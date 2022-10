Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

L’Église mormone du Canada a transféré 1 milliard de dollars hors du pays en franchise d’impôt – et c’est légal

En tant que comptable professionnel agréé, une partie du travail de Nigel Kennett consiste en audits financiers.

En examinant les livres d’une organisation religieuse, le résident d’Edmonton a décidé de jeter un coup d’œil aux finances de sa propre église, en utilisant le site Web de l’Agence du revenu du Canada.

Il a tapé “l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours” dans le champ de recherche et a coché le premier résultat.

“J’étais terrassé”, a-t-il déclaré.

Cette année-là seulement, a-t-il vu sur le site Web, l’église LDS a envoyé près de 100 millions de dollars à son université Brigham Young aux États-Unis. La majorité de cet argent provenait de la dîme – ou des 10% du revenu annuel brut que quelque 200 000 mormons canadiens comme Kennett et sa femme contribuent à l’église chaque année.

En fait, au cours des 15 dernières années, l’église LDS au Canada a transféré plus d’un milliard de dollars de l’autre côté de la frontière vers les universités Brigham Young aux États-Unis, selon une enquête de CBC Le cinquième État a trouvé.

Si des membres de l’Église comme Kennett ont été surpris de voir comment l’argent des dons était utilisé, les contribuables canadiens pourraient en être de même. Selon des experts fiscaux consultés par Le cinquième Étatle statut d’exemption d’impôt de l’église signifiait que le déménagement aurait coûté au Trésor canadien jusqu’à 280 millions de dollars.

REGARDER | Nigel Kennett dit que l’Église mormone enlève la capacité des gouvernements à fournir des services essentiels : Critiquer l’Église mormone

Il est parfaitement légal pour l’église d’envoyer de l’argent à BYU. Il est parfaitement légal pour l’église d’envoyer de l’argent à BYU. Selon les experts fiscaux consultés par Le cinquième Étatl’argent envoyé à BYU coûte aux autres contribuables canadiens entre 16 et 28 cents pour chaque dollar donné. “La disposition fiscale administrée par l’Agence du revenu du Canada est à la fois légitime et bien connue”, a déclaré un porte-parole de l’église dans un communiqué à Le cinquième État. En réponse à Le cinquième Étatl’ARC a déclaré que les organisations qui choisissent de s’enregistrer en tant qu’organismes de bienfaisance sont tenues de suivre un ensemble particulier de règles énumérées dans la Loi de l’impôt sur le revenu. « L’Agence du revenu du Canada s’assure que seuls les organismes admissibles sont admissibles à l’enregistrement et que les organismes de bienfaisance consacrent toutes leurs ressources à des activités de bienfaisance. Dans la mesure où il est constaté qu’un organisme de bienfaisance consacre ses ressources à des activités illégales, non caritatives ou contraires à la exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, son enregistrement peut être révoqué », a déclaré un représentant de l’ARC. Lire l’histoire complète ici.

Seul occupant

(Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Myhaylo Yurkiv, 65 ans, sort du petit bunker dans lequel il est resté pendant six mois lors de violentes batailles sous l’occupation russe, qui ont détruit toutes les maisons du village de Tsupivka, dans l’est de l’Ukraine. Le village a été coupé en deux par le bombardement d’un pont, laissant Yurkiv maintenant comme la seule personne vivant de son côté du village.

En bref

Scott Gillingham sera le prochain maire de Winnipeg après une course serrée, où lui et son plus proche rival sont restés au coude à coude jusqu’au dépouillement des derniers bulletins de vote. Avec tous les sondages rapportés juste avant 22 heures CT, Gillingham avait reçu 27,54% des suffrages exprimés. Le candidat en deuxième position, l’ancien maire de Winnipeg Glen Murray, a obtenu 25,29 %. Gillingham, qui était auparavant conseiller municipal, l’a emporté mercredi soir par une marge de 4 391 voix. “Quelle soirée”, a déclaré Gillingham sous les applaudissements alors qu’il sortait pour s’adresser aux supporters à l’hôtel Clarion. “La semaine prochaine, ce sera mon grand honneur de servir, de gouverner et de diriger cette ville.” En savoir plus sur l’élection ici.

Le service d’espionnage civil du Canada a évalué si les militants des droits fonciers des Premières Nations qui perturbent les trains devraient être classés comme une “menace terroriste” pour la sécurité nationale aux côtés d’al-Qaïda et d’ISIS, selon des documents déclassifiés. Mais le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a finalement décidé que l’accusation ne tiendrait pas après avoir enquêté sur la question dans des études internes secrètes dont les conclusions ont été partagées avec des responsables gouvernementaux lors d’un briefing antiterroriste non classifié de mars 2021. Le SCRS est parvenu à cette conclusion en analysant le Code criminel du Canada, selon lequel, pour être considérée comme du terrorisme, l’ingérence ou la perturbation des services essentiels doit entraîner la mort ou des blessures par la violence, ou autrement causer un risque grave pour la santé et la sécurité publiques. “Actes d’intervention illicite non sophistiqués

ne franchissez pas le seuil du terrorisme », a déclaré le Centre intégré d’évaluation du terrorisme dans un rapport publié en vertu de la loi sur l’accès à l’information. Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez ici.

Tozheg Roshankar, une propriétaire qui tente d’expulser un locataire qui aurait utilisé des documents frauduleux pour louer une unité dans la maison qu’elle possède à Mississauga, en Ontario, dit qu’on lui a dit le temps d’attente pour obtenir un avis de date d’audience au Landlord and Tenant de l’Ontario La pension dure entre 8 et 10 mois. “Donc, chaque mois … je m’endette de 2 500 $”, a déclaré Roshankar, notant qu’elle utilise maintenant une marge de crédit pour effectuer les versements hypothécaires sur la maison à deux logements, après avoir compté auparavant sur le loyer pour couvrir les coûts. Certains défenseurs des propriétaires et des locataires affirment que la situation de Roshankar n’est pas rare et qu’il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux retards qui persistent deux ans après la fin d’un moratoire temporaire sur les audiences d’expulsion. Le moratoire sur les audiences, qui a duré de mars à août 2020, a été instauré en raison de la pandémie de COVID-19. Lire l’histoire complète ici.

Brenda Diederichs était l’une des dizaines de personnes coincées dans une vallée de la Colombie-Britannique le 15 novembre 2021, après qu’un glissement de terrain a bloqué l’autoroute 99, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Lillooet, en Colombie-Britannique. Lorsqu’un deuxième glissement a balayé la zone, il a fait cinq morts, dont son fils de 36 ans, Brett Diederichs, dont le corps n’a toujours pas été retrouvé. Brenda Diederichs a déclaré qu’il était exaspérant d’apprendre que le glissement de terrain mortel auquel elle avait survécu aurait pu être évité. Les ingénieurs et les hydrologues disent que la cause sous-jacente du glissement de terrain était des réglementations de gestion des terres non appliquées, un héritage de l’exploitation forestière historique qui a laissé des terres instables avec un drainage dangereux invisible au-dessus de l’autoroute. Et la tragédie met en évidence des problèmes de gestion des terres beaucoup plus importants avec près de 1,5 million de kilomètres d’exploitation forestière, minière et d’exploration pétrolière. ou les soi-disant routes de ressources, serpentant à travers le Canada — assez de route pour faire 37 fois le tour de la Terre. En savoir plus sur cette histoire ici.

Voici maintenant une bonne nouvelle pour commencer votre jeudi : Un pompier à la retraite de London, en Ontario, a fumé la compétition et a été couronné champion du monde dans sa division après plusieