann l’a exhorté à donner son assentiment au projet de loi Sikh Gurdwaras (amendement) de 2023, qui figurait parmi les quatre projets de loi adoptés lors de la session extraordinaire tenue les 19 et 20 juin.

Dans la lettre, M. Purohit a déclaré: « Afin de m’acquitter consciencieusement de mes fonctions, j’ai procédé à recevoir des conseils juridiques qui me donnent à croire que votre convocation de la session de Vidhan Sabha les 19-06-2023 et 20-06-2023 alors que ces quatre projets de loi ont été adoptés était contraire à la loi et à la procédure, jetant ainsi un doute sur la légitimité et la légalité de ces projets de loi. »

« Dans le contexte des conseils juridiques reçus, j’examine activement l’opportunité d’obtenir l’avis juridique du procureur général de l’Inde, ou conformément à la Constitution, de réserver ces projets de loi à l’examen et au consentement du président », a déclaré le gouverneur. .

