Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Gymnastique Canada « complice » pour avoir gardé confidentiels les résultats de l’enquête de 2018, selon un avocat

Gymnastique Canada a laissé tomber ses athlètes en ne publiant pas les résultats d’une enquête interne sur le traitement par l’organisation des allégations d’inconduite, disent d’anciens gymnastes et entraîneurs.

Plusieurs personnes qui ont participé à l’enquête interne ont déclaré à CBC News qu’un rapport de plus de 1 200 pages avait été produit par le cabinet d’avocats torontois Shearer Parnega, qui détaillait un “modèle d’inaction” de la direction de Gymnastique Canada en réponse aux allégations de comportement inapproprié des entraîneurs.

L’enquête, qui s’est déroulée jusqu’au début de 2018 et n’impliquait pas la police, a également révélé que certains entraîneurs avaient une “crainte de représailles” s’ils signalaient des allégations d’inconduite à l’encontre de leurs collègues.

Le président actuel de Gymnastique Canada, Jeff Thomson, a déclaré que les conclusions du rapport avaient été “traitées” par le conseil à l’époque et qu’aucun problème n’avait surgi depuis la publication des résultats.

Mais les critiques ne sont pas d’accord.

En gardant le rapport secret, Gymnastique Canada est “complice des abus qui se produisent dans le sport canadien”, a déclaré Rob Koehler, directeur montréalais de Global Athlete, un groupe de défense des droits voué à remédier au déséquilibre de pouvoir entre les athlètes et les administrateurs.

“Le sport ne peut pas être chargé de s’autoréguler”, a déclaré Koehler. “C’est une petite communauté où tout le monde est interconnecté et personne ne veut appeler un ami ou un collègue pour un acte répréhensible.”

Plus de 500 athlètes ont signé une lettre ouverte à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, exigeant une enquête indépendante sur la «culture toxique» de la gymnastique et de Gymnastique Canada – l’une des plus grandes organisations sportives nationales du pays avec plus de 310 000 inscrits les athlètes.

Des sources qui ont participé à l’enquête interne de 2018 ont déclaré avoir entendu Peter Nicol, PDG de l’époque, et Karl Balisch – qui ont dirigé le programme national de gymnastique artistique pendant plusieurs années – n’ont pas donné suite à plusieurs plaintes pour inconduite remontant à 2012.

Le rapport d’enquête était si confidentiel que même ceux qui y ont participé n’en ont jamais vu de copie. CBC a accepté de ne pas nommer les sources en raison de leurs inquiétudes quant à d’éventuelles représailles. Lire l’histoire complète ici.

Winnipeg accède à une 3e coupe Grey consécutive et affrontera Toronto

(John Woods/La Presse canadienne)

Janarion Grant, centre des Blue Bombers de Winnipeg, retourne un botté de dégagement pour un touché de 92 verges au cours du deuxième quart d’une victoire de 28-20 contre les Lions de la Colombie-Britannique lors de la finale de la division Ouest de la LCF dimanche au Investors Group Field de Winnipeg. Les Bombers affronteront les Argonauts de Toronto, qui ont battu les Alouettes de Montréal 34-27 en finale de la division Est.

En bref

Le chef de la GRC et le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre témoigneront cette semaine devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence. La Commission d’urgence de l’ordre public a été créée pour déterminer si le gouvernement fédéral était justifié dans sa décision d’invoquer, pour la toute première fois, la loi sur les urgences – qu’il a utilisée pour donner à la police des pouvoirs extraordinaires pour briser les manifestations de l’hiver dernier contre les restrictions en cas de pandémie. Jusqu’à présent, la commission a entendu le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario, des responsables municipaux et provinciaux et certains des organisateurs de la manifestation eux-mêmes. Cette semaine, la commission commencera à entendre des fonctionnaires fédéraux. Lundi, la commission entendra deux fonctionnaires qui ont occupé des postes de haut niveau au ministère fédéral de la Sécurité publique lors de la manifestation du convoi de l’hiver dernier, qui a paralysé certaines parties du centre-ville d’Ottawa pendant près de trois semaines. En savoir plus sur cette histoire ici.

Sam Everitt, qui a récemment déménagé de Montréal à Toronto, a découvert que sa réservation U-Haul “garantie” ne lui garantissait pas réellement un camion de déménagement quand et où il s’y attendait. Everitt, étudiante à la maîtrise à Concordia, savait que le 1er juillet était le fameux «jour du déménagement» au Québec, lorsque des dizaines de milliers de baux de location expirent dans toute la province. Il a donc réservé son camion près de quatre mois à l’avance. Il a reçu des courriels rassurants de U-Haul au sujet de sa réservation “garantie”. Mais lorsqu’il s’est présenté à l’emplacement de Montréal pour récupérer son camion dans l’après-midi du 30 juin, le personnel lui a dit qu’il n’y avait pas de camion pour lui – et leur explication, dit-il, était déconcertante. “J’étais sous le choc. Je me souviens avoir demandé quel était le but de la réservation ? Ils m’ont dit que mon camion était réservé pour cet endroit, mais qu’il ne m’avait pas été assigné, quoi que cela signifie”, a-t-il déclaré. “J’ai supposé que l’attribution du camion était leur responsabilité, pas la mienne.” En savoir plus sur cette histoire de Go Public.

REGARDER | Un accident de réservation U-Haul provoque un cauchemar émouvant pour un Québécois : Un accident de réservation U-Haul provoque un cauchemar émouvant pour un Québécois | Aller en public Une enquête du coroner doit examiner les circonstances entourant le meurtre de Sammy Yatim, qui a été abattu par un policier de Toronto alors qu’il était en proie à une crise de santé mentale dans un tramway vide il y a près de 10 ans. L’enquête, qui débute lundi, devrait durer 10 jours et entendre 11 témoins. C’était en juillet 2013, lorsque l’ancien officier de police de Toronto, James Forcillo, a tiré huit fois sur Yatim, 18 ans, avant qu’un autre officier n’utilise le Taser sur l’adolescent. Il a été vu sur une vidéo de surveillance tenant un couteau quelques instants avant l’arrivée de la police. La vidéo de la confrontation entre Yatim et la police a été largement visionnée en ligne. Forcillo a été reconnu coupable en 2016 de tentative de meurtre et plus tard reconnu coupable de parjure. Il a été condamné à 6 ans et demi derrière les barreaux et a obtenu une libération conditionnelle totale en 2020. Lisez l’histoire complète ici. Les investisseurs qui espéraient faire une mise à mort alors que les crypto-monnaies rebondissaient après la chute des valorisations de cette année ont eu une mauvaise surprise la semaine dernière après que l’un des échanges les plus fiables pour le trading de crypto, FTX, a déposé son bilan. Mais alors que les conseillers financiers de la vieille école peuvent se moquer des investisseurs crypto jeunes et inexpérimentés qui, selon eux, auraient dû mieux le savoir, il y a de nouveaux signes indiquant qu’une baisse des investissements spéculatifs pourrait faire partie d’une tendance qui va bien au-delà du bitcoin et de ses nombreux imitateurs. . Soudain, des choses comme les prix de l’immobilier, les évaluations des entreprises technologiques et les innovations fintech, y compris la crypto-monnaie, qui semblaient si récemment viser la lune reviennent sur Terre. Bien que de nombreuses personnes se brûlent les doigts alors que les investissements spéculatifs s’effondrent, certains affirment que cette tendance profitera à l’économie. Au lieu d’encourager la spéculation pour devenir riche rapidement, la hausse des taux d’intérêt signifie un retour aux investissements à l’ancienne qui utilisent l’argent et les travailleurs plus efficacement pour créer une valeur économique réelle. Lire plus d’analyses de Don Pittis de CBC. Voici maintenant quelques bonnes nouvelles pour commencer votre lundi : Quand le plus Les adolescents approchent de leur 18e anniversaire, ils ont peut-être un prochain diplôme d’études secondaires en tête, mais Isabel Jewell s’attendait à une cérémonie très différente – la convocation de son maître. Jewell et sa sœur aînée Sophia ont toutes deux obtenu cette semaine une maîtrise en langues et littératures slaves de l’Université de Toronto. C’était le point culminant d’un voyage qui a commencé avec des diplômes de premier cycle à l’Université de l’Alberta alors qu’ils n’avaient que 12 et 14 ans. Les sœurs ont caché leur âge à la plupart de leurs camarades de classe et professeurs. “D’une certaine manière, cela n’a pas vraiment fait de différence pour moi parce que je le faisais juste avec ma sœur et nous étions ensemble tout le temps”, a déclaré Isabel, qui vient d’avoir 18 ans. En savoir plus sur les jeunes diplômés.

Première personne : En tant qu’ancien réfugié, j’ai la chance de vivre au Canada. C’est aussi pour ça que je me sens coupable

Pauline Nasri a fui la Syrie déchirée par la guerre pour le Liban à la recherche d’une vie meilleure, puis elle est arrivée au Canada pour une vie encore meilleure que prévu. Mais la culpabilité de la façon dont la vie aurait pu être ne lui échappe jamais. Lire la colonne ici.

Front Burner : Chelsea Manning, dans ses propres mots

En 2010, pendant les guerres en cours en Irak et en Afghanistan, des centaines de milliers de dossiers militaires et diplomatiques classifiés ont été publiés, révélant des morts civiles et des catastrophes sur le terrain pour les deux conflits. C’était l’une des fuites les plus importantes et les plus explosives de l’histoire des États-Unis et comprenait tous les rapports d’incident que l’armée américaine avait jamais déposés sur l’Irak ou l’Afghanistan.

La fuite massive a tiré le rideau sur les deux guerres, déclenchant un débat intense sur le rôle de l’armée américaine et sur les informations que le public mérite de connaître. Et au centre de tout cela se trouvait Chelsea Manning. Manning était une jeune analyste du renseignement militaire américain lors de sa première tournée en Irak qui luttait secrètement avec son identité de genre. Elle est devenue tellement désillusionnée par les horreurs de la guerre qu’elle a décidé de tout risquer pour faire connaître des informations militaires hautement sensibles.

Maintenant, plus d’une décennie plus tard, Manning parle de son expérience en tant que dénonciatrice dans README.Txt : Un mémoire. Elle rejoint Brûleur avant de New York.

Aujourd’hui dans l’histoire : 14 novembre

1849 : Toronto devient le siège du gouvernement de la province du Canada après qu’une foule ait incendié les édifices du Parlement à Montréal plus tôt dans l’année.

1889 : La journaliste du New York World Nellie Bly quitte New York pour un voyage autour du monde. Elle essayait de battre les 80 jours qu’il a fallu à Phileas Fogg pour faire le tour du monde, comme décrit dans le roman classique de Jules Verne. Elle a déposé des histoires au cours de ses voyages et un concours permettant aux lecteurs de deviner la durée du voyage a attiré un million d’entrées. Il a fallu 72 jours, six heures, 11 minutes et 14 secondes à Bly pour faire le tour du globe par mer, à cheval, par rail et par route.

1891 : Sir Frederick Banting, co-découvreur de l’insuline et lauréat du prix Nobel, est né à Alliston, en Ontario.

1907 : L’écrivain Astrid Lindgren, la créatrice de Fifi Brindacier tressé et libre d’esprit, est née à Vimmerby, en Suède.