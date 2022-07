InfoWars d’Alex Jones dans un autre dépôt de bilan — RT World News

La société mère du site d’information controversé de Jones pourrait chercher à limiter un paiement massif en diffamation

Free Speech Systems LLC, la société mère d’InfoWars, a déposé son bilan. L’animateur d’InfoWars, Alex Jones, a utilisé des documents similaires tout au long des procès en diffamation en cours intentés par les familles des victimes du massacre de Sandy Hook.

Reuters a rapporté le dossier vendredi, notant que Free Speech Systems avait demandé au juge de la faillite de ne pas demander la suspension du procès en diffamation de Sandy Hook. Les familles des victimes qui poursuivent Jones ont demandé mardi à un jury de leur accorder 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Le dépôt de bilan vise probablement à réduire ce chiffre.

Jones a fait un certain nombre de déclarations laissant entendre que la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, avait été mise en scène afin de mettre en place une législation plus stricte sur le contrôle des armes à feu. Il est actuellement poursuivi par les familles des 26 victimes dans deux affaires de diffamation distinctes, une dans le Connecticut et une au Texas, cette dernière pouvant lui coûter 150 millions de dollars lorsque le jury rendra son verdict.















InfoWars et deux de ses filiales, PrisonPlanet TV et Infowars Health, ont déposé leur bilan en avril et ont proposé un règlement de 10 millions de dollars aux plaignants. Le règlement a été rejeté, mais InfoWars Health et Prison Planet TV ont abandonné leurs dossiers de faillite après que l’affaire de diffamation a été retirée de la procédure de faillite.

Avant même d’être reconnu responsable dans les deux poursuites en diffamation, Jones a vu sa portée et ses revenus limités lorsqu’il a été banni de Facebook, Twitter, YouTube, Apple Podcasts et d’autres plateformes en l’espace d’un mois en 2018.

Jones a été l’une des premières grandes personnalités publiques à être “déformée” de cette manière, une pratique qui est devenue plus courante depuis et qui a même affecté l’ancien président Donald Trump en 2021.