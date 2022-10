Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Cet aveugle se bat depuis des années pour obtenir des «ordonnances parlantes» dans sa pharmacie locale

Dean Steacy se bat depuis cinq ans pour que sa pharmacie Rexall locale adopte la technologie de « l’étiquette d’ordonnance parlante ».

L’homme de Gatineau, au Québec, est aveugle depuis 17 ans et prend de l’insuline et jusqu’à 10 comprimés par jour pour le diabète et les affections connexes.

Il doit parfois compter sur les autres pour l’aider à gérer ses médicaments. Le manque d’indépendance “enlève en quelque sorte une partie de votre dignité”, a-t-il déclaré à Go Public.

Et, parce qu’il ne peut pas voir ses ordonnances, il risque toujours de prendre trop, trop peu ou même les mauvais médicaments. Une erreur d’insuline, dit Steacy, peut avoir de graves conséquences.

“Si j’en prends trop ou pas assez, je peux faire un choc diabétique ou une hypoglycémie.”

Il dit que c’est aussi une lutte pour s’assurer qu’il obtient et peut commander à nouveau le bon médicament.

C’est là qu’intervient ScripTalk, une technologie qui utilise une puce radiofréquence attachée au fond d’une bouteille de prescription. Elle comporte les mêmes informations qu’une étiquette d’ordonnance, notamment la posologie, les instructions, les avertissements et le nombre de recharges, qui peuvent être lues à haute voix par un lecteur ou un smartphone.

Il est disponible au Canada depuis 2010.

Steacy fait pression sur Rexall pour adopter la technologie depuis 2017.

Bien qu’il ait été assuré à plusieurs reprises que la chaîne examinait sa demande, Rexall n’a fait aucun progrès pendant cinq ans. En juin, Rexall avait informé ScripTalk qu’il n’adopterait pas sa technologie après tout, ce dont Steacy a entendu parler par son implication dans un groupe de défense des personnes ayant une perte de vision.

Après l’implication de Go Public, Rexall a changé sa position, déclarant dans un communiqué que sa gestion de la demande de Steacy “n’était pas à la hauteur” de ses normes et s’engageant à renouveler ses efforts. Lire l’histoire complète ici.

Tragédie d’Halloween en deuil à Séoul

(Ahn Young-joon/Associated Press)

Une personne en deuil pleure lundi alors qu’elle rend hommage sur un autel commémoratif aux victimes d’une vague de foule qui a fait plus de 150 morts lors des festivités d’Halloween samedi soir à Séoul, en Corée du Sud. En savoir plus sur cette histoire ici.

En bref

Certains organisateurs clés des manifestations qui ont harcelé Ottawa pendant des semaines comparaîtront cette semaine à l’enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence. Plusieurs des organisateurs figurant sur la liste des témoins font face à des accusations criminelles liées à leur implication dans la manifestation, notamment Tamara Lich et Pat King. Keith Wilson, un avocat représentant un certain nombre d’organisateurs clés du convoi, a déclaré avant le début de l’enquête que ses clients étaient impatients de parler de la manifestation. “Ils espèrent qu’il deviendra évident, ce que beaucoup savent déjà, qu’il n’était pas nécessaire d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence”, a-t-il déclaré. Le témoignage devrait commencer avec deux des premiers organisateurs à s’impliquer dans la planification de la manifestation : Chris Barber et Brigitte Belton. Lire l’histoire complète ici.

Opinion : Danielle Smith a une grande idée pour nettoyer les puits de pétrole et de gaz. C’est toutes sortes de désordre

Le nouveau premier ministre de l’Alberta veut accorder aux entreprises des allègements de redevances pour faire quelque chose qu’elles sont déjà tenues de faire, écrit l’économiste Andrew Leach. Lire la colonne ici.

Première personne : je suis une sorcière, je ne suis pas diabolique et je ne suis pas ton costume d’Halloween

“Chaque Halloween, nous avons le discours des sorcières. Une sorcière n’est pas un costume”, explique Susanne McCrea, une écrivaine et militante de Winnipeg qui pratique la sorcellerie. Lire la colonne ici.

Front Burner : Les leçons de la crise des missiles cubains

Il y a soixante ans, la crise des missiles cubains a rapproché le monde d’une guerre nucléaire à grande échelle. L’histoire qui est souvent racontée au sujet de ces 13 jours est celle de la puissance américaine triomphant de l’URSS – mais ce n’est pas ce qui s’est réellement passé.

L’histoire vraie de cette crise concerne en fait une relation entre deux hommes qui ont décidé de travailler secrètement ensemble pour éviter une catastrophe mondiale.

Bien que nous ne soyons certainement pas dans une autre crise des missiles cubains aujourd’hui, les experts pensent que c’est le plus proche que les États-Unis et la Russie soient parvenus à un conflit nucléaire depuis lors. Donc, aujourd’hui, nous allons raconter l’histoire de ces 13 jours en 1962, et voir s’ils peuvent contenir des leçons pour aujourd’hui.

Notre invité est Andrew Cohen, professeur à l’École de journalisme et de communication de l’Université de Carleton et auteur de plusieurs livres, dont Deux jours en juin : John F. Kennedy et les 48 heures qui ont marqué l’histoire.

Aujourd’hui dans l’histoire : 31 octobre

1977 : L’accord sur les revendications territoriales de la baie James, considéré comme le premier traité moderne du Canada avec les peuples autochtones, devient loi. En échange de leurs intérêts territoriaux, les Cris et les Inuits du nord du Québec ont reçu 225 millions de dollars, des droits de chasse et de pêche et une autonomie gouvernementale substantielle. L’entente a ouvert la voie au projet hydroélectrique de la Baie James.

1984 : Le Premier ministre indien Indira Gandhi est assassiné. Gandhi a été tuée par deux de ses gardes du corps sikhs alors qu’elle quittait sa maison à New Delhi. L’attaque était une revanche pour un raid de l’armée indienne sur le Temple d’or d’Amritsar, le principal site religieux du sikhisme.

1999 : Le rideau final tombe sur la production torontoise de Le fantôme de l’Opéra après 4 226 représentations sur 10 ans, ce qui en fait la comédie musicale la plus ancienne de l’histoire du théâtre canadien.

2002 : La Cour suprême du Canada statue 5-4 pour accorder aux détenus des pénitenciers le droit de voter aux élections fédérales.