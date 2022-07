Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Plus de passagers d’Air Canada et de WestJet déconcertés par les raisons du refus d’indemnisation

Le récent chaos des voyages dans certains aéroports canadiens a entraîné une série de retards et d’annulations de vols. Et cela a déclenché une série de plaintes de passagers selon lesquelles certaines compagnies aériennes fournissent des raisons suspectes pour lesquelles on leur a refusé une indemnisation pour les perturbations de vol.

En vertu de la réglementation fédérale, les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers jusqu’à 1 000 $ pour les retards de vol de trois heures ou plus.

Le 5 juillet, Air Canada a informé Scott Aalgaard par courriel que son vol ce jour-là de Toronto à Hartford, dans le Connecticut, avait été retardé en raison « d’un problème de maintenance imprévu ». Cet après-midi-là, la raison avait changé en «contraintes de personnel» ou «initiatives de santé et de sécurité».

Trois jours plus tard, la compagnie aérienne a informé Aalgaard qu’il n’avait pas droit à une indemnisation, car son vol avait été annulé (au lieu d’être retardé) en raison d’un “conflit de travail” qui échappait au contrôle de la compagnie aérienne.

Parce que le vol d’Aalgaard a été retardé de six heures, lui, sa femme et sa fille, avec qui il voyageait, recevraient chacun 700 $. Cependant, les compagnies aériennes ne doivent payer que si la raison du retard était sous leur contrôle et non pour des raisons de sécurité, telles que des problèmes mécaniques imprévus.

Aalgaard a déposé une demande d’indemnisation auprès d’Air Canada malgré son affirmation selon laquelle son vol n’est pas éligible. Si cela ne fonctionne pas, il prévoit déposer une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (OTC).

L’OTC indique que les compagnies aériennes doivent expliquer de manière “suffisamment détaillée” la raison d’un retard de vol.

L’avocate des consommateurs Tahira Dawood affirme que les passagers ont besoin de ces informations pour déterminer s’ils doivent contester leur cas.

“Ils ne peuvent pas contester [the airlines] s’ils disposent d’informations limitées ou s’ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu’ils entendent de la part des transporteurs aériens », a déclaré Dawood, avocat au Centre pour la défense de l’intérêt public. Lisez l’article complet ici.

Éclairant la nuit

(Lewis Joly/Associated Press)

Des feux d’artifice illuminent la Tour Eiffel à Paris lors des célébrations du 14 juillet jeudi soir.

En bref

L’organisme de réglementation des médicaments du Canada, pour la première fois, a approuvé un vaccin COVID-19 pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire. Santé Canada a annoncé jeudi que le vaccin Moderna peut être administré aux enfants âgés de six mois à cinq ans, à des doses correspondant au quart de celles approuvées pour les adultes. L’approbation était basée sur un examen des données d’essais cliniques du Canada et des États-Unis, et cela signifie que 1,7 million de Canadiens de plus pourront bientôt se faire vacciner contre le virus COVID-19. De nombreux parents attendaient cette annonce, et beaucoup ont aussi des questions. Lire l’histoire complète ici.

REGARDER | Vaccin COVID-19 approuvé pour les enfants de moins de 5 ans : Le vaccin COVID-19 approuvé pour les enfants de moins de 5 ans

À moins de la moitié de son objectif de faire venir 40 000 Afghans au Canada, le gouvernement fédéral ne prend plus de nouvelles références pour le programme spécial d’immigration destiné à donner la priorité aux anciens employés des Forces armées ou du gouvernement canadien et à leurs familles. CBC News a appris que le gouvernement traitait la dernière des 18 000 demandes remplies par des Afghans espérant venir ici grâce au programme. Les défenseurs des réfugiés disent que la décision de mettre fin au programme abandonne les Afghans désespérés de venir dans ce pays. Le programme a été mis en place il y a près d’un an, quelques semaines avant que Kaboul ne tombe aux mains des talibans en août 2021 et avant que le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau ne promette de mettre 40 000 Afghans en sécurité ici. Le portail de référence en ligne d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour le programme est toujours actif, mais un porte-parole du ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a confirmé dans un communiqué de presse que toutes les places du programme avaient été prises. En savoir plus ici.

Nike Okafor n’aurait jamais imaginé que sa vie serait bouleversée de cette façon – qu’elle serait arrachée à son mari et à ses deux enfants, tous citoyens canadiens, et forcée de retourner dans le pays qu’elle a fui il y a près de deux décennies. Au lieu de cela, après 19 ans au Canada, la mère de trois enfants se bat pour son avenir, ainsi que celui de son fils aîné, avec qui elle est arrivée seule du Nigeria et enceinte il y a toutes ces années. En avril, Okafor et son fils, qui sont actuellement au Canada sans statut, ont soudainement reçu un ordre d’expulsion. Les deux doivent être expulsés le 26 juillet, bien que son mari ait déposé une demande de parrainage de conjoint auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada il y a plus de deux ans. “Si je dois y retourner, cela mettra fin à ma vie”, a déclaré Okafor en larmes. “Je vais être séparée de mon mari, je vais être séparée de mes enfants canadiens, je ne sais pas comment je peux vivre.” En savoir plus sur l’histoire d’Okafor ici.

