Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Un homme qui dort dans sa voiture dit que les locataires doivent plus de 31 000 $ et ne quitteront pas son bien locatif

L’année dernière encore, Marco avait deux maisons à son nom, mais depuis des mois il dort dans sa voiture, tout cela parce que ses locataires, qu’il n’a pas pu expulser, n’ont pas payé leur loyer.

Marco, 33 ans, a perdu son domicile conjugal dans un accord de séparation en janvier. Il possède toujours un immeuble à revenus – une maison de deux suites à Collingwood, en Ontario. – mais dit que son locataire à l’étage n’a pas payé depuis juin; celui d’en bas ne l’a pas fait depuis février.

“Je couvre toutes les dépenses de logement, l’hypothèque et les impôts fonciers et je n’ai pas les moyens de louer dans la situation financière épouvantable dans laquelle je me trouve”, a-t-il déclaré. “Je croule sous les dettes.”

CBC News ne révèle pas le nom de famille de Marco parce qu’il travaille comme spécialiste hypothécaire à commission et craint que cela n’affecte son emploi.

REGARDER | Famille ontarienne vivant au sous-sol en raison de retards au tribunal locataire-propriétaire : Famille ontarienne vivant au sous-sol en raison de retards au tribunal locataire-propriétaire | Aller en public

Il a déposé des plaintes contre les deux locataires auprès de la Commission de la location immobilière de l’Ontario. Mais en raison d’un arriéré qui s’est formé pendant la pandémie, un processus d’arbitrage qui était autrefois censé ne pas prendre plus d’un à trois mois est passé à environ huit. Les retards d’un an pour régler pleinement les différends sont de plus en plus courants.

“Je suis au point le plus bas de ma vie”, a déclaré Marco. “Je ne comprends pas comment quelque chose comme ça peut arriver.”

Le problème semble être répandu, avec des locataires à travers le pays refusant de payer un loyer, refusant de quitter une propriété, ou les deux. En Colombie-Britannique, la période d’attente normale pour faire entendre un différend est passée d’environ un mois à plus de quatre. La Nouvelle-Écosse signale également des retards.

En Ontario, comme dans de nombreuses provinces, les locataires peuvent légalement rester dans leur logement locatif, même sans payer de loyer, jusqu’à ce que le différend soit entendu et qu’une ordonnance d’expulsion soit émise.

Cela, combiné à l’arriéré, a créé un climat qui favorise souvent les locataires, explique Asquith Allen, directeur des politiques et des affaires réglementaires à la Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l’Ontario.

“De plus en plus de gens comprennent que le [Landlord and Tenant] Le conseil met du temps à traiter les cas », a-t-il déclaré. « Les locataires ne paient tout simplement pas de loyer, attendant le résultat de cette demande… C’est frustrant. » Lisez l’histoire complète ici.

7 choses qui pourraient changer après les élections américaines de mi-mandat

(Angela Weiss/AFP/Getty Images)

La représentante de l’État de Pennsylvanie, Leslie Rossi, pose avec une découpe géante de l’ancien président Donald Trump devant la “Trump House”, qu’elle a créée en 2016, à Youngstown, Penn., Dimanche. Les républicains devraient reprendre un peu de pouvoir lors des élections américaines de mi-mandat de mardi. Lisez ici ce que cela pourrait signifier pour Trump, les tribunaux américains et l’agenda des démocrates.

En bref

Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario seront en congé lundi et dans les jours qui suivront même si une commission du travail de l’Ontario détermine que leur grève est illégale, a confirmé le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à CBC News. Les membres du syndicat sont en arrêt de travail et les manifestations politiques se poursuivront cette semaine, a déclaré un porte-parole du SCFP dans un courriel à CBC dimanche soir. Des milliers de travailleurs de l’éducation, y compris des assistants en éducation, des concierges et des bibliothécaires, ont quitté le travail vendredi pour protester contre l’adoption par le gouvernement provincial d’une loi interdisant les grèves et imposant un contrat de quatre ans, en utilisant la clause nonobstant pour éviter les contestations constitutionnelles. Une audience à la Commission des relations de travail de l’Ontario (OLRB) pour déterminer la légalité de la grève s’est conclue dimanche après trois jours d’arguments entre les avocats du gouvernement provincial et le SCFP. Lire l’histoire complète ici.

WestJet met en garde contre des jours de retards à venir après qu’une panne à l’échelle du système a frappé la compagnie aérienne samedi. La compagnie aérienne a annulé plus de 200 vols tout au long du week-end, tandis que d’autres vols ont subi des retards importants. Dans un communiqué publié dimanche après-midi, le chef de l’exploitation de WestJet, Diederik Pen, a déclaré que même si les systèmes de la compagnie aérienne étaient de retour en ligne, ils restaient instables et des perturbations se poursuivaient. “De nouveaux retards et annulations dans les prochains jours seront nécessaires, car nous travaillons avec diligence pour reprendre nos opérations”, a-t-il déclaré. Pen a déclaré que la panne découlait d’un problème de refroidissement dans le centre de données principal de WestJet, et que la compagnie aérienne devait s’appuyer sur des options de sauvegarde et des processus manuels jusqu’à ce que ses systèmes soient restaurés. En savoir plus sur cette histoire ici.

Le gouvernement du Québec et plusieurs groupes de défense des libertés civiles plaideront devant la Cour d’appel de la province à partir d’aujourd’hui au sujet d’une décision de la Cour supérieure l’année dernière, qui a confirmé la plupart – mais pas la totalité – de la loi controversée sur la laïcité de la province. Adoptée sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en juin 2019, la loi sur la laïcité, également connue sous le nom de loi 21, interdit aux enseignants des écoles publiques, aux policiers, aux avocats du gouvernement et à une foule d’autres fonctionnaires — et même certains politiciens — de porter symboles religieux au travail. Dès son adoption, des groupes de défense des libertés civiles, dont le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles, ont commencé à intenter des poursuites judiciaires. En avril 2021, le juge de la Cour supérieure Marc-André Blanchard a statué que la loi violait les droits fondamentaux des minorités religieuses de la province, mais qu’elle était légale en raison de l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, également connue sous le nom de clause dérogatoire de la Constitution. Sa décision a exempté les écoles anglaises de l’interdiction des symboles religieux. Il a également statué que les membres de l’Assemblée nationale de la province sont autorisés à porter des symboles religieux qui couvrent leur visage. En savoir plus ici.

La Légion royale canadienne a créé « Histoires de coquelicots », une nouvelle façon d’apprendre et de se souvenir des soldats canadiens tombés au combat à l’approche du jour du Souvenir le 11 novembre. Par exemple, après avoir scanné un coquelicot avec un smartphone, le visage d’Edward GC Richards apparaît. Né à Strathmore, en Alberta, le 10 octobre 1916, il a grandi à Whitehorse, où il s’est porté volontaire pour l’aviation. Il a terminé l’école de bombardement et d’artillerie avant de partir servir le pays aux commandes de bombardiers Lancaster pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d’un raid aérien au-dessus de l’Allemagne en mars 1945, son avion est abattu. Il avait 28 ans et laissait derrière lui sa femme et sa petite fille. En 1973, une montagne du Yukon porte le nom de Richards. “Cela nous fait réaliser qu’il y a des gens derrière ces coquelicots”, a déclaré Tammy Wheeler, directrice exécutive du commandement de la Légion Alberta-Territoires du Nord-Ouest à Calgary. Lire l’histoire complète ici.

Un pousse-pousse délavé alimenté par batterie se faufile dans la circulation dans le quartier nord-ouest de Jahangirpuri à New Delhi un matin de semaine, à la recherche de passagers avant de crépiter dans un espace étroit dans une rangée de trois-roues aux couleurs vives pour recharger sa batterie mourante. Derrière le volant se trouve Suman, une mère de quatre enfants de 36 ans, qui est fière du métier qu’elle a choisi. Suman, qui, comme de nombreux Indiens, ne porte qu’un seul nom, s’est battue contre la volonté de son mari et de sa famille élargie de conduire un pousse-pousse électrique pour subvenir aux besoins de ses filles, âgées de quatre à 18 ans. Suman est l’un des nombreux conducteurs qui encombrent les rues de la région de la capitale indienne et qui voient dans le pousse-pousse électrique une opportunité de gagner plus d’argent et d’être leur propre patron, tandis que les groupes environnementaux et le gouvernement indien considèrent la forte augmentation des véhicules électriques à bas prix comme un outil clé dans la lutte du pays pour réduire les émissions de carbone. En savoir plus sur cette histoire ici.

REGARDER | Les pousse-pousse à batterie déclenchent la révolution des véhicules électriques dans les rues de l’Inde : Les pousse-pousse à batterie déclenchent la révolution des véhicules électriques dans les rues de l’Inde Voici maintenant quelques bonnes nouvelles pour commencer votre lundi : Le voyage d’une femme de la Nouvelle-Écosse à l’épicerie s’est soldé par des baskets trempées de boue, 16 dauphins sauvés et un nouveau sens de la communauté. Vendredi après-midi, des dizaines de personnes à Digby, en Nouvelle-Écosse, se sont rassemblées pour sauver un groupe échoué de dauphins à flancs blancs de l’Atlantique qui s’était coincé dans le bassin d’Annapolis lorsque la marée s’est retirée. Linda Groocock d’Annapolis Royal a repéré les dauphins à travers des jumelles qu’elle garde dans sa voiture. Elle était en pause après avoir fait des courses à Digby. Au début, elle aimait juste les regarder nager au soleil, mais s’est vite rendu compte qu’ils avaient des ennuis. Groocock a fait passer le mot sur le sort des dauphins et très vite, les gens ont commencé à se présenter pour aider. “C’était comme si des anges marchaient dans la boue pour aider. C’était merveilleux. Et puis de plus en plus de gens sont arrivés après ça”, a déclaré Groocock. “C’était l’expérience d’une vie.” En savoir plus sur la façon dont le groupe de dauphins a été sauvé.

Opinion: Atteindre le net zéro peut nécessiter des solutions financières moralement douteuses

Une solution discutable peut toujours être une solution si l’alternative est de continuer à espérer que la machinerie des gouvernements démocratiques ou des régimes autocratiques irresponsables puissent exécuter collectivement des révolutions radicales de type Green New Deal, écrit Kyle Hiebert. Lire la colonne ici.

Première personne : neuf ans et 15 emplois : le cycle sans fin de l’économie des concerts ronge ma confiance

Un emploi stable a échappé à Merina Shrestha depuis qu’elle a immigré du Népal à Calgary. Elle dit qu’elle n’était pas préparée à la part du marché du travail au Canada qui repose sur le travail précaire. Lisez sa chronique ici.

Front Burner : Alors que la COP27 commence, une nouvelle image de notre avenir climatique émerge

David Wallace-Wells, célèbre journaliste scientifique et auteur de La Terre inhabitableaffirme que ces dernières années lui ont donné des raisons de ressentir à la fois un “optimisme soutenu” et un “désespoir abject” quant à l’avenir du changement climatique.

Alors que le sommet sur le climat COP27 démarre, nous parlons à Wallace-Wells des deux – et nous allons commencer par parler de la bonne nouvelle. Bien que nous ne soyons pas actuellement sur la bonne voie pour maintenir le réchauffement climatique aux niveaux réclamés par la communauté scientifique, les pires scénarios semblent également beaucoup moins probables qu’ils ne l’étaient il y a encore quelques années.

Il y a de plus en plus de preuves que les actions que le monde a prises jusqu’à présent ont vraiment fait une différence – et que nous avons encore une capacité significative à déterminer le type de monde qui nous attend.

Brûleur avant26:06Alors que la COP27 commence, une nouvelle image de notre avenir climatique se dessine

Aujourd’hui dans l’histoire : 7 novembre

1867 : Marie Curie est née Maria Skłodowska à Varsovie, en Pologne. Elle a partagé le prix Nobel de physique en 1903 avec son mari français pour leurs travaux sur la radioactivité. Elle a remporté un deuxième prix Nobel pour sa découverte du radium en 1911.

1873 : Les libéraux forment leur premier gouvernement fédéral sous Alexander Mackenzie. Les conservateurs de John A. Macdonald avaient démissionné deux jours auparavant en raison d’un scandale de corruption.

1885 : Le dernier crampon est enfoncé à Craigellachie dans Eagle Pass en Colombie-Britannique, complétant la ligne transcontinentale du Chemin de fer Canadien Pacifique.

1983 : La première greffe d’un seul poumon réussie au monde est réalisée à Toronto. Tom Hall, un cadre de matériel de 58 ans, a vécu encore six ans après avoir reçu le poumon d’une victime d’accident de voiture de 13 ans.