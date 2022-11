Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Les passagers de WestJet et d’Air Canada sont déconcertés après que les partenaires de voyage aient indemnisé 1 000 $, mais ils ont eu zéro

Frederik van der Veen était convaincu qu’il serait indemnisé pour son vol WestJet annulé, qui a causé un retard de 12 heures lors du vol de retour à Montréal depuis Puerto Vallarta, au Mexique, en juillet.

Après tout, sa femme et partenaire de voyage, Irma De La Luz Perez, avait déjà demandé et reçu une indemnisation de 1 000 $ pour le même vol. Mais, à sa grande surprise, WestJet a rejeté la réclamation de van der Veen, déclarant que la perturbation du vol était “due à un problème opérationnel” hors du contrôle de la compagnie aérienne.

“[I’m] déçu et un peu perplexe », a-t-il dit. « Pourquoi paieraient-ils l’un et pas l’autre si nous sommes sur le même vol ?

REGARDER | Air Canada et WestJet s’opposent aux décisions d’indemnisation des clients : Air Canada et WestJet contestent les décisions d’indemnisation des clients CBC News a interviewé trois passagers de WestJet et deux d’Air Canada qui, lorsqu’ils ont demandé une indemnisation, ont été catégoriquement refusés – même si leurs partenaires de voyage ont reçu 1 000 $ pour la même interruption de vol. “Les règles ne fonctionnent pas”, a déclaré Dave Marrone, passager d’Air Canada. À la suite d’une annulation de vol en août, l’épouse et partenaire de voyage de Marrone, Kielyn, a obtenu une indemnisation de 1 000 $ pour ce qui a entraîné un retard de 19 heures dans leur voyage de retour de Londres à Sudbury, en Ontario. Mais Air Canada a rejeté la réclamation de Marrone pour le même vol, lui disant que l’annulation était soit indépendante de la volonté de la compagnie aérienne, soit liée à la sécurité.

“Il semble que ce soit une sorte de sac à main sur la façon dont il est appliqué, comment il fonctionne et qui est indemnisé”, a déclaré Marrone, qui vit juste à l’extérieur d’Espanola, en Ontario.

En vertu des règles fédérales, les compagnies aériennes ne doivent verser une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité.

À la suite du chaos des voyages du printemps et de l’été, qui a provoqué de nombreux retards et annulations de vols, de nombreux passagers se sont plaints à CBC News qu’on leur avait injustement refusé une indemnisation. Depuis avril, plus de 19 000 passagers aériens ont déposé des plaintes auprès de l’Office des transports du Canada concernant des perturbations de vol, selon l’agence. Lire l’histoire complète ici.

Troubles à Bangkok pendant le sommet de l’APEC

(Tanat Chayaphattharitthee/Thai News Pix/AFP/Getty Images)

La police anti-émeute charge des manifestants pro-démocratie, dont un moine bouddhiste, lors d’une manifestation à Bangkok vendredi, alors que le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) se tient dans la capitale thaïlandaise.

En bref

Les élèves, les parents et le personnel sauront d’ici dimanche à 17 h si les travailleurs de l’éducation de l’Ontario feront ou non grève lundi. Dans une déclaration publiée jeudi, le comité central de négociation des travailleurs de l’éducation du Syndicat canadien de la fonction publique et du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario a établi le calendrier des négociations. Le SCFP a signifié un préavis de grève de cinq jours mercredi après l’échec des pourparlers avec le gouvernement de l’Ontario. “Les parties passeront tout le week-end à table et nous exhortons le gouvernement à revenir avec la ferme intention de parvenir à un accord équitable pour les étudiants, les familles et les travailleurs”, indique le communiqué. Plus de 50 000 travailleurs devraient quitter le travail lundi si un accord n’est pas conclu. Les conseils passeront rapidement à l’apprentissage à distance s’ils déterminent qu’ils ne peuvent pas garder les écoles ouvertes en toute sécurité. Lire l’histoire complète ici.

À l’approche de cette saison hivernale, il y a moins – voire aucune – restrictions liées au COVID en place limitant les interactions sociales. Mais cela ne signifie pas qu’il y a moins d’inquiétudes chez certaines personnes âgées qui craignent que le retour à des rassemblements intérieurs normaux ne mette leur santé en danger. «Ce sont des préoccupations légitimes qu’ils pourraient avoir», déclare le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie à Sinai Health et au University Health Network de Toronto, qui souligne que les personnes de 60 ans et plus représentent 93% de l’ensemble des décès dus au COVID-19 et 60 % de l’ensemble des hospitalisations au Canada. “Ils s’inquiètent pour leur santé et leur bien-être.” David Huntley dit que lorsqu’il doit se rendre dans un lieu public ces jours-ci, il le fait rapidement, porte toujours un masque et essaie toujours de se tenir à un mètre ou deux des autres personnes pour réduire ses chances de contracter le COVID-19. Le physicien à la retraite de 86 ans dit qu’il n’a pas l’intention de participer à des rassemblements sociaux à l’intérieur, car les températures plus froides obligent les gens à rentrer à l’intérieur. “J’ai très peur d’attraper ce virus”, a-t-il déclaré depuis son domicile de Burnaby, en Colombie-Britannique. “Je n’y survivrai peut-être pas.” En savoir plus sur cette histoire ici.

