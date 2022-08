Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Le Premier ministre Trudeau pourrait faire face à une citation à comparaître pour témoigner au procès sur les réparations des pensionnats

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller pourraient être appelés à témoigner dans un recours collectif visant à obtenir des réparations pour la dévastation culturelle causée par les pensionnats, selon les archives judiciaires.

Et s’ils sont assignés à comparaître, Justice Canada a indiqué qu’il s’y opposerait.

Les avocats représentant 325 Premières Nations – plus de la moitié de toutes les Premières Nations reconnues au Canada – veulent que Trudeau et Miller soient confrontés à des questions sur la sincérité des déclarations liées aux pensionnats qu’ils ont faites dans le passé.

Il s’agit notamment d’occasions où ils ont dit que la politique du Canada sur les pensionnats était de « s’assimiler ». “Il semble y avoir une contradiction entre ce que le premier ministre a dit publiquement et les positions que le Canada adopte devant les tribunaux”, a déclaré shíshálh Nation Coun. Sélina August. “Nous et les tribunaux devons savoir quelles sont les positions réelles du Canada.”

Il s’agit de la première action en justice liée aux pensionnats demandant des réparations au gouvernement fédéral pour l’effet que les pensionnats ont eu sur les nations autochtones dans leur ensemble. Le procès doit débuter devant la Cour fédérale de Vancouver le 12 septembre et se poursuivre jusqu’en novembre. La première phase du processus tournera autour des arguments pour établir la responsabilité du Canada, et la deuxième phase se concentrera sur les dommages. Lire l’histoire complète ici.

Des inspecteurs nucléaires en route vers Zaporizhzhia, Ukraine

Un secouriste du ministère ukrainien des urgences assiste à un exercice dans la ville de Zaporizhzhia le 17 août 2022, en cas d’un éventuel incident nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia située près de la ville. – L’Ukraine reste profondément marquée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, lorsqu’un réacteur de l’ère soviétique a explosé et a diffusé des radiations dans l’atmosphère du nord du pays. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a été occupée au début de la guerre et est restée aux mains des Russes depuis lors. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Un membre de l’équipe de sauvetage du ministère ukrainien des urgences assiste à un exercice dans la ville de Zaporizhzhia le 17 août, en cas d’un éventuel incident nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Aujourd’hui, des inspecteurs nucléaires de l’ONU s’y rendent pour inspecter le site. Ils devraient arriver demain matin, selon des informations russes. La centrale nucléaire est actuellement contrôlée par les troupes russes et exploitée par des travailleurs ukrainiens. Il a été touché par des bombardements ces dernières semaines.

En bref

Il n’y a pas eu d’ouragans nommés jusqu’à présent cet été. C’est rare – cela ne s’est produit que deux fois depuis 1960. Mais “bien que nous ayons pu esquiver quelques balles au début, je m’attends toujours à une saison des ouragans robuste”, a déclaré Jeff Weber, scientifique de l’atmosphère au National Center for Atmospheric Research. Weber a décrit comment il y a eu une crête persistante de haute pression qu’il appelle une “cloque sur la planète” – la même qui a provoqué des incendies de forêt en Amérique du Nord l’année dernière – qui se trouve maintenant au-dessus de l’Europe et de l’Asie et y provoque une sécheresse intense. Ce manque d’humidité pourrait retarder la saison des ouragans, a-t-il déclaré. Découvrez pourquoi la saison des ouragans s’intensifiera probablement en septembre.

La police militaire canadienne enquête toujours sur ce que les commandants canadiens ont fait après avoir vu des vidéos d’atrocités présumées impliquant des policiers irakiens formés dans le cadre d’un programme multinational. Les soldats canadiens auraient vu des vidéos de possibles crimes de guerre commis par leurs étudiants irakiens en 2018, peu après leur arrivée dans une base d’entraînement dirigée par les États-Unis, selon un rapport de Postmedia en 2021. Les formateurs – alarmés par la perspective de former d’éventuels criminels de guerre — a informé le commandant du contingent canadien. Le commandant a promis de soulever la question auprès de la chaîne de commandement. Cela fait 14 mois qu’une enquête a été lancée et aucun rapport n’a encore été publié. Lisez pourquoi les députés néo-démocrates et un éminent avocat des droits de la personne trouvent cela troublant.

Sharene Shuster n’est qu’une des nombreuses mères qui célèbrent la journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Son fils aîné, Jordan Hunter Carhoun, est décédé en 2018 à l’âge de 25 ans, après avoir fumé ce qu’il pensait être de l’héroïne mais qui s’est avéré être du fentanyl. “Il était sur la voie de la guérison. Il était allé en cure de désintoxication, il faisait des merveilles”, a déclaré Shuster. Puis Jordan a appris que deux de ses amis qu’il avait rencontrés en cure de désintoxication étaient morts – et il a rechuté. Le rapport d’autopsie de Jordan a montré qu’il avait ingéré du fentanyl pur à 100 %. Lisez ce que Shuster et un groupe de mères font aujourd’hui pour tenter de mettre fin à la crise de la drogue.

Iqaluit fait face à une crise de la faim croissante. Au cours de la dernière année, le Qajuqturvik Community Food Centre a vu sa demande augmenter de façon constante, d’environ 12 % chaque mois, a déclaré la directrice générale Rachel Blais. communauté », a déclaré Blais. “En ce moment, nous voyons en fait des chiffres entre 350 et 400. Nous approchons en fait 450 repas maintenant sur une base quotidienne.” Blais attribue cette augmentation à la hausse des prix des aliments, déjà élevés à Iqaluit, qui ont augmenté de 8,8 % au Canada au cours de la dernière année. Lisez ce que fait le gouvernement territorial pour régler le problème.

CBC News a confirmé qu’il y aura un petit remaniement du cabinet fédéral aujourd’hui. Plusieurs sources ont déclaré que la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi, avait demandé à changer d’emploi en raison d’un problème de santé familiale. Le premier ministre Justin Trudeau doit participer à une cérémonie d’assermentation à Rideau Hall à 10 h HE, suivie 20 minutes plus tard d’une conférence de presse. Cliquez ici pour les dernières mises à jour sur le remaniement ministériel.

Voici maintenant une bonne nouvelle pour commencer votre mercredi : Tyler Montgomery de Port Franks, en Ontario, a un nouveau cœur et une nouvelle joie de vivre. À 31 ans, Montgomery dirigeait l’entreprise familiale de construction et de rénovation et a toujours maintenu un style de vie actif. Puis tout cela s’arrêta. Il a été diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque congestive due à une valve qui fuit. “Une fois que j’ai découvert que j’avais besoin d’une greffe, c’était tellement effrayant parce que ce sont des choses que je voyais à la télévision, et maintenant j’étais sur le point de le vivre”, a-t-il déclaré. L’opération a réussi. La semaine dernière, pour marquer le premier anniversaire de sa greffe, il a d’abord subi une biopsie de routine… puis, il s’est mis à genoux et a proposé à sa petite amie Keverly. Elle a dit oui! Lisez à propos de son nouveau bail sur la vie ici.

REGARDER | Demande en mariage à London, Ont. hôpital: Demande en mariage à l’hôpital de Londres

Première personne : J’avais l’habitude de me sentir coincé pendant les heures de pointe, mais maintenant j’en suis venu à l’apprécier

Un beau moment inattendu de camaraderie partagée a changé la vision d’Akiko Hara sur le redoutable trajet aux heures de pointe. Lisez son histoire ici.

Front Burner : L’embuscade verbale de Chrystia Freeland et la colère politique au Canada

Vendredi, un homme de Grande Prairie, en Alberta, a abordé la vice-première ministre Chrystia Freeland et l’a injuriée à plusieurs reprises alors qu’elle entrait dans l’hôtel de ville.

Une vidéo de l’incident, publiée en ligne, montre l’homme criant sur Freeland, la traitant de “f–king b—h” et de traître et la suivant à proximité alors qu’elle monte dans un ascenseur.

La GRC a déclaré qu’elle enquêtait sur l’altercation, qui a provoqué une condamnation généralisée de tous les horizons politiques. Et cela a également déclenché des conversations plus larges sur le sentiment croissant de danger auquel de nombreux politiciens sont confrontés ces derniers temps lorsqu’ils interagissent avec le public, en particulier à une époque où la propagation des théories du complot et la désinformation sont en augmentation.

Cela soulève également des questions sur la frontière entre quand crier sur un politicien est un acte dangereux ou destructeur – et quand c’est l’expression d’une démocratie saine.

Aujourd’hui, nous décomposons tout cela avec Aaron Wherry, rédacteur principal au bureau de la CBC sur la Colline du Parlement.

Brûleur avant25:05L’embuscade verbale de Chrystia Freeland et la colère politique au Canada

Aujourd’hui dans l’histoire : 31 août

1888 : Mary Ann “Polly” Nicholls est tuée à Londres, devenant la première victime de Jack l’Éventreur.

1965 : Les États-Unis interdisent de brûler des cartes de brouillon.

1997 : Diana, princesse de Galles, est tuée dans un accident de voiture dans un tunnel près de la Tour Eiffel à Paris. Son compagnon d’origine égyptienne, Dodi Fayed, et leur chauffeur, Henri Paul, sont également tués dans l’accident. Diane avait 36 ​​ans.

2013 : Le Syndicat des Travailleurs canadiens de l’automobile et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier fusionnent officiellement pour former Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada avec plus de 300 000 membres.