Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

« Chantage nucléaire » : déconstruire le dernier pari stratégique de Poutine en Ukraine

Cela a été appelé la carte du chantage nucléaire – à la fois dans les cercles diplomatiques et de défense occidentaux et en Russie même.

Et c’est une référence à la menace impassible du président russe Vladimir Poutine mercredi de recourir aux armes de destruction massive si l’OTAN franchissait la ligne ou si l’Ukraine récupérait davantage de son propre territoire occupé.

Insistant sur le fait que “ce n’est pas un bluff”, Poutine a averti qu’il avait de nombreuses armes de ce type à sa disposition.

Ce qui ne ressort peut-être pas de tous les gros titres hurlants qui ont suivi – et de l’ordre de Poutine de mobiliser partiellement l’armée de son pays – c’est que son bluff est déjà appelé à certains égards. L’Ukraine pense qu’il joue avec une main qui est devenue de plus en plus faible.

La pensée au Kremlin, selon un certain nombre d’experts, est que l’appel de Moscou à quatre référendums dans les provinces ukrainiennes que ses troupes occupent actuellement mais ne contrôlent pas entièrement – Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson – les placerait officiellement sous le contrôle nucléaire de la Mère Russie. dôme de sécurité.

La doctrine nucléaire de l’armée russe affirme que le Kremlin est justifié d’utiliser tous les moyens à sa disposition si l’armée fait face à une défaite conventionnelle sur son propre sol.

Aux yeux des experts militaires qui ont suivi la campagne, ce qui se passe sur le sol ukrainien à l’est ressemble plus à une déroute qu’à une défaite – les troupes russes abandonnant chars et transports de troupes et faisant du stop jusqu’à la frontière.

Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal du Canada, a déclaré que le Kremlin semble craindre que s’il ne “tient pas ces référendums farfelus dans les 10 prochains jours environ, il n’y aura pas de référendum à organiser”. “

La menace nucléaire pourrait être une façon pour Poutine de faire pression sur l’Occident pour qu’il s’appuie sur les Ukrainiens pour ouvrir des négociations, a-t-il déclaré. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré cette semaine qu’il pensait que le dirigeant russe voulait mettre fin à la guerre qu’il avait commencée en Ukraine “le plus tôt possible”.

« Pourquoi les Ukrainiens négocieraient-ils avec les Russes à ce stade ? demanda Leuprecht. Lire l’histoire complète ici.

Des centaines de personnes arrêtées en Russie pour avoir protesté contre l’appel à la réserve de Poutine alors que d’autres se précipitent pour fuir le pays

Les forces de l’ordre russes arrêtent un homme lors d’un rassemblement non autorisé mercredi à Moscou, après que des militants de l’opposition ont appelé à des manifestations de rue contre la mobilisation des réservistes ordonnée par le président Vladimir Poutine. En savoir plus sur cette histoire ici.

En bref

L’ouragan Fiona a le potentiel d’être une tempête violente pour certaines parties du Canada atlantique. Les Néo-Écossais sont invités à se préparer à l’arrivée de la tempête. L’ouragan se dirigera vers le nord et dans les Maritimes tard vendredi et samedi alors qu’il se transformera en une tempête post-tropicale. Cette transition post-tropicale ne signifie pas que la tempête sera plus faible, mais sa structure changera. Il prendra de l’ampleur et couvrira encore plus de territoire. Bien que le “cône d’incertitude” soit encore assez grand, il se rétrécit chaque jour. Les modèles de prévision continuent de projeter un atterrissage sur le Cap-Breton ou l’est de la Nouvelle-Écosse. Lire la suite.

Le nouveau président de l’Association médicale canadienne a déclaré mercredi qu’il craignait que le système de santé fragile du pays ne se détériore davantage sans une injection d’argent – ​​et un plan pour augmenter le nombre de médecins et d’autres professionnels de la santé. La Dre Alika Lafontaine, anesthésiologiste à Grande Prairie, en Alberta, et première présidente autochtone du groupe, a déclaré à CBC News que le système de santé du Canada est dans une situation “catastrophique”, avec des soins de qualité sévèrement limités dans certaines régions du pays. Il a souligné les récentes fermetures de salles d’urgence à Ottawa, dans le sud-ouest de l’Ontario, au Québec et dans d’autres localités et les temps d’attente époustouflants dans les urgences dans les grandes villes comme Toronto et Montréal comme de terribles précédents sapant la promesse canadienne de longue date d’un accès rapide aux soins pour tous ceux qui en ont besoin. “Nous disons depuis un moment que nous sommes préoccupés par l’effondrement. Et à certains endroits, l’effondrement s’est déjà produit”, a déclaré Lafontaine. Lire la suite.

À la suite de plusieurs démissions très médiatisées de son comité de direction, le Parti vert fédéral envisage de réduire certains aspects de sa course à la direction. Selon plusieurs sources du Parti vert, les responsables du parti discutent de la manière dont ils peuvent organiser une course à la direction maintenant que quatre membres du comité ont démissionné. Les sources, qui ne sont pas autorisées à parler publiquement, ont déclaré à CBC News que le parti pourrait organiser moins d’événements officiels à la direction et envisageait de condenser deux tours de scrutin en un seul. Le parti devait annoncer les finalistes à la direction après le premier tour de scrutin le 14 octobre, puis présenter son nouveau chef le 19 novembre. Le conseil fédéral du Parti vert, l’organe directeur du parti, n’a pas encore pris de décision. L’instance doit se réunir mercredi prochain. La dirigeante par intérim, Amita Kuttner, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que la course se poursuivait et que le parti publierait bientôt plus de détails. Lire la suite.

Le rythme de l’inflation ralentit. Le taux annuel s’est établi à 7 % en août, a rapporté Statistique Canada cette semaine. C’est en baisse par rapport au sommet de quatre décennies que nous avons vu en juin. Mais cela ne veut pas dire que les prix baissent. Même les scénarios les plus optimistes prévoient que les prix continueront de grimper même si l’inflation revient sous contrôle. “C’est plus que les hausses de prix seront plus lentes que les prix ne baisseront”, explique l’économiste principal de BMO, Benjamin Reitzes. Dans le meilleur des cas, les taux d’intérêt plus élevés et le ralentissement de l’économie ramèneront l’inflation à un rythme plus modéré. À l’heure actuelle, l’inflation globale ralentit, mais elle est principalement tirée vers le bas par la baisse du prix mondial du pétrole. Reitzes dit que les consommateurs ne devraient pas s’attendre à ce que cela se produise avec d’autres biens et services. “Certains prix vont probablement reculer, comme nous avons vu les prix de l’essence baisser”, dit-il. “Mais d’autres sont juste à un nouveau plateau plus élevé et ils augmenteront simplement à un rythme plus lent, et c’est ce qu’est une inflation plus lente.” En savoir plus ici.

Dans une année déjà riche en sorties cinéma et télé, il reste encore beaucoup à faire. Pour les mois d’automne et d’hiver, les streamers et les réseaux de diffusion traditionnels sont enfermés dans une course au contenu original – tous cherchent à attirer l’attention et à augmenter le nombre d’audience dans une industrie déjà surchargée. La Couronne revient en novembre pour sa cinquième saison, tandis que Les morts qui marchent terminera sa course de 12 ans avec une dernière série à partir du 2 octobre. Il y aura également de nombreuses nouvelles émissions pour les fans de télévision avides de médias. Ici, CBC News a compilé certaines des émissions les plus en vogue – et certaines des moins connues – qui sortiront plus tard cette année.

Voici maintenant une bonne nouvelle pour commencer votre jeudi : Lorsque Zenaida Saldanha et sa famille sont arrivées à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance de Dubaï en octobre 2019, ses voisins les ont accueillis à l’aéroport de Charlottetown, puis ont ramené la famille dans la maison qu’ils avaient achetée. Saldanha et son mari avaient rencontré leurs nouveaux voisins lors du processus d’achat d’une maison quelques mois plus tôt. “Une grande amitié s’est développée pendant cette courte période”, a-t-elle déclaré. Saldanha est l’un des nombreux Insulaires qui partageront cette semaine des histoires sur les médias sociaux au sujet d’actes de gentillesse de la part de voisins, en utilisant le hashtag #PEIgoodneighbors. Cela fait partie d’une initiative appelée PEI Neighbour Week, organisée par les PEI Community Navigators, un groupe qui aide les nouveaux arrivants à s’établir dans les communautés rurales de l’île. En savoir plus sur cette histoire ici.

Opinion: La tragédie de la Nation crie de James Smith révèle le besoin critique d’un service de police dirigé par les Premières Nations

La tragédie de la Nation crie de James Smith nous a ouvert les yeux sur le manque total de sécurité offert aux membres des Premières Nations dans les réserves, écrit Andre Bear. Lire la colonne ici.

Front Burner : La saga sordide du portable de Hunter Biden

Vous avez probablement entendu parler de l’ordinateur portable de Hunter Biden.

L’ordinateur portable et la mine de données qu’il contient appartenant au plus jeune fils du président américain Joe Biden ont fait surface pour la première fois quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2020. À l’époque, il était largement discrédité en tant qu’ingérence étrangère et campagne de désinformation destinée à influencer la course présidentielle.

Depuis lors, plusieurs médias ont vérifié qu’au moins certaines des données sur l’ordinateur portable sont réelles. Pendant ce temps, l’ordinateur portable a pris sa propre vie. Selon la personne à qui vous demandez, c’est soit une distraction, soit la clé pour débloquer des histoires inédites de corruption politique et de transactions louches à l’étranger.

Les journalistes du New York Magazine, Olivia Nuzzi et Andrew Rice, ont passé six mois à examiner l’ordinateur portable : ce qu’il contient, les personnages responsables de sa diffusion publique et les enquêtes judiciaires qui ont suivi.

Aujourd’hui dans l’histoire : 22 septembre

1862 : Pendant la guerre civile américaine, le président Abraham Lincoln publie la Proclamation d’émancipation préliminaire, déclarant que si les États rebelles ne mettaient pas fin aux combats et ne rejoignaient pas l’Union avant le 1er janvier 1863, tous les esclaves des États rebelles seraient libres.

1930 : Au milieu des difficultés économiques de la Grande Dépression, le gouvernement de RB Bennett introduit la loi sur l’aide au chômage, prévoyant 20 millions de dollars pour les travaux publics.

1956 : Sam Etcheverry et Hal Patterson de Montréal ont établi un record de la LCF en combinant une passe de 109 verges contre les Tiger-Cats de Hamilton. La marque a depuis été à égalité deux fois.

1988 : Le gouvernement fédéral annonce des excuses officielles et une indemnisation de 300 millions de dollars pour les 22 000 Canadiens d’origine japonaise internés pendant la Seconde Guerre mondiale.