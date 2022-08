Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Un violoncelliste formé pour devenir codeur. Un enseignant qui est passé à la vente. Un employé d’hôtel passé à la fonction publique. Les histoires de personnes qui ont changé de carrière pendant la pandémie ont été bien documentées.

Il en va de même pour la grave pénurie de travailleurs dans certains secteurs, avec des pancartes « Help Wanted » affichées dans les vitrines d’innombrables restaurants et épiceries.

Les données de Statistique Canada analysées par CBC News le confirment, montrant une migration des travailleurs entre les secteurs – des emplois dans les industries des services et de l’alimentation à des postes potentiellement plus lucratifs dans des domaines tels que la technologie, la finance et l’immobilier.

Amanda Ryan, une mère de deux enfants qui vit à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avait sa propre entreprise de nettoyage jusqu’à l’année dernière, lorsqu’elle a pris la décision de devenir agent immobilier.

“J’essayais de créer quelque chose que je serais capable de faire quand je ne pourrais plus nettoyer et je me suis dit, avec la connaissance des maisons et la capacité de créer ma propre entreprise, que faire de l’immobilier serait probablement couronné de succès.”

Un an plus tard, Ryan a déclaré que le travail avait été difficile, mais aussi gratifiant. Et mieux payer.

De tels changements de carrière ont eu lieu au milieu d’un marché du travail resserré, entraînant des pénuries de personnel dans les secteurs que les travailleurs ont laissés derrière eux. Dans l’ensemble, le taux de chômage au Canada demeure à 4,9 %, le niveau le plus bas depuis 1970.

Fabian Lange, économiste du travail à l’Université McGill à Montréal, a déclaré qu’il semble que de nombreux travailleurs gravissent «l’échelle de l’emploi» vers des industries offrant une meilleure rémunération et des avantages sociaux – un phénomène qu’il est en train de documenter aux États-Unis.

“Nous voyons cela au niveau individuel. Nous voyons des gens des services d’hébergement et de restauration, où ils ne vont pas directement à la finance, à l’assurance, à l’immobilier, mais ils iront peut-être vers la fabrication ou … peut-être les conseils en santé”, a-t-il déclaré. Lire l’histoire complète ici.

Une autre partie importante des silos dévastés du port de Beyrouth s’est effondrée mardi dans un nuage de poussière. Aucun blessé n’a été signalé. La zone avait été évacuée depuis longtemps. Le bloc nord s’était lentement renversé depuis une explosion en août 2020, mais s’est rapidement détérioré après que la fermentation des céréales l’ait fait prendre feu il y a plus d’un mois.

WestJet a lancé une bataille juridique, faisant appel d’une ordonnance visant à indemniser l’un de ses passagers de 1 000 $ pour une interruption de vol causée par une pénurie d’équipage. En juillet, après une vague de plaintes, l’Office des transports du Canada a précisé qu’en général, les compagnies aériennes ne peuvent pas refuser d’indemniser les passagers pour des perturbations de vol causées par des pénuries de personnel. WestJet soutient que la décision était viciée, car elle était fondée sur une mauvaise interprétation du Règlement sur la protection des passagers aériens du Canada. Le défenseur des consommateurs John Lawford a déclaré que si WestJet gagnait son appel, cela pourrait ouvrir la voie à toutes les compagnies aériennes pour refuser à juste titre une indemnisation en raison de toute interruption de vol causée par une pénurie de personnel. La Cour d’appel fédérale n’a pas encore décidé si WestJet peut poursuivre son appel. Lire l’histoire complète ici.

La fatigue liée aux vaccins est réelle, et avec les nouveaux vaccins COVID-19 attendus au Canada cet automne, la situation pourrait être sur le point de s’aggraver. Santé Canada envisage d’approuver des vaccins bivalents, qui ciblent à la fois la souche originale et les variantes Omicron du coronavirus. Mais les messages indiquant quand obtenir vos doses de rappel ont été mitigés à travers le pays. C’est beaucoup d’informations à assimiler. Certains virologues et experts en santé publique demandent que les messages du gouvernement soient plus clairs sur les raisons pour lesquelles les gens devraient se faire vacciner à ce stade de la pandémie. Découvrez ce que nous savons sur les raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas de boosters ici.

Les efforts pour convaincre certains des Canadiens les plus réticents au vaccin contre la COVID-19 de se faire vacciner

La Garde côtière américaine s’apprête à renflouer un navire de pêche coulé qui déverse du pétrole dans la mer des Salish près des eaux canadiennes. Il espère commencer plus tard cette semaine. Une barge et une grue sont expédiées de Seattle à l’île de San Juan pour aider à l’enlèvement du navire, qui avait près de 9 840 litres de pétrole et de diesel à bord lorsqu’il a coulé le 13 août. Le déversement est dans les eaux américaines, mais marine les intervenants disent qu’il est possible que le pétrole pénètre dans les eaux canadiennes près de l’île de Vancouver. Les garde-côtes canadiens et américains ont réagi. Les équipes ont posé plus de 1 300 mètres de barrage absorbant pour protéger les zones écologiquement sensibles. En savoir plus sur l’effort de nettoyage ici.

Il y avait tellement d’oiseaux survolant la péninsule de Long Point en Ontario dimanche qu’ils sont apparus comme un beignet massif sur le radar météorologique américain à Buffalo, NY L’image a été capturée et largement partagée sur les médias sociaux – un signe de la migration annuelle vers le sud de millions d’oiseaux qui bat son plein à travers le Canada alors que l’arrivée de journées plus courtes et de températures plus fraîches leur signale de prendre leur envol à la recherche d’un temps plus ensoleillé loin d’ici. le sud. Le phénomène s’appelle un “anneau de perchoir”. Le service météorologique national des États-Unis le décrit comme “lorsque le faisceau radar détecte des milliers d’oiseaux qui décollent de leurs sites de repos à l’aube pour chercher des insectes”. Voir l’image virale et découvrir quels oiseaux peuvent l’avoir causé ici.

L’univers cinématographique Marvel devient plus canadien qu’il ne l’a jamais été. Pensez-y: She-Hulk est interprétée par l’actrice née à Regina Tatiana Maslany. La commodité de Kim la star Simu Liu joue Shang-Chi. Ryan Reynolds est Deadpool. Iman Vellani de Markham, en Ontario, joue Mme Marvel, le premier super-héros musulman de l’univers cinématographique Marvel. Et il y a beaucoup plus d’acolytes et de membres de l’équipe qui soutiendront le MCU dans les futurs titres. Cliquez ici pour lire la ventilation de ces projets par CBC News et la richesse des talents canadiens que vous pouvez vous attendre à voir.