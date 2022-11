Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Malgré les appels de plus en plus urgents des médecins pour un renouvellement du mandat de masque en Ontario, la province a émis une recommandation «forte» – laissant le masque aux individus à un moment où, selon les experts, les gouvernements se méfient des conséquences politiques de l’imposition de restrictions sanitaires sur le Publique.

Les professionnels de la santé ont demandé de nouvelles exigences de masquage dans les espaces intérieurs, y compris dans les écoles, car les hôpitaux de l’Ontario ressentent une souche plus précoce que d’habitude des patients atteints du virus respiratoire syncytial (VRS) et de la grippe, ainsi que du COVID-19.

Lundi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a recommandé de porter des masques à l’intérieur, y compris lors d’événements sociaux où de jeunes enfants étaient présents, car les enfants de quatre ans et moins étaient « très sensibles » au VRS et à la grippe.

“[Moore] aurait pu s’attaquer au cœur du problème en demandant aux conseils scolaires de mettre en place des mesures pour protéger les enfants et ralentir la propagation parmi les enfants. »

Les experts politiques et de la santé disent qu’ils pensent que le gouvernement est préoccupé par le potentiel d’une réaction publique, les protestations contre diverses autres restrictions liées à la pandémie – y compris les mandats de vaccination – encore fraîches dans sa mémoire.

“Je pense qu’une partie de ce qui se passe ici, tant au niveau des responsables médicaux qu’au niveau du premier ministre, est une évaluation du risque politique d’exiger quelque chose qui peut être très impopulaire et qui n’est pas suivi d’aussi près par un bon nombre d’Ontariens, », a déclaré Peter Graefe, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Lire l’histoire complète ici.

(Bulent Kilic/AFP/Getty Images)

Un homme retire une banderole sur laquelle on peut lire “Russes et Ukrainiens sont un seul peuple, un tout” à Kherson, en Ukraine, récemment libérée, lundi. La prise de contrôle par les troupes ukrainiennes de la région de Kherson est le dernier d’une série de revers pour la Russie, qui a envahi l’Ukraine le 24 février. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Un groupe multipartite de députés du comité de la procédure et des affaires de la Chambre a convenu lundi d’enquêter sur les allégations selon lesquelles la République populaire de Chine (RPC) et ses agents se seraient ingérés dans le processus politique canadien. Citant des sources anonymes, Global News a rapporté la semaine dernière que la Chine était derrière “une vaste campagne d’inférence étrangère” dans la politique canadienne. Cette campagne aurait inclus « un réseau clandestin » de candidats aux élections de 2019, un mouvement visant à placer « des agents dans les bureaux des députés afin d’influencer la politique », une tentative de « coopter et corrompre d’anciens responsables canadiens pour obtenir un effet de levier dans Ottawa » et une campagne pour « punir les politiciens canadiens que la République populaire de Chine considère comme des menaces à ses intérêts ». Global a rapporté que le premier ministre Justin Trudeau et certains ministres du cabinet avaient été informés par les agences de renseignement de ces allégations d’ingérence étrangère en janvier. Le SCRS aurait dit à Trudeau que le consulat de Chine à Toronto avait versé de l’argent à au moins onze candidats aux élections fédérales “et à de nombreux agents de Pékin” qui travaillaient comme membres du personnel de campagne. En savoir plus sur cette histoire ici.

Santé Canada affirme qu’un approvisionnement étranger d’un médicament pour enfants destiné à réduire la fièvre et la douleur est désormais assuré. “Nous annonçons que nous avons sécurisé l’approvisionnement étranger d’acétaminophène pour enfants qui sera disponible à la vente au détail et dans les pharmacies communautaires dans les prochaines semaines”, a déclaré Santé Canada dans un communiqué lundi. L’organisme de réglementation a déclaré qu’il partageait l’inquiétude des parents et des soignants qui n’ont pas pu trouver d’acétaminophène et d’ibuprofène pour les jeunes enfants. “Pour le moment, les Canadiens ne devraient acheter que ce dont ils ont besoin, afin que les autres parents et soignants puissent accéder aux médicaments afin que nous puissions répondre aux besoins des enfants malades.” La quantité exacte de médicaments à venir n’a pas été divulguée par le régulateur. Lire l’histoire complète ici.

