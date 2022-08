Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Le pire de l’inflation est-il passé ?

L’inflation a été hors de contrôle, mais certains signes indiquent que les prix se maintiennent et, dans certains cas, baissent. Le bois d’œuvre, le pétrole, le cuivre et les récoltes font partie des postes où l’inflation s’est atténuée.

“Je pense qu’il a atteint un sommet”, a déclaré Mace Mortimer, copropriétaire d’Alloy Homes, un constructeur de maisons sur mesure de Calgary. “Et je pense que ça devrait tenir.”

Le baril de brut a baissé d’environ 20 % depuis juin et le cuivre d’environ 25 % depuis mars. Le canola et le maïs ont tous deux perdu 25 % de leur valeur depuis mai, tandis que le blé a chuté de 40 %.

« Il y a deux ou trois mois, les prix des cultures étaient soit à des sommets historiques, soit très proches des sommets historiques, selon la culture. Presque dans tous les domaines, nous avons maintenant constaté un recul assez important. [in prices]”, a déclaré Jonathon Driedger, un analyste du Manitoba chez LeftField Commodity Research. Ces changements de prix peuvent prendre quelques mois avant qu’ils ne soient visibles à l’épicerie, bien que les prix des aliments chutent déjà dans le monde entier, selon les Nations Unies. .

Quant à l’immobilier, les taux de location sont toujours élevés, mais les prix des logements qui ont grimpé en flèche pendant la pandémie baissent maintenant dans de nombreuses villes du Canada.

Aux États-Unis, de nouveaux chiffres publiés mercredi montrent que l’inflation pourrait atteindre un sommet alors que le taux est passé de 9,1 % en juin à 8,5 % le mois dernier. Cela laisse espérer que les chiffres de l’inflation canadienne de la semaine prochaine pourraient montrer des signes d’amélioration. En examinant les données sur les produits de base, l’emploi et l’immobilier, entre autres statistiques, certains économistes s’attendent à ce que le taux d’inflation diminue après avoir atteint 8,1 % en juin.

REGARDER | L’inflation montre des signes de ralentissement alors que les prix de certains produits de base baissent :

L’inflation montre des signes de ralentissement alors que les prix de certains produits de base baissent Il y a un optimisme prudent que l’inflation au Canada pourrait avoir atteint un sommet alors que la croissance des prix pour des choses comme le pétrole, le bois d’œuvre et l’immobilier commence à décliner. La chute des prix des matières premières et de l’immobilier devrait procurer un certain répit aux consommateurs. Et si ces prix plus bas se maintiennent, le taux d’inflation devrait revenir à la normale l’année prochaine, a déclaré Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary. Bien que ce soit un si important. “La raison pour laquelle l’inflation est élevée est que les prix de l’énergie sont élevés et que les coûts de propriété sont élevés, et ce sont deux développements qui sont sujets à beaucoup d’incertitude, l’énergie en particulier”, a déclaré Tombe. “Donc, où nous allons à partir d’ici, tout le monde peut deviner.”

Feu et Islande

Les badauds et les touristes regardent la lave couler du volcan de Fagradalsfjall, en Islande, à environ 40 kilomètres de la capitale, Reykjavik, mercredi, à la suite d’une éruption qui dure depuis le 3 août. (Jérémie Richard/AFP/Getty Images)

En bref

L’Office des transports du Canada a récemment précisé qu’en général, les compagnies aériennes ne peuvent pas refuser d’indemniser les passagers pour les perturbations de vol causées par le manque d’équipage, déclenchant la fureur de certains passagers qui se sont depuis vu refuser une indemnisation. “C’est insultant”, a déclaré Frank Michel de Marquis, en Saskatchewan. Lui et sa femme, Leigh, ont volé avec Air Canada en juin. Le vol du couple a été retardé de plus de cinq heures et la deuxième étape de leur vol de retour a été annulée, les obligeant à passer la nuit à l’aéroport. Le couple a demandé une indemnisation mais a été rejeté. Dans deux e-mails distincts, la compagnie aérienne a déclaré que chaque interruption de vol était “due à des contraintes d’équipage” liées au COVID-19 et était “liée à la sécurité”. En vertu des règles fédérales, les compagnies aériennes ne doivent verser une indemnisation que si la perturbation du vol est sous le contrôle de la compagnie aérienne et non liée à la sécurité. Michel soutient qu’Air Canada ne respecte pas les règles. “Le CTA a déjà clairement indiqué que les contraintes d’équipage ne sont pas une excuse acceptable”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une question de sécurité. C’est une question de gestion. Vous devez gérer vos ressources.” WestJet et Air Canada ont chacune refusé de commenter des cas individuels, mais ont toutes deux déclaré respecter la réglementation fédérale sur les passagers aériens. WestJet a déclaré que la sécurité était sa priorité absolue. Air Canada a déclaré que les compagnies aériennes ne devraient pas être pénalisées pour avoir annulé des vols pour des raisons de sécurité. En savoir plus sur le différend ici.

La poliomyélite, un virus potentiellement invalidant qui a longtemps été oublié dans de nombreuses régions du monde, circule maintenant dans certaines parties des États-Unis et du Royaume-Uni, dans la foulée d’une épidémie en Israël. Le Canada, un pays exempt de poliomyélite depuis deux décennies, devrait-il s’inquiéter? Les experts médicaux disent que c’est un signal d’alarme que le virus constitue toujours une menace pour quiconque n’est pas vacciné, étant donné la capacité de la poliomyélite à se propager à travers les réseaux de voyage mondiaux et les systèmes d’eaux usées. « Si vous commencez à ne pas vacciner les enfants de la série primaire – comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite – alors vous risquez que ces maladies reviennent », a averti le Dr Anna Banerji, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses. à Toronto. Une grande majorité de la population canadienne a été vaccinée contre la poliomyélite, et les dernières données fédérales disponibles de 2017 montrent qu’environ 90 % des tout-petits ont reçu les trois vaccins requis contre la poliomyélite. Mais cette couverture n’est pas uniforme. Les taux de vaccination contre la poliomyélite étaient inférieurs à 90 % en Colombie-Britannique et au Manitoba, et proches de 80 % seulement au Nunavut. “Si vous voyez quelque chose circuler, c’est bien d’être sur vos gardes, mais pas de paniquer”, a déclaré Fatima Tokhmafshan, généticienne à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. “Il est donc important de garder un œil ouvert. Et contactez votre réseau, vos amis, votre famille – assurez-vous que tout le monde est vacciné.” En savoir plus sur les épidémies de poliomyélite ici.

Un ancien procureur général américain républicain supplie ses compatriotes américains : calmez les spéculations mal informées autour de la perquisition de la police au domicile de Donald Trump en Floride. Une montée en puissance de la rhétorique incendiaire a inclus des menaces violentes contre des responsables, des vœux de représailles politiques contre le FBI, des comparaisons avec le régime nazi et des réflexions sur les médias sociaux sur la guerre civile. Alberto Gonzales exhorte les gens à suspendre leur jugement jusqu’à ce que nous en sachions plus sur ce qui a réellement motivé la recherche de documents classifiés de mardi à Mar-a-Lago. Le procureur général sous George W. Bush a déclaré à CBC News qu’il éprouvait de la sympathie pour son ancien ministère : le ministère de la Justice évite, en règle générale, de discuter d’enquêtes, en partie pour protéger la réputation de sa cible. Cela, admet-il, a créé un vide d’information rapidement rempli de spéculations. “Beaucoup de gens ont dit, à mon avis, des choses scandaleuses. Sont très, très critiques à l’égard du département”, a déclaré Gonzales. “Il y a beaucoup de choses ici que nous ne savons pas encore. … Les gens doivent attendre. Les gens doivent être patients.” Lisez l’analyse d’Alexander Panetta sur la rhétorique, y compris les appels républicains au financement du FBI, ici.

REGARDER | Trump a refusé de répondre aux questions lors de la déposition sur les relations commerciales de la famille :

Trump a refusé de répondre aux questions lors de la déposition sur les relations commerciales de la famille L’ancien président américain Donald Trump a invoqué ses droits au cinquième amendement en refusant de répondre aux questions lors d’une déposition devant le bureau du procureur général de l’État de New York pour enquêter sur la question de savoir s’il avait gonflé la valeur de ses actifs pour éviter les impôts. “Je suis terrible avec les adieux”, a déclaré la légende du tennis Serena Williams, retenant ses larmes à l’intérieur du stade Sobeys de Toronto. “Mais au revoir Toronto.” À peine 24 heures après avoir annoncé sa retraite imminente, Williams a perdu en deux sets à l’Omnium féminin Banque Nationale mercredi. Dans une longue entrevue d’après-match sur le terrain, Williams a essayé de trouver des mots pour affronter le moment – ​​que 27 ans après ses débuts au tennis professionnel lors d’un tournoi de niveau 3 à Québec, ce serait ainsi que sa carrière de tennis professionnel au Canada Ça pourrait finir. « Il y a beaucoup d’émotions. J’aime toujours jouer ici au Canada… Ça a été des 24 heures assez intéressantes », a déclaré Williams. Après avoir reçu des fleurs, des peintures et des chandails des Maple Leafs et des Raptors de Toronto, la gagnante du simple du Chelem à 23 reprises a fait sa dernière sortie du terrain au Canada au son d’une foule rugissante. En savoir plus sur le long au revoir de Williams ici. À peine 24 heures après avoir annoncé sa retraite imminente, Williams a perdu en deux sets à l’Omnium féminin Banque Nationale mercredi. Dans une longue entrevue d’après-match sur le terrain, Williams a essayé de trouver des mots pour affronter le moment – ​​que 27 ans après ses débuts au tennis professionnel lors d’un tournoi de niveau 3 à Québec, ce serait ainsi que sa carrière de tennis professionnel au Canada Ça pourrait finir. « Il y a beaucoup d’émotions. J’aime toujours jouer ici au Canada… Ça a été des 24 heures assez intéressantes », a déclaré Williams. Après avoir reçu des fleurs, des peintures et des chandails des Maple Leafs et des Raptors de Toronto, la gagnante du simple du Chelem à 23 reprises a fait sa dernière sortie du terrain au Canada au son d’une foule rugissante. En savoir plus sur le long au revoir de Williams ici.

REGARDER | La légende du tennis Serena Williams joue l’un de ses derniers matchs à Toronto :

La légende du tennis Serena Williams joue l’un de ses derniers matchs à Toronto L’icône du tennis Serena Williams a disputé l’un des derniers matchs de sa carrière mercredi soir à l’Omnium Banque Nationale de Toronto, juste un jour après avoir fait l’annonce de sa retraite qui a changé sa vie. Voici maintenant une bonne nouvelle pour commencer votre jeudi : C’est Courses sympas, en marche arrière. Ce film de 1993 parlait de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh. La nouvelle version inversée est l’équipe de volley-ball de plage du Nunavut, qui participe pour la première fois aux Jeux d’été du Canada, à Niagara, en Ontario. “Nous venons du Nord, nous jouons à chaud [weather]alors qu’ils venaient de la chaude Jamaïque et pratiquaient des sports de glace », a déclaré Ian McDonald, l’un des quatre athlètes du Nunavut qui participent à ce sport. « Tout le monde demande où nous nous entraînons ou comment nous nous entraînons, car ils pensent toujours que nous vivons dans la glace. et de la neige pendant l’été, vous savez?” En savoir plus sur les équipes masculines et féminines ici. C’est Courses sympas, en marche arrière. Ce film de 1993 parlait de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh. La nouvelle version inversée est l’équipe de volley-ball de plage du Nunavut, qui participe pour la première fois aux Jeux d’été du Canada, à Niagara, en Ontario. “Nous venons du Nord, nous jouons à chaud [weather]alors qu’ils venaient de la chaude Jamaïque et pratiquaient des sports de glace », a déclaré Ian McDonald, l’un des quatre athlètes du Nunavut qui participent à ce sport. « Tout le monde demande où nous nous entraînons ou comment nous nous entraînons, car ils pensent toujours que nous vivons dans la glace. et de la neige pendant l’été, vous savez?” En savoir plus sur les équipes masculines et féminines ici.

Front Burner : Le nouveau projet de loi américain sur le climat pourrait-il être porteur de leçons pour le Canada ?

Malgré son nom, la loi sur la réduction de l’inflation est en grande partie un projet de loi sur le climat, avec 369 milliards de dollars américains destinés principalement aux investissements dans l’innovation verte aux États-Unis et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Sénat américain a accordé son approbation de justesse le week-end dernier, ouvrant la voie à un vote de la Chambre des représentants où les observateurs politiques prévoient qu’il sera adopté et promulgué par le président Joe Biden.

Aujourd’hui sur Brûleur avantl’hôte invité Jason D’Souza s’entretient avec le journaliste principal sur le climat du magazine Time, Justin Worland, pour en savoir plus sur l’investissement climatique historique – quoique édulcoré – avant d’entendre Eddy Pérez du Climate Action Network Canada pour mieux comprendre comment les efforts du Canada se comparent maintenant à les Etats Unis

Brûleur avant25:23Le nouveau projet de loi américain sur le climat pourrait-il être porteur de leçons pour le Canada?

Aujourd’hui dans l’histoire : 11 août

1884 : La frontière entre l’Ontario et le Manitoba est établie. Il n’a été mis en œuvre qu’en 1889.

1957 : Soixante-dix-neuf personnes meurent lorsqu’un DC-4 de Maritime Central s’écrase au Québec.

2014 : Robin Williams, l’acteur oscarisé et superstar de la bande dessinée, meurt par suicide à son domicile dans la région de la baie de San Francisco. Il avait 63 ans.

2016 : Trois ans après avoir déclenché une tempête de controverses, une vidéo notoire mettant en vedette feu le maire de Toronto Rob Ford fumant du crack est rendue publique.