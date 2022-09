Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Le rétablissement de Fiona commence au Canada atlantique

Des habitants de tout le Canada atlantique évaluent les dégâts et nettoient après que la tempête post-tropicale Fiona a balayé la région samedi.

À Terre-Neuve, certaines maisons ont été emportées ou rasées, d’autres ont été inondées, des routes ont été emportées et des gens ont été forcés de quitter leur maison.

Les dégâts ont été les plus frappants à Port aux Basques, où des rochers et des débris ont été éparpillés dans la communauté. La météorologue de CBC, Ashley Brauweiler, a déclaré que la majeure partie des dégâts dans la communauté avait été causée par une onde de tempête.

REGARDER | Fiona lave des maisons et déplace des résidents de Port aux Basques, T.-N.-L. : Fiona emporte les maisons et déplace les résidents de Port aux Basques, T.-N.-L.

Le corps d’une femme de 73 ans disparue de Port aux Basques qui a été déplacée pendant la tempête après que sa maison a été endommagée a été retrouvé dimanche après-midi. Elle était située dans l’eau.

Ottawa a approuvé les demandes de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse pour le déploiement de membres des Forces armées canadiennes pour aider à la reprise après la tempête.

Dans un communiqué publié dimanche après le passage de la tempête sur la Basse-Côte-Nord au Québec puis au Labrador, Environnement Canada a indiqué qu’une rafale de vent maximale de 177 km/h avait été enregistrée dans le sud-ouest de Terre-Neuve. Pendant ce temps, les précipitations de Fiona ont atteint 152 mm sur l’île de Sable en Nouvelle-Écosse, tandis que des rapports non officiels ont fait état de plus de 200 mm de pluie près d’Antigonish.

Lors d’une séance d’information dimanche, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré que Fiona “avait définitivement laissé une marque sur la province”, qualifiant les dommages laissés de “déchirants”.

Le premier ministre a également déclaré que les principales priorités de la province étaient de veiller à ce que les gens aient un abri sûr et de rétablir l’électricité pour ceux qui n’ont pas d’électricité. Lire l’histoire complète ici.

Des poteaux électriques renversés par la tempête

(Darren Calabrese/La Presse canadienne)

Un travailleur passe devant un poteau électrique abattu par la tempête post-tropicale Fiona à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, dimanche. Lundi matin, près de 193 000 clients en Nouvelle-Écosse étaient sans électricité.

En bref

Lors de ses journées les plus achalandées, la salle d’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore de Montréal est tellement exiguë que les patients sur des civières font la queue non seulement dans tous les couloirs, mais même dans le passage étroit devant le poste de soins infirmiers. “Vous pouvez imaginer que ce n’est pas un endroit idéal pour un patient malade”, a déclaré Tim Heeley-Ray, coordonnateur en chef des urgences de l’hôpital, lors d’une rare visite du service du seul hôpital de l’ouest de l’île de la ville. Tout au long de la pandémie, la salle d’urgence du Lakeshore a rarement été inférieure à 100 % de sa capacité. Il n’est pas rare que l’ER dépasse 200 %. Les salles d’urgence portent traditionnellement le poids d’un réseau de soins de santé défaillant : lorsque les temps d’attente sont longs et que les patients restent sur des civières dans les couloirs pendant des jours, c’est un signe clair qu’il y a des problèmes ailleurs dans le système. En savoir plus sur cette histoire ici.

Kallie Drummond a suivi le nouveau cours d’enseignement autochtone de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard comme cours facultatif l’été dernier, mais l’étudiante de deuxième année sait déjà qu’elle veut en savoir plus. La jeune Métisse du territoire du Traité 1 au Manitoba espère intégrer les études autochtones à sa charge de cours universitaires et à son objectif à plus long terme de devenir enseignante. “En fait, j’aimerais vraiment avoir l’opportunité d’étudier les connaissances et les enseignements autochtones avec une mineure”, a déclaré Drummond, qui envisage un baccalauréat en éducation après avoir terminé son programme actuel d’études en sciences et en mathématiques. Les établissements postsecondaires canadiens adoptent une gamme d’approches pour intégrer les perspectives et les connaissances autochtones dans ce que les étudiants apprennent aujourd’hui. De l’introduction de cours spécifiques et obligatoires à la création de programmes d’études ciblés, les universitaires à la tête de ce changement ne se contentent pas de parler de réconciliation mais passent à l’action. En savoir plus ici.

REGARDER | De nouveaux cours prennent des mesures concrètes vers la réconciliation : De nouveaux cours prennent des mesures concrètes vers la réconciliation

Des crimes comme celui-ci ne se produisent pas souvent sur terre. Un massacre au ralenti de 10 minutes capturé par une caméra de téléphone portable montre un groupe d’hommes non armés en mer, se débattant dans l’eau, abattus et tués un par un, après quoi les coupables posent pour des selfies de célébration. Pour les avocats des droits de l’homme et les défenseurs des océans, la seule chose plus choquante que les images était l’inaction du gouvernement qui a suivi. L’affaire montre le défi de poursuivre les crimes en haute mer et la raison pour laquelle la violence en mer se produit souvent en toute impunité. Il y avait au moins quatre navires sur les lieux ce jour-là, mais aucune loi n’obligeait l’un des dizaines de témoins à signaler les meurtres – et personne ne l’a fait. Les autorités n’ont appris les meurtres que lorsque la vidéo est apparue sur un téléphone portable laissé dans un taxi à Fidji en 2014. On ne sait toujours pas qui étaient les victimes ni pourquoi elles ont été abattues. Lire la suite de Tl’océan hors-la-loi podcast, une nouvelle série en sept parties qui explore le royaume graveleux et anarchique de la haute mer.

ÉCOUTEZ | Ian Urbina sur les crimes commis en haute mer : Le courant23:37Ian Urbina sur les crimes commis en haute mer

Imaginez que vous êtes sur le point de commander un Uber pour l’aéroport, mais il y a un trafic terrible. Au lieu de cela, vous cliquez sur “taxi aérien” sur votre smartphone et marchez quelques pâtés de maisons jusqu’à un parking. Vous montez sur le toit, où un avion qui ressemble à un drone géant vient vous chercher. En quelques minutes, il vous dépose, vous et une poignée d’autres passagers, à l’aéroport pour prendre votre vol. C’est le potentiel des eVTOL, ou avions électriques à décollage et atterrissage verticaux – et l’industrie aéronautique dit qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne prennent leur envol commercialement. Ces avions alimentés par batterie transporteront du fret et des passagers entre la ville, la banlieue et les aéroports, a déclaré Jon Rimanelli, PDG d’Airspace Experience Technologies. Son entreprise basée à Detroit est l’une des dizaines à construire des eVTOL, une technologie qui attire de plus en plus l’attention alors que la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles devient une priorité mondiale. Lire l’histoire complète ici.

REGARDER | Les taxis aériens électriques salués comme l’avenir du transport : Les taxis aériens électriques salués comme l’avenir du transport

Vous avez peut-être remarqué une « étoile » brillante dans le ciel oriental après le coucher du soleil, mais ce n’est pas une étoile : c’est la puissante planète Jupiter, et elle est presque à son maximum de luminosité. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, atteint l’opposition, un événement qui se produit lorsqu’un objet céleste se lève à l’est alors que le soleil se couche à l’ouest, plaçant à la fois le soleil et l’objet sur les côtés opposés de la Terre. Mais ce qui rend également cela spécial, c’est que la planète sera la plus proche de la Terre depuis 59 ans, ce qui signifie qu’elle sera également plus lumineuse que d’habitude. En savoir plus sur cette histoire ici.

Voici maintenant quelques bonnes nouvelles pour commencer votre lundi : L’été est généralement une période de détente. Mais pour trois enfants canadiens, des incendies dévastateurs et des expériences de mort imminente en juillet et août les ont forcés à passer à l’action. Ils sont devenus des héros et ont sauvé les gens qu’ils aimaient. Lisez leurs histoires ici de CBC Kids News.

Première personne : comment l’ascension du Kilimandjaro m’a donné le courage d’être moi-même

Il y a six ans, Shauna Wiseman a gravi le mont Kilimandjaro. Elle écrit comment ce trek lui a donné le courage de commencer sa transition et comment le plein air continue de lui apporter de la joie et un sentiment de soi aujourd’hui. Lisez sa chronique ici.

Front Burner : le chemin de la destruction de Fiona

Après que l’ouragan Fiona ait frappé les Caraïbes la semaine dernière, il a atterri à Canso, en Nouvelle-Écosse, samedi matin en tant que tempête post-tropicale. Il a ensuite commencé son chemin de destruction à travers le Canada atlantique.

Bien que le niveau de dévastation au Canada ne se compare pas à des endroits comme Porto Rico, Fiona a tout de même causé des dommages importants dans certaines parties des Maritimes. Il a déchiré des maisons, inondé des rues, renversé des lignes électriques et fait au moins un mort.

Aujourd’hui, le journaliste de la CBC basé à Halifax, Brett Ruskin, se joint à nous pour parler de la dévastation de Fiona au Canada atlantique et de la façon dont les gens s’en sortent.

Brûleur avant23:10Le chemin de la destruction de Fiona

Aujourd’hui dans l’histoire : 26 septembre

1950 : Les troupes de l’ONU reprennent Séoul pendant la guerre de Corée.

1984 : La Chine et la Grande-Bretagne parviennent à un accord selon lequel Hong Kong reviendrait sous contrôle chinois en 1997.

1990 : La crise d’Oka, également connue sous le nom de résistance de Kanesatake, prend fin après une confrontation armée de 78 jours impliquant des manifestants mohawks, la police du Québec, la GRC et des soldats canadiens.

1991 : Quatre hommes et quatre femmes commencent un séjour de deux ans à l’intérieur d’une structure scellée à Oracle, en Arizona, appelée Biosphere 2. (Ils en sont sortis à cette date en 1993.)