REGARDER | Mandat de masque nécessaire, dit l’épidémiologiste : Mandat de masque nécessaire, dit l’épidémiologiste Avec la flambée des prix de toutes sortes de biens de consommation, CBC Marché a examiné certaines façons dont les consommateurs paient plus pour moins – et ne le savent peut-être même pas. Les experts disent Marché qu’une plus grande transparence est nécessaire pour aider les consommateurs à identifier les moyens par lesquels les entreprises peuvent subtilement réduire la qualité et la quantité de leurs produits tout en facturant aux consommateurs le même montant ou plus. La Shrinkflation est une tactique que les entreprises utilisent pour réduire subtilement la taille ou le poids d’un produit afin d’économiser de l’argent sans augmenter le prix. Une forme de rétrécissement moins connue est celle où une entreprise remplace des ingrédients par des alternatives moins chères ou ajoute de l’eau tout en diminuant d’autres ingrédients. Lire l’histoire complète ici. Les syndicats qui représentent le personnel et les membres du corps professoral de l’Université Laurentienne veulent voir la reddition de comptes à la suite de la nouvelle décision du vérificateur général de l’Ontario rapport détaillant l’insolvabilité de l’institution de Sudbury, en Ontario. “Les recommandations sont importantes, mais il doit y avoir une deuxième partie de cela, et cela consiste à tenir les gens responsables”, a déclaré Tom Fenske, président du Syndicat du personnel de l’Université Laurentienne. Dans son rapport, la vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, a conclu que l’effondrement financier de la Laurentienne était dû en grande partie à une expansion des immobilisations coûteuse et mal planifiée en 2010. de mauvaises décisions financières qui ont abouti à la décision de demander la protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Lire l’histoire complète ici. Ticketmaster a annulé la vente publique de billets de vendredi pour la prochaine tournée de Taylor Swift, quelques jours seulement après que des millions de fans de la pop star ont envahi le site de vente de billets à la recherche de sièges en prévente, provoquant des pannes périodiques et de longs temps d’attente. Plus tôt jeudi, Ticketmaster a tenté de décomposer ce qui a causé les perturbations chaotiques lorsque les billets en prévente pour la tournée The Eras de Swift sont devenus disponibles mardi, battant des records – et des parties du site lui-même. “En raison de demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | The Eras Tour a été annulée”, a tweeté le site de vente de billets. Il s’agit du dernier chapitre du drame sur les pratiques de vente et de tarification de Ticketmaster qui a provoqué la colère des fans de musique et des critiques agacés qui citent des prix élevés, des inquiétudes concernant la puissance de la plate-forme et le manque de concurrence dans l’industrie de la billetterie. En savoir plus ici. Maintenant, quelques bonnes nouvelles pour commencer votre vendredi : Le don annuel de la Nouvelle-Écosse à la ville de Boston provient de l’île Christmas, à juste titre. L’épinette blanche de 13,7 mètres (45 pieds) a été abattue mercredi matin dans la communauté du Cap-Breton sur les rives du lac Bras d’Or. L’énorme arbre de Noël est un cadeau aux habitants de Boston pour avoir fourni du personnel médical et des fournitures à la Nouvelle-Écosse à la suite de l’explosion d’Halifax il y a 105 ans. Joseph Slauenwhite du comté de Lunenburg a fait don du premier arbre pour Boston en 1971. L’arbre de cette année a été donné par Roddy Townsend, avec ses enfants Angela, Carmen et Andrew. Une cérémonie d’illumination des arbres aura lieu au Boston Common le 1er décembre. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Rien n’est étranger : le coût tragique de la Coupe du monde

Plus d’un million de fans de football devraient débarquer au Qatar ce week-end, alors que la Coupe du monde 2022 commence.

Mais au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis que le pays a remporté sa candidature, il y a eu des allégations de corruption et de nombreuses critiques sur la manière dont le gouvernement a géré les préparatifs du tournoi.

Des groupes de défense des droits de l’homme soulignent que les travailleurs des stades, pour la plupart originaires de pays étrangers comme le Bangladesh et le Népal, ont été contraints de payer d’énormes frais de recrutement et se sont vu retirer leurs salaires et leurs passeports.

Le Guardian a également rapporté qu’au moins 6 500 travailleurs migrants sont morts depuis que le Qatar a remporté son offre d’hébergement.

Cette semaine sur Rien n’est étrangernous approfondissons les controverses entourant la Coupe du monde de cette année et comment, malgré elles, le tournoi devrait générer des revenus record pour la FIFA.

Rien n’est étranger28:40Le coût tragique de la Coupe du monde

Aujourd’hui dans l’histoire : 18 novembre

1626 : La basilique Saint-Pierre, récemment reconstruite, est consacrée dans la Cité du Vatican, à Rome, par le pape Urbain VIII.

1883 : Les chemins de fer canadiens et américains passent à un nouveau système de cinq fuseaux horaires normalisés à travers l’Amérique du Nord.

1929 : Un tremblement de terre sous-marin près des Grands Bancs envoie un tsunami de 15 mètres sur la péninsule de Burin à Terre-Neuve. Le mur d’eau a tué 28 personnes et laissé des centaines d’autres sans abri ou sans ressources.

1975 : Le gouvernement de l’Ontario dépose un projet de loi pour abaisser les limites de vitesse sur les autoroutes et rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité.