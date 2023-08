Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Comment Donald Trump pourrait essayer de battre le rap

Les détracteurs et les défenseurs de Donald Trump ne sont peut-être pas d’accord sur grand-chose, mais ils peuvent s’entendre sur une chose concernant l’une des affaires criminelles les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

Cela pourrait facilement aller jusqu’à la Cour suprême.

« Bien sûr que ce sera le cas », a déclaré Bennett Gershman, ancien procureur de New York et actuel professeur de droit à l’Université Pace de New York.

« Il n’y a aucun doute… C’est inévitable s’il y a une condamnation. »

REGARDER | Les défenses potentielles de Trump : Comment Donald Trump va-t-il se défendre contre les dernières accusations ?

L’affaire historique contre Trump concernant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain est solide comme le roc, a-t-il déclaré à CBC News.

Sur Fox News, les juristes Alan Dershowitz et Jonathan Turley ont répliqué que l’acte d’accusation est plein de trous, mais conviennent qu’une condamnation de Trump serait finalement décidée par la Haute Cour.

L’accusé, le 45e président des États-Unis, a plaidé non coupable des accusations d’avoir comploté pour annuler les élections de 2020 et semble prêt à combattre les accusations pour plusieurs motifs.

Trump est accusé de trois crimes liés à la fraude (complot en vue de frauder les États-Unis et une paire liée à l’entrave aux affaires officielles du gouvernement) et un quatrième impliquant des violations des droits civils (complot contre les droits).

Les experts juridiques disent que l’ancien président pourrait faire valoir trois allégations pour tenter de faire échouer les accusations : l’accusation a élargi la définition de certains crimes ; Trump exerçait la liberté d’expression ; et il croyait vraiment ce qu’il disait. Lire l’histoire complète ici.

La collection privée de Freddie Mercury dévoilée chez Sotheby’s à Londres

(Susannah Irlande/Reuters)

Un gestionnaire de Sotheby’s examine divers souvenirs de chats exposés lors d’une avant-première de «Freddie Mercury: A World of His Own» à Londres, en Angleterre, jeudi. Plus de 1 000 objets – y compris des paroles manuscrites, des œuvres d’art et d’autres objets rares – de la maison londonienne de la chanteuse Queen sont exposés au public jusqu’au 5 septembre, après quoi ils seront mis aux enchères. Consultez notre galerie de photos ici.

En bref

Kate LeBlanc se souvient de la façon dont la fumée des feux de forêt qui a traversé le ciel du Nouveau-Brunswick plus tôt cet été s’est accrochée à ses yeux, les rendant granuleux. « C’est comme avoir une paire de lunettes que vous ne pouvez pas nettoyer », a déclaré le résident de Bathurst, NB, âgé de 71 ans. « C’était vraiment comme de fins grains de sable ou quelque chose comme ça. » La fumée, en plus de ses allergies saisonnières, signifiait que LeBlanc se vidait constamment les yeux. Elle a déclaré à CBC News qu’elle avait utilisé une bouteille de gouttes pour le lavage des yeux et deux bouteilles de gouttes contre les allergies en quelques mois seulement. Cette année, les incendies de forêt au Canada ont été les pires jamais enregistrés, les vents poussant de la fumée à travers le pays et dans certaines parties des États-Unis. En ces jours particulièrement brumeux, certains ophtalmologistes ont déclaré à CBC News qu’ils avaient vu plus de patients signaler des yeux irrités. Les experts en santé oculaire craignent qu’à mesure que les incendies de forêt deviennent un phénomène plus courant, nous n’étudions pas les impacts à long terme que la fumée pourrait avoir sur nos yeux. Lire l’histoire complète ici.

REGARDER | La fumée des feux de forêt est mauvaise pour vos poumons. Mais pour les yeux, on sait peu : La fumée des feux de forêt est mauvaise pour vos poumons. Mais pour les yeux, on sait peu

Les résidents de certaines parties du sud d’Ottawa ont été laissés ramasser des débris après qu’une tornade a ravagé la région jeudi soir. Environnement Canada a confirmé qu’une tornade s’est formée au nord-ouest de Metcalfe, une communauté du sud rural d’Ottawa. Aucune blessure signalée n’a été associée à la tempête, a déclaré le Service paramédic d’Ottawa. Mais les habitants de la région ont signalé de la grêle, des vents violents et des arbres abattus. Jacques Jodoin, qui vit dans le quartier de Findlay Creek à Ottawa, a déclaré avoir vu un nuage en entonnoir se former depuis son arrière-cour. « J’ai vu tourner… les coussins et les poubelles et tout tourner », a-t-il dit. « J’ai vu tout tourner et prendre de la vitesse, alors j’ai couru dans la maison et je suis descendu avec ma famille. » Lire l’histoire complète ici.

Après plusieurs enquêtes sur le racisme et la discrimination à l’égard des employés, le ministère fédéral de l’Immigration a déclaré qu’il était en train de mettre en place un bureau de médiateur indépendant, qui devrait être opérationnel cet automne. « Comme pour tout effort vers un changement réel, durable et systémique, nous n’allons pas régler les choses du jour au lendemain », a écrit un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à CBC News dans un communiqué. Le ministère a déclaré qu’il créerait un secrétariat de l’équité qui soutiendrait « des canaux sûrs et indépendants pour signaler le racisme et la discrimination », une plus grande responsabilité pour les cadres supérieurs et comprendrait également un bureau de médiateur à la disposition de tous ses employés. Cependant, deux syndicats représentant les employés d’IRCC affirment que le ministère ne leur a pas formellement parlé des étapes de la création du secrétariat ou du bureau de l’ombudsman. En savoir plus sur cette histoire ici.