REGARDER | “S’il vous plaît, laissez-moi rester ici”, dit la mère face à l’expulsion : “S’il vous plaît, laissez-moi rester ici”, dit une mère menacée d’expulsion après 19 ans au Canada

Ronnie Gosse, un surveillant de démolition de construction vivant à St. John’s, cherchait un appartement depuis Noël dernier. Pendant ce temps, il a dû éviter les guerres d’enchères d’appartements, les demandes illégales des propriétaires et les escroqueries. L’une des escroqueries impliquait une annonce de location proposant l’endroit même où Gosse a vécu pendant sa recherche – la maison de sa mère. En savoir plus sur l’histoire de la tentative d’une personne de trouver un logement convenable.

La ville portuaire de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, qui abritait 280 000 personnes avant l’invasion du 24 février, a été le premier grand centre de population du pays assiégé à tomber aux mains des troupes russes. Ses administrateurs nommés par la Russie ont accéléré les efforts pour effacer tout signe de souveraineté ukrainienne. Ils ont distribué des passeports russes aux résidents, introduit des banques russes, introduit des sociétés de téléphonie mobile russes et fait du rouble la monnaie légale, remplaçant la hryvnia ukrainienne. Mais à quelques jours de la guerre d’entrer dans son sixième mois, les autorités ukrainiennes signalent que le moment approche à grands pas où ses militaires tenteront de reprendre la ville capturée et d’expulser ses occupants russes. Mais le pays assiégé a-t-il les troupes et les ressources pour le faire ? En savoir plus sur cette histoire de Chris Brown de CBC.

Maintenant, quelques bonnes nouvelles pour commencer votre vendredi : Une mère du Nouveau-Brunswick passe son été à mettre des livres gratuits entre les mains des enfants. Julie Letkeman a lancé le Book Buggy en juin dernier et a depuis distribué plus de 1 400 livres gratuits dans les terrains de jeux des communautés à l’extérieur de Saint John. Letkeman dit que le Book Buggy est sa façon d’aider à améliorer l’alphabétisation des enfants dans une province où, selon Statistique Canada, seulement 56 % de la population est fonctionnellement alphabétisée. “Je voulais lancer le Book Buggy pour aider d’une petite manière”, a-t-elle déclaré. Letkeman a déclaré que favoriser l’amour de la lecture peut ouvrir des portes et des esprits. “Il y a tellement de livres là-bas”, a-t-elle déclaré. “Les livres peuvent raconter des histoires, vous apprendre des choses et ils peuvent aider les enfants à faire face à leurs traumatismes. Ils sont comme de la magie.” En savoir plus ici.

Opinion : Nous devons renforcer l’accès aux soins contraceptifs au Canada

L’augmentation du nombre de fournisseurs capables et désireux de fournir des services de contraception, en particulier dans les régions rurales et éloignées du Canada, augmentera considérablement l’accès pour les femmes qui n’auraient autrement que peu ou pas d’options, écrit Vivian Tam. Lire la colonne ici.

Rien n’est étranger : le Sri Lanka a renversé son président, et maintenant ?

Le président du Sri Lanka vient de démissionner après des mois de protestations et une aggravation de la crise économique.

Malgré le départ de Rajapaksa et les scènes de célébration des manifestants faisant la fête au domicile du président, les Sri Lankais ont un énorme trou d’endettement à sortir et les gens se débattent. Que ce passe t-il après?

De plus, découvrez pourquoi un arrêt pour maintenance du gazoduc russe Nord Stream 1 vers l’Allemagne déclenche des alarmes dans toute l’Europe.

Rien n’est étranger27:44Le Sri Lanka a renversé son président, et maintenant ?

Aujourd’hui dans l’histoire : 15 juillet

1606 : Le peintre néerlandais Rembrandt, dont le nom complet était Rembrandt Harmenszoon van Rijn, est né à Leiden, aux Pays-Bas.

1870 : Le Manitoba est admis dans la Confédération en tant que cinquième province du Canada et les Territoires du Nord-Ouest sont transférés au Canada.

1900 : Le coureur né en Ontario George Orton devient le premier champion olympique du Canada, remportant le 2 500 mètres steeple aux Jeux de Paris. Moins d’une heure plus tard, Orton, qui concourait pour les États-Unis parce que le Canada n’avait pas envoyé d’équipe, remporte également une médaille de bronze au 400 mètres haies.

1920 : La Colombie-Britannique passe au côté droit de la route dans la majeure partie de la partie continentale de la province. Vancouver et l’île de Vancouver n’ont fait le changement qu’en janvier 1922.