La Dre Deena Hinshaw n’est plus la médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta. Dans un communiqué de presse lundi, le gouvernement provincial a annoncé que Hinshaw serait remplacé par le Dr Mark Joffe, vice-président des Services de santé de l’Alberta. Le mandat intérimaire de Joffe a commencé lundi et se poursuivra jusqu’à ce que le ministre de la Santé annule la nomination, selon le communiqué de presse. Il poursuivra son contrat actuel avec AHS sans rémunération supplémentaire en tant que médecin-hygiéniste en chef. Lorsque Danielle Smith a prêté serment en tant que première ministre de l’Alberta le 11 octobre, elle a déclaré qu’elle remplacerait Hinshaw et recruterait une nouvelle équipe de conseillers en santé publique qui considèrent le COVID-19 comme une maladie endémique. Smith a clairement indiqué qu’elle blâmait à la fois Hinshaw et Alberta Health Services pour ne pas avoir fourni les meilleurs conseils et soins aux Albertains alors que le système hospitalier était sur le point de s’effondrer lors des vagues successives de la pandémie de COVID-19. En savoir plus ici.

Lorsque la production redémarrera à la mine de lithium La Corne, au Québec, au début de l’année prochaine, elle devrait être l’une des seules mines de concentré de lithium fonctionnelles en Amérique du Nord et positionner le Québec comme chef de file canadien du lithium. Sayona Québec, qui a acheté la mine en 2021, a déjà embauché environ 80 travailleurs à temps plein. “En tant que Québécois, je suis fier”, a déclaré le PDG de Sayona Québec, Guy Laliberté. “Sachant que ce lithium (aura été) produit avec de l’énergie verte, de l’hydroélectricité… dans certaines réglementations environnementales très sévères et strictes.” Mais d’autres sont plus sceptiques. Au cours des 10 dernières années, la mine de lithium a changé de propriétaire à quatre reprises, a été responsable de déversements graves et dommageables et a demandé la protection contre ses créanciers à deux reprises, malgré un investissement de 110 millions de dollars du gouvernement provincial. Des groupes environnementaux et des membres de la Première Nation de Long Point ont parlé des autres projets de lithium proposés par Sayona dans la région, affirmant que les projets pourraient menacer l’eau, ainsi que le mode de vie des Anishinabeg. En savoir plus sur la mine ici.

Mardi, les Nations Unies ont officiellement marqué le jour où la population mondiale a atteint huit milliards de personnes. Ce n’est pas une science exacte. Cela peut s’être produit il y a des semaines ou des mois ou peut-être même ne s’est-il pas encore produit. Mais le fait est que les humains sont abondants sur cette planète et que notre population est sur une tendance à la hausse, du moins jusqu’à la fin du siècle. Dans le rapport World Population Prospects 2022 de l’ONU, l’agence internationale a déclaré qu’elle s’attend à ce que la population atteigne quelque 8,5 milliards d’ici 2030, 9,7 milliards en 2050, 10,4 milliards dans les années 2080 et reste à ce niveau jusqu’en 2100. Au moins un expert en population est sceptique quant à cette projection de l’ONU. “C’est probablement la dernière fois que nous aurons une conversation sur la possibilité d’atteindre un autre milliard”, a déclaré Darrell Bricker, PDG d’Ipsos Public Affairs et membre de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto. « Quelque part entre huit et neuf milliards, c’est là que nous allons nous retrouver [by the end of the century]”, a déclaré Bricker, qui a co-écrit Planète vide : le choc du déclin de la population mondiale. En savoir plus sur cette histoire ici.

Voici maintenant quelques bonnes nouvelles pour commencer votre mardi : Erika Mullakady s’ennuyait en cours de sciences lorsqu’elle a eu une idée de film. Elle a écrit le scénario sur une serviette et l’a donné à son père, Ranjit Mullakady, qui est cinéaste en Alberta. Il a remporté le prix du choix du public au festival en ligne Gotta Minute Film, qui est le plus grand festival de films pour les navetteurs de l’Ouest canadien. Perspective, le film d’une minute qu’ils ont soumis, est muet et sans dialogue. Maintenant, les gens qui prennent le bus et le train dans les plus grandes villes de l’Alberta, Calgary et Edmonton, voient un film – sur une journée dans la vie d’une jeune fille sourde jouée par l’acteur de Red Deer Lacey Oake – pendant leurs trajets. En savoir plus sur cette histoire de CBC Kids News.