Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Le premier ministre de Terre-Neuve affirme que près de 100 maisons ont été détruites dans le sud-ouest de Terre-Neuve, le coût des dommages n’est pas clair

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, affirme que le coût du nettoyage après la tempête post-tropicale Fiona n’est pas encore clair, mais près de 100 maisons – et ce n’est pas fini – ont été endommagées de façon irréparable dans le sud-ouest de Terre-Neuve.

Il a déclaré que le nombre de maisons détruites augmentera probablement à mesure que de plus en plus de résidents retourneront dans leurs propriétés et découvriront que la tempête a rendu leurs maisons invivables.

“La dévastation est incroyable”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse à la mairie de Channel-Port aux Basques lundi après-midi.

Furey, qui était à Gallipoli, en Turquie, vendredi pour assister à une cérémonie d’inauguration d’un mémorial au Royal Newfoundland Regiment, a déclaré qu’il avait écourté ses plans de voyage samedi lorsque l’ampleur des dégâts dans les communautés de la côte sud-ouest de Terre-Neuve est devenue claire.

Dans les prochains jours, a déclaré Furey, la province créera un programme financier pour aider les personnes déplacées qui n’avaient pas d’assurance habitation ou dont l’assurance ne couvrait pas les dommages causés par les ondes de tempête.

Il a déclaré que le gouvernement provincial administrera les fonds d’urgence le plus rapidement possible.

“Nous nous efforcerons de mettre en place le processus le plus efficace”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la province coordonnait avec le gouvernement fédéral et les dirigeants municipaux des communautés touchées par la tempête, et qu’elle procédait à une évaluation des besoins, y compris un inventaire des propriétés. Lire l’histoire complète ici.

L’emblématique Teacup Rock de l’Île-du-Prince-Édouard a disparu après Fiona

Le Teacup Rock de l’Île-du-Prince-Édouard a disparu après que la tempête post-tropicale Fiona a frappé l’île pendant plus de 12 heures au cours de la fin de semaine. Ces photos montrent le rocher, et les vestiges de celui-ci, dimanche. Le point de repère de Thunder Cove Beach était l’une des formations rocheuses les plus photographiées de l’île – et il a gagné en popularité ces dernières années grâce aux médias sociaux. En savoir plus ici.

En bref

Santé Canada a distribué suffisamment d’antiviral Paxlovid pour traiter plus de 700 000 personnes atteintes de COVID-19, mais les provinces n’ont donné qu’une fraction de ce médicament aux patients. Il a été démontré que Paxlovid réduit considérablement les hospitalisations et les décès chez les personnes les plus à risque de COVID-19, telles que les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. C’est une combinaison de pilules qui peut être obtenue gratuitement avec une ordonnance et prise à la maison, mais elle doit être commencée dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Une recherche menée par CBC News révèle que les provinces ont distribué moins de 15 % de leur approvisionnement en Paxlovid depuis l’approbation du médicament en janvier. Ce faible taux d’utilisation signifie que des centaines de milliers de traitements sont inutilisés au Canada. Cela soulève des questions sur les raisons pour lesquelles plus de personnes ne reçoivent pas d’antiviral qui pourrait les aider à rester à l’écart de l’hôpital, en particulier avec les systèmes de santé à travers le pays sous pression. En savoir plus sur cette histoire ici.

Le NPD fédéral demande une enquête parlementaire sur la hausse du coût des aliments afin de déterminer si les grandes chaînes d’épiceries engrangent des profits excédentaires. Alors que le problème d’inflation au Canada semble s’atténuer, le coût des produits d’épicerie a augmenté de 10,8 % au cours de la dernière année, selon Statistique Canada. Le porte-parole du NPD en matière d’agriculture, Alistair MacGregor, a déclaré qu’il prévoyait de déposer une motion devant le comité de l’agriculture de mercredi proposant que les députés enquêtent pour savoir si les épiceries ont profité de l’inflation. “Je pense que les Canadiens méritent des réponses et… en cette période où ils voient les prix de tout augmenter, ils ont malheureusement un gouvernement libéral, qui n’a pas prêté beaucoup d’attention au rôle que joue la cupidité des entreprises dans l’augmentation des prix qu’ils constatent, “, a déclaré MacGregor. Les trois principales chaînes d’épiceries du Canada ont toutes affiché des bénéfices accrus dans leurs plus récents rapports financiers. En savoir plus sur cette histoire ici.

La NASA a percuté un vaisseau spatial dans un astéroïde lundi lors d’un entraînement pour le jour où un rocher tueur menace la Terre. La collision s’est produite à environ 11,3 millions de kilomètres, alors que le vaisseau spatial – le Double Asteroid Redirection Test – pénétrait dans l’astéroïde Dimorphos à 22 500 km/h. “Nous avons un impact !” annonça triomphalement Elena Adams de Mission Control. La mission américaine de 325 millions de dollars était la première tentative de déplacer la position d’un astéroïde ou de tout autre objet naturel dans l’espace. “Pour autant que nous puissions en juger, notre premier test de défense planétaire a été un succès”, a déclaré Adams lors d’une conférence de presse. “Je pense que les terriens devraient mieux dormir. Certainement, je le ferai.” En savoir plus sur la collision hors de ce monde ici.

