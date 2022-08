Infos sur les rebonds de Paxlovid, l’éligibilité, la sécurité

La réponse à cette dernière question est un “oui” retentissant, disent les médecins. Voici pourquoi et ce que vous devez savoir d’autre sur les cas de rebond Paxlovid :

Les experts de la santé affirment que l’effet de rebond de Paxlovid n’a pas d’impact sur tous les patients ni ne le rend moins efficace dans son travail, qui combat les maladies graves de Covid. Pourtant, comme pour tant de choses sur la pandémie, vous pourriez avoir quelques questions : Quelle est la gravité des cas de rebond ? Pourquoi se produisent-ils ? Quelle est leur fréquence et devriez-vous toujours vous sentir à l’aise de prendre le médicament ?

Certains patients qui ont pris le Paxlovid de Pfizer après avoir contracté le coronavirus ont signalé le même phénomène : des jours après avoir terminé un traitement oral de cinq jours et se sont sentis mieux, leurs symptômes de Covid ou un résultat de test positif sont revenus.

Le président Joe Biden a connu une infection Covid « rebond » après avoir pris le médicament antiviral Paxlovid – et il n’est pas le seul.

En décembre 2021, la Food and Drug Administration des États-Unis a rendu Paxlovid disponible dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour traiter le Covid léger à modéré cas dans un groupe spécifique de patients éligibles. Vous pouvez obtenir Paxlovid si vous cochez ces trois cases :

Vous avez été testé positif au Covid

Vous avez au moins 18 ans ou au moins 12 ans et pesez au moins 88 livres

Vous avez un ou plusieurs facteurs de risque de Covid sévère

Cela inclut les patients de 65 ans et plus – comme Biden, 79 ans – ou ceux souffrant de maladies sous-jacentes comme le cancer, le diabète ou l’obésité. Vous ne pourrez peut-être pas prendre Paxlovid si vous prenez certains médicaments qui peuvent interagir avec le médicament et provoquer des effets secondaires graves, selon la FDA.

Vous pouvez obtenir des ordonnances de Paxlovid auprès de votre fournisseur de soins de santé ou via le programme “Tester pour traiter” de l’administration Biden, qui offre des pilules antivirales Covid gratuites aux patients dont le test est positif dans les pharmacies du pays.

Si vous êtes éligible, vous devez commencer à prendre Paxlovid dès que possible après avoir été testé positif au Covid et dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes de Covid. Vous devrez prendre trois pilules, deux fois par jour, pendant cinq jours.

Pfizer’s essais cliniques en novembre dernier suggèrent que Paxlovid fait son travail : le médicament était efficace à 89 % pour prévenir l’hospitalisation chez les personnes à risque de développer une maladie grave.

Notamment, cet essai a été mené avant l’émergence de la variante omicron de Covid – mais Pfizer a dit en janvier que Paxlovid travaille toujours contre omicron, citant trois études en laboratoire. Il semble également fonctionner contre les sous-variantes omicron comme BA.5, sans données actuelles montrant le contraire, selon Barbara Santevecchiprofesseur adjoint de clinique en maladies infectieuses au College of Pharmacy de l’Université de Floride.