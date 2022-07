Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Ottawa admet que certains voyageurs ont été informés à tort de la mise en quarantaine en raison du problème de l’application ArriveCAN

Le gouvernement fédéral affirme qu’en raison d’un problème avec l’application d’entrée ArriveCAN, certains voyageurs qui sont récemment entrés au Canada ont reçu des notifications erronées leur demandant de se mettre en quarantaine.

L’admission intervient à un moment où le gouvernement fédéral fait face à une pression croissante de la part des politiciens et des groupes touristiques pour supprimer l’outil de dépistage COVID-19, arguant qu’il entrave le tourisme et crée des maux de tête pour certains voyageurs.

L’application ArriveCAN a certainement causé des problèmes à Don et Karin Bennett de Burlington, en Ontario, après leur retour au Canada le 10 juillet après un voyage à Chicago.

Don Bennett a déclaré qu’il n’y avait aucun problème à la frontière terrestre, car ils avaient rempli l’application avec diligence et étaient entièrement vaccinés, ce qui les exemptait de quarantaine.

Cependant, six jours plus tard, Bennett a déclaré que Karin avait découvert plusieurs e-mails dans sa boîte aux lettres indésirable d’ArriveCAN avec des instructions de quarantaine.

Bennett a déclaré alors qu’il pensait que le problème était un problème, Karin a décidé de commencer sa quarantaine, craignant l’amende possible pour les voyageurs qui enfreignent les règles.

Mais Bennett a déclaré que sa femme avait maintenant décidé de mettre fin à sa quarantaine, après avoir entendu de CBC News que le gouvernement avait admis avoir envoyé des informations de quarantaine incorrectes.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) “a identifié un problème technique avec l’application qui … peut produire une notification erronée demandant aux gens de se mettre en quarantaine”, a déclaré Audrey Champoux, attachée de presse du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, dans un courriel.

Le problème semble être lié aux appareils Apple, et moins de trois pour cent des utilisateurs ont été touchés, a déclaré Champoux, notant que l’ASFC a identifié une solution qui sera entièrement mise en œuvre d’ici la fin de la semaine. Elle a déclaré que les voyageurs devraient se fier aux instructions qu’ils reçoivent à la frontière s’ils entrent en conflit avec les notifications ultérieures concernant une quarantaine de 14 jours. Lire l’histoire complète ici.

Trump “a choisi de ne pas agir” alors que la foule a attaqué le Capitole américain, le panel du 6 janvier entend

Une vidéo du 6 janvier 2021 du président américain de l’époque, Donald Trump, disant à ses partisans de rentrer chez eux est diffusée à l’écran lors d’une audience aux heures de grande écoute jeudi à Washington, DC, par le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. Lire l’histoire complète ici.

En bref

Dans plusieurs provinces, on signale une pénurie de péridurales, une forme populaire de gestion de la douleur pendant l’accouchement, et un problème de chaîne d’approvisionnement est mis en cause. Actuellement, il y a une pénurie de cathéter qui transporte le médicament analgésique. Il y a des pénuries confirmées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. L’Alberta affirme avoir suffisamment d’approvisionnement pour éviter une crise imminente, mais elle se joint à la Saskatchewan pour parcourir l’Amérique du Nord à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement. Le président de la Société canadienne des anesthésiologistes a déclaré que la pénurie n’est pas seulement un problème en Amérique du Nord. “Nous soupçonnons qu’il s’agira d’un problème de chaîne d’approvisionnement mondiale”, a déclaré le Dr Dolores McKeen. En savoir plus sur ces histoires de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Les accusations de drogue ont été abandonnées contre un homme d’Ottawa dont le domicile a été perquisitionné par une équipe SWAT à la carabine, mais il dit qu’il n’est pas satisfait parce qu’il n’y a eu aucune responsabilité pour une opération de police qui, selon les experts juridiques, était basée sur des preuves fragiles, et qu’il dit l’a traumatisé. L’avocat de l’homme et un expert en matière de maintien de l’ordre ont tous deux déclaré que l’affaire met en évidence les problèmes liés au type de raids sans coup où des agents défoncent la porte de quelqu’un et l’affrontent sous la menace d’une arme – y compris la question fondamentale de savoir s’il existe des données pour montrer que la tactique est efficace. “C’est juste un gâchis d’affaire”, a déclaré Chris Woof, un gestionnaire immobilier et musicien hip-hop à temps partiel de l’est d’Ottawa. “Ils ont déchiré ma maison, littéralement, et l’ont laissée dans un désordre géant.… Qu’est-ce qui les empêche de recommencer?” Lire l’histoire complète ici.

Samedi marquera un an depuis qu’Ottawa a créé un programme spécial pour prioriser les demandes d’immigration des Afghans qui ont travaillé avec les Forces armées canadiennes et le gouvernement canadien, ainsi que les membres de leur famille. Un ancien interprète — dont le travail lui a valu une lettre d’appréciation du général Wayne Eyre, l’actuel chef d’état-major de la Défense du Canada — attend presque aussi longtemps pour savoir s’il est admissible. “Quelquefois [Eyre] mettrait sa main sur mon épaule, en disant: “Hé, bien, vous avez fait du très bon travail pour nous”, a déclaré l’interprète depuis Islamabad, au Pakistan, où il vit maintenant. CBC News cache son identité pour protéger lui des talibans, qui ont émis un mandat d’arrêt contre lui. Sa famille vit toujours en Afghanistan. Il a dit qu’il pensait au départ qu’ils seraient en sécurité tant qu’il les quittait et se cachait. “Je regrette [doing that]”, a-t-il déclaré, notant qu’il avait changé de cachette en Afghanistan environ 15 fois avant de finalement traverser la frontière avec le Pakistan en mai. Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez ici.

Alors qu’une épidémie mondiale sans précédent de monkeypox continue de croître, le Canada reste opaque quant à son stock de vaccins – même si les défenseurs et les experts médicaux préviennent que le pays pourrait manquer d’approvisionnement suffisant pour répondre à la demande actuelle, de nombreux Canadiens ne se voyant offrir qu’un seul tour de ce qui est généralement un vaccin à deux doses abattu afin d’étirer les fournitures. Les pays achètent également à la hâte davantage de livraisons de vaccins tandis qu’un fabricant clé s’efforce de suivre les commandes mondiales, le tout pour arrêter la propagation d’un virus qui a frappé plus de 14 000 personnes dans le monde jusqu’à présent cette année. “Tous les efforts doivent être faits pour contenir cette infection”, a déclaré à CBC News le Dr Rosamund Lewis, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé pour le monkeypox. Plus de 600 cas de virus monkeypox, ou MPXV, ont été recensés au Canada à ce jour. Alors, suffisamment de personnes obtiendront-elles une protection à temps pour arrêter ces épidémies et empêcher le MPXV de s’installer ? Certains experts médicaux ont bon espoir, mais étant donné les inquiétudes concernant l’approvisionnement en vaccins alors que les cas continuent d’augmenter au Canada et dans le monde, d’autres ne sont pas si sûrs que ce virus sera contenu. En savoir plus ici.

Maintenant, quelques bonnes nouvelles pour commencer votre vendredi : Lorsque Paul Gauthier se promène à vélo dans les rues de Montréal, les gens s’arrêtent et regardent. Il a dit que des étrangers le signalaient souvent pour lui poser des questions. Les piétons sortent leur téléphone et prennent des photos. Les voitures ralentissent pour le laisser passer, perplexes. “Ils disent : ‘Qui est ce type ? Est-ce que c’est comme une sorte de publicité ?’ Et ils ne sont pas sûrs, mais c’est juste moi qui fais du vélo”, a-t-il dit en riant. Son vélo, certes, se démarque dans la foule. Gauthier, un passionné d’histoire autoproclamé, roule sur un sou – les vélos à grandes roues et à cadre haut des années 1800. Il a dit que ce n’est pas seulement une pièce maîtresse : il utilise le vélo pour faire des courses ou faire un tour dans son quartier. Plus récemment, il a complété le Tour de l’Île — un parcours de 36 kilomètres à travers le centre-ville de Montréal — le tout au sommet de son sou. “Dès que les gens vous voient, ils se disent : “Oh, l’histoire arrive””, a-t-il déclaré. En savoir plus et regarder la vidéo ici.

Première personne : J’ai passé 10 ans dans des pensionnats. C’est ce que je veux que mes petits-enfants sachent

De 1963 à 1973, Paul Dixon a été envoyé de force dans des pensionnats. Même après la fermeture des derniers pensionnats, écrit-il, les familles cries sont encore timides pour s’embrasser. Il se demande si le traumatisme intergénérationnel est une malédiction durable. Lisez sa chronique ici.

Rien n’est étranger : l’Europe brûle. Est-ce enfin un signal d’alarme ?

La dernière vague de chaleur record en Europe suscite une véritable anxiété climatique.

Les incendies de forêt se sont propagés rapidement à travers le continent, tandis que la flambée des températures a déformé les routes et provoqué le gauchissement des voies ferrées. Plus de 1 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur rien qu’en Espagne et au Portugal.

Avec l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, certains se demandent si ce qui se passe en Europe poussera enfin les dirigeants à agir contre le changement climatique.

Aujourd’hui dans l’histoire : 22 juillet

1793 : Sir Alexander Mackenzie, explorateur et commerçant de fourrures d’origine écossaise, atteint l’océan Pacifique après avoir traversé les Rocheuses canadiennes.

1948 : Lors d’un référendum, Terre-Neuve vote de justesse en faveur de l’adhésion à la Confédération.

1965 : La Cour d’appel de l’Ontario renverse une décision antérieure qui avait refusé la citoyenneté canadienne à Ernest et Cornelia Bergsma, immigrants des Pays-Bas, parce qu’ils étaient athées.

2004 : Molson Inc., le plus grand brasseur du Canada, accepte de fusionner avec Adolph Coors Co., basée à Denver, dans le cadre d’une transaction de 7,88 milliards de dollars.