La recherche d’un emploi peut demander autant de temps et d’efforts que le travail, ce qui amène certains acteurs du marché du travail à réclamer que les employés potentiels soient rémunérés pour leur temps. L’entraîneure de carrière de Toronto, Allison Venditti, a déclaré à CBC Radio qu’elle ne “s’était jamais bien sentie” d’appeler des candidats sans les rémunérer pour leur temps. En 2021, le consultant en ressources humaines a commencé à rémunérer les demandeurs d’emploi pour des entretiens. Selon Venditti, cette stratégie pourrait aider les entreprises à se démarquer si elles ont du mal à trouver des talents sur le marché du travail restreint du Canada. “Je le dirai jusqu’à ce que j’en devienne bleu : de bonnes RH sont de bonnes relations publiques, et les gens parlent”, a déclaré Venditti, qui a souligné que le processus d’entretien est la première interaction qu’un employé potentiel a avec une entreprise. Un employé potentiel qui passe par le processus d’entretien et est remboursé pour son temps peut considérer le processus comme “incroyable”, a déclaré Venditti, et envisagerait de postuler à des postes dans cette entreprise à l’avenir. En savoir plus ici.

Les anciens volcans sous les montagnes près de Whistler, en Colombie-Britannique, recèlent une grande promesse d’énergie verte : le potentiel d’exploiter la chaleur géothermique pour produire de l’électricité. Aujourd’hui, les scientifiques et l’industrie travaillent sur des moyens d’exploiter cette ressource. Le géologue Steve Grasby, chercheur scientifique principal à la Commission géologique du Canada, et d’autres chercheurs de partout au Canada explorent actuellement le potentiel d’énergie géothermique du mont Meager et du mont Cayley voisin, deux points chauds littéraux dans un anneau de volcans au nord de Vancouver. Exploiter ces montagnes pour produire de la vapeur afin de créer de l’électricité n’est pas une idée nouvelle. Mais maintenant, les objectifs d’émissions fédéraux, la technologie de forage avancée et les incitations des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique pourraient faire en sorte que ce moment soit propice au démarrage des projets. Lire l’histoire complète.

Maintenant, voici quelques bonnes nouvelles pour commencer votre mardi : Depuis qu’il a quitté l’Ukraine pour s’installer au Canada en mai, Andrian Maknachov est en quête d’essayer les friandises et les activités les plus canadiennes. L’étudiant de 19 ans a pris la difficile décision de quitter son père, qui restait pour protéger l’Ukraine, et de déménager à Regina pour être avec son frère, qui y vivait depuis trois ans. Quand il est arrivé à l’appartement de son frère, c’était tellement différent des autres qu’il avait vus – alors il a pris une vidéo à envoyer à ses amis. Ils l’ont encouragé à le publier sur TikTok. Il a maintenant réalisé des vidéos testant des chips all-dressed et ketchup, des bars Nanaimo, de la bière canadienne et le bortsch maison de son voisin. Chez CBC, nous avons décidé de l’emmener pour sa première poutine canadienne traditionnelle, qui était l’une de ses vidéos les plus demandées sur TikTok. Après une explication rapide du fromage en grains et de la sauce, il lui a donné un 10 sur 10. En savoir plus ici.

Première personne : Venir au Canada pour commencer une nouvelle vie signifiait choisir des souvenirs de mon ancienne

Lorsque Giselle General et son frère ont immigré au Canada des Philippines à l’adolescence, cela signifiait prendre des décisions sur les souvenirs qu’ils voulaient apporter avec eux. Lire la colonne ici.

Aujourd’hui dans l’histoire : 27 septembre

1922 : Le premier long métrage en 3D, Le pouvoir de l’amourpremières à l’Ambassador Hotel Theatre de Los Angeles.

1964 : Après une enquête de 10 mois, la Commission Warren publie son rapport, concluant que Lee Harvey Oswald a agi seul dans l’assassinat du président américain John F. Kennedy.

1990 : Dans le but de faire adopter la législation controversée sur la taxe sur les produits et services par le Sénat dominé par les libéraux, le premier ministre Brian Mulroney obtient la permission de la reine d’augmenter la taille de la chambre haute de 104 à 112. La nomination des huit sénateurs signifiait que la l’équilibre des pouvoirs au Sénat est passé aux conservateurs pour la première fois en près de 50 ans. Le projet de loi sur la TPS a été adopté et la taxe est entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

1994 : La dernière base militaire américaine au Canada — une base de détection de sous-marins à Argentia, Terre-Neuve. – se ferme.