Le prochain tournoi du joueur de tennis canadien Milos Raonic est l’Omnium Banque Nationale à Toronto, qui débute lundi. Il a également l’intention de se préparer pour l’US Open fin août. Mais Raonic n’a pas prévu plus que cela. Il est revenu sur le circuit professionnel en juin après avoir raté deux ans en raison de blessures. Pendant son absence, le natif de Thornhill, en Ontario, a exploré le monde en dehors du tennis. Il a suivi des cours et lu des livres. Il a parlé à des athlètes retraités de la vie après le sport. Il a passé du temps avec sa famille après avoir été séparé pendant la pandémie. En avril dernier, il a épousé sa partenaire de longue date Camille Ringoir – les deux vivent maintenant ensemble aux Bahamas. Lorsqu’on lui a demandé ce que son avenir post-athlétique pourrait lui réserver, Raonic a refusé de donner des détails. « La seule chose que je sais : j’explorerai quelque chose loin du tennis, simplement parce que si je devais revenir au tennis, je veux revenir au tennis parce que le tennis me manquait et c’est quelque chose que je veux faire de plus en plus. de ma vie de tous les jours – non pas parce que je n’ai pas pris le temps d’apprendre autre chose. » Lire l’histoire complète ici.

Voici maintenant quelques bonnes nouvelles pour commencer votre vendredi : C’est un portage pas comme les autres. Des centaines de canots appartenant au Musée canadien du canot – certains aussi longs qu’une remorque de transport – sont déplacés de leur ancien emplacement dans une ancienne usine de moteurs hors-bord à Peterborough, en Ontario, vers une nouvelle maison au bord de l’eau à trois kilomètres de là. Le musée abrite la plus grande collection au monde d’embarcations à pagaies, des canots en écorce de bouleau fabriqués par des artisans autochtones au kayak élégant utilisé lors des Jeux olympiques. La maison du musée depuis 26 ans est si exiguë que seule une partie de la collection a pu être exposée au public. Cela a laissé quelque 500 canots languissant dans un entrepôt adjacent. La collection mérite un nouveau foyer, déclare la directrice exécutive du musée, Carolyn Hyslop. « Il n’y a pas d’autre collection comme celle-ci dans le monde », a-t-elle déclaré. La nouvelle maison du musée est en construction au bord du petit lac, près de l’endroit où les écluses du canal de la voie navigable Trent-Severn rencontrent la rivière Otonabee. Il devrait ouvrir ses portes à l’été 2024. En savoir plus ici.

REGARDER | Comment un canot en écorce de bouleau de 8 mètres de long est déplacé vers sa nouvelle maison : Comment un canot en écorce de bouleau de 8 mètres de long est déplacé vers sa nouvelle maison

Première personne : Avec un ciel plein de fumée de feu de forêt, comment puis-je donner à mes enfants l’été sans soucis qu’ils méritent ?

Lorsque l’été – la saison des genoux écorchés, des barbes de crème glacée et du coucher sous les étoiles – devient une saison où l’on reste à l’intérieur en état d’alerte, nos enfants perdent une partie importante de leur enfance, écrit Magdalena Olszanowski. Lisez sa chronique ici.

Front Burner: Comment Shohei Ohtani change la Major League Baseball

Il vend des stades et donne un nouveau souffle à la Major League Baseball. Mais le phénomène japonais Shohei Ohtani restera-t-il coincé dans une équipe perdante ?

Brûleur avant23:30Comment Shohei Ohtani change la Major League Baseball

Bilan de cross-country

Cette semaine, nous voulons entendre parler de vos expériences avec les ruptures et les divorces. C’est une expérience qui a un impact sur les couples et les familles à travers le pays et qui était à l’honneur cette semaine lorsque le premier ministre Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau ont annoncé leur séparation.

Pour le meilleur ou pour le pire, qu’est-ce qui vous a décidé à rompre ? Quelle est la clé pour se séparer à l’amiable ? Remplissez les détails sur ce formulaire et envoyez-nous vos histoires.

Aujourd’hui dans l’histoire : 4 août

1769 : L’île de Saint-Jean (ou île de Saint-Jean) devient une colonie distincte de la Nouvelle-Écosse. En 1799, elle a changé son nom pour l’Île-du-Prince-Édouard.

1892 : Le missionnaire médical Wilfred Grenfell arrive au Labrador. Pendant 42 ans, il a travaillé à la construction d’hôpitaux, d’orphelinats et d’églises.

1914 : Le Canada et la colonie indépendante de Terre-Neuve-et-Labrador entrent automatiquement dans la Première Guerre mondiale lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne.

1922 : Le service téléphonique au Canada et aux États-Unis est suspendu pendant une minute lors des funérailles d’Alexander Graham Bell à Baddeck, en Nouvelle-Écosse