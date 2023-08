Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

En ce qui concerne les chargeurs de VE, le Canada est loin derrière les États-Unis, selon une analyse

Les provinces les plus peuplées du Canada sont en retard sur de nombreux États américains en ce qui concerne la construction de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, selon une analyse de CBC News, ce qui soulève des questions quant à savoir si l’infrastructure de ce pays est prête pour une transition vers une énergie plus propre.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les pires parmi les grandes provinces canadiennes en termes de nombre de bornes de recharge rapide accessibles au public par rapport au nombre de véhicules électriques sur la route, selon l’analyse par CBC des données de Transports Canada, de Statistique Canada et du Département américain de l’énergie .

Les quatre juridictions nord-américaines avec le meilleur rapport entre les véhicules électriques et les bornes de recharge se trouvent toutes aux États-Unis

Avec plus de 344 000 véhicules électriques, la Colombie-Britannique ne compte que 924 bornes de recharge, selon l’analyse de CBC, ce qui signifie qu’il y a 0,27 chargeurs rapides pour 100 voitures.

Le Québec s’en tire encore moins bien. Avec plus de 450 000 véhicules électriques sur la route, la province compte moins de 500 chargeurs rapides, ce qui signifie qu’il y a 0,11 chargeurs pour 100 voitures.

Les données de ces deux provinces, cependant, sont marquées par le fait qu’elles ont simplement plus de véhicules électriques que de nombreuses autres juridictions, ce qui signifie que l’offre de chargeurs n’a pas rattrapé la demande de véhicules.

Parmi les provinces et territoires canadiens, le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador s’en sortent le mieux, avec respectivement plus de cinq et trois bornes de recharge rapide pour 100 voitures, bien que les chiffres absolus pour les deux soient faibles.

L’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, compte 0,38 bornes de recharge pour 100 véhicules électriques, tandis que l’Alberta et la Nouvelle-Écosse en comptent chacune moins d’une pour 100.

« Nous avons un déficit important et croissant d’infrastructures de recharge au Canada et si nous avons le moindre espoir d’atteindre l’ambitieux objectif de vente zéro émission du gouvernement fédéral, nous devons combler rapidement cet écart et déployer davantage d’infrastructures de recharge publiques », Brian Kingston, président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, a déclaré lors d’une entrevue.

D’ici 2035, 100 % des voitures et camions légers neufs vendus au Canada doivent être des véhicules zéro émission, conformément aux règles fédérales. Les experts disent que le nombre de bornes de recharge devra augmenter de façon exponentielle pour répondre à ce mandat. Lire l’histoire complète ici.

(Saeed Khan/AFP/Getty Images)

L’attaquante américaine Sophia Smith dirige le ballon lors du match de Coupe du monde féminin de son équipe aujourd’hui contre le Portugal à Eden Park à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le match s’est terminé par un match nul sans but, mais cela a suffi pour envoyer l’équipe américaine au tour suivant.

En bref

Un nouvel ensemble de règlements de Santé Canada qui exigeront des étiquettes d’avertissement sur les cigarettes individuelles devrait entrer en vigueur mardi. Cette décision, annoncée plus tôt cette année, fait du Canada le premier pays au monde à franchir cette étape dans le cadre des efforts continus visant à aider les fumeurs à se débarrasser de cette habitude et à dissuader les fumeurs potentiels de la prendre. Le libellé qui finira par figurer sur chaque cigarette, écrit en anglais et en français sur le papier autour du filtre, va des avertissements sur le fait de nuire aux enfants et d’endommager les organes jusqu’à l’impuissance et la leucémie. « Du poison dans chaque bouffée », avertit l’un d’eux. En savoir plus sur les nouvelles étiquettes d’avertissement sur les cigarettes.

Plus de 100 ménages à Terre-Neuve-et-Labrador ont appris que l’eau de leur puits contient des niveaux dangereux d’arsenic – et des centaines d’autres à travers la province boivent peut-être la toxine sans le savoir. Le ministère de l’Environnement a récemment publié le premier lot de résultats de son programme de tests gratuits pour les puits privés qu’il a annoncé l’année dernière. Sur un peu plus de 1 000 résultats de tests, le ministère a signalé 112 puits avec des niveaux d’arsenic supérieurs à 10 parties par milliard, la limite imposée par Santé Canada. Tout ce qui dépasse cette quantité expose le buveur à une myriade de maladies, notamment des lésions cutanées, des problèmes neurologiques et plusieurs cancers. Le ministre Bernard Davis a déclaré à CBC News que son ministère avait encore quelques centaines de tests à distribuer. Avec environ 40 000 puits privés disséminés dans les ports isolés de Terre-Neuve-et-Labrador, un chercheur de l’Université Memorial affirme que le programme devrait s’étendre. Lire l’histoire complète ici.

Des centaines de personnes sont autorisées à rentrer chez elles à Osoyoos, dans le sud de la Colombie-Britannique, après que les vents ont repoussé un incendie de forêt qui a menacé la ville au cours du week-end. La ville a enduré une nuit terrifiante samedi après que l’incendie d’Eagle Bluff a traversé la frontière avec les États-Unis et a déferlé sur les collines surplombant Osoyoos. Erick Thompson du district régional d’Okanagan Similkameen a déclaré lundi après-midi lors d’un briefing prévu pour les médias et les membres du public qu’il y avait 192 propriétés sous ordre d’évacuation, contre 732. Mais plus de 2 600 maisons sont sous alerte d’évacuation et leurs résidents doivent être prêts partir au pied levé. En savoir plus sur cette histoire ici.

Les hauts élus de l’Alberta ont pris des décisions concernant les mesures de santé liées à la pandémie, mais la loi exigeait que celles-ci soient prises par le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Deena Hinshaw, un juge de Calgary a statué. La décision tant attendue de 90 pages de la juge Barbara Romaine déposée lundi après-midi fait suite à une action en justice qui a débuté en décembre 2020 lorsqu’un groupe de plaignants – dont deux églises et un propriétaire de gymnase – a fait valoir que les mesures de santé publique liées à la pandémie étaient contraires au Bill of Alberta de l’Alberta. droits et a violé illégalement les droits protégés par la Charte des Albertains. Romaine a constaté qu’en ce qui concerne les mesures de santé publique, « l’informé et bien qualifié » Hinshaw a fait des recommandations et a finalement mis en œuvre les restrictions, mais c’était le cabinet et les comités qui avaient le pouvoir de décision final. « Bien que le Dr Hinshaw ait été décrié pendant la pandémie et par la suite comme le symbole des restrictions, elle n’était en fait pas le décideur final », a écrit Romaine. Lire l’histoire complète ici.

Voici maintenant quelques bonnes nouvelles pour commencer votre mardi : Guillaume Vermette prépare sa garde-robe de clown — nez rouge, bretelles et costume coloré — pour un voyage de deux semaines en Ukraine. La semaine prochaine, le bénévole de Trois-Rivières, au Québec, qui se dit clown humanitaire, divertira les enfants et les familles à Lviv, à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest de la ligne de front de la guerre qui a éclaté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Vermette est clown depuis 18 ans, faisant du bénévolat et travaillant dans des régions du Nunavik, de la Syrie, de la Grèce, de la Russie, du Liban et de la Jordanie dans des communautés isolées, des orphelinats et des camps de réfugiés. Ce sera la première fois que Vermette entrera dans une zone de guerre active. « Mon objectif est d’apporter la sécurité. … Je ne parle pas de sécurité physique, mais de sécurité émotionnelle », a-t-il déclaré. « Les enfants ont besoin de structure, ont besoin de rituels et ont besoin d’un espace sûr où ils peuvent s’exprimer. » En savoir plus sur son histoire ici.

Front Burner : où la campagne de Ron DeSantis a-t-elle mal tourné ?

Ron DeSantis semblait être le favori pour battre Donald Trump pour l’investiture présidentielle républicaine… alors, pourquoi sa campagne est-elle en difficulté ? Aujourd’hui, nous examinons le battage médiatique, les stratégies et où tout s’est mal passé.

Brûleur avant26:38Où la campagne de Ron DeSantis a-t-elle mal tourné ?

Aujourd’hui dans l’histoire : 1er août

1834 : L’esclavage est aboli dans tout l’Empire britannique. Cependant, cette décision n’a libéré que les enfants de moins de six ans. D’autres devaient continuer à servir leurs anciens propriétaires pendant quatre à six ans en tant qu’apprentis.

1885 : Un jury de six hommes à Regina déclare le chef métis Louis Riel coupable de trahison, mais recommande la clémence. Cependant, le juge a condamné Riel à mort.

1930 : Le dirigeable R100, long de 219 mètres, arrive à Montréal après un vol de près de 79 heures à travers l’Atlantique. Le voyage a été financé par la Grande-Bretagne et le Canada, dans le cadre d’un plan visant à fournir un service de dirigeable dans tout le Commonwealth. Mais les voyages en dirigeable ont diminué à la suite d’une série d’accidents, couplés à l’essor des voyages en avion.

1995 : L’animateur sportif d’Ottawa Brian Smith est abattu alors qu’il quittait l’immeuble de CJOH-TV. L’ancien joueur de la LNH est décédé le lendemain. Un homme d’Ottawa, Jeffrey Arenburg, a été déclaré non responsable criminellement en raison d’une maladie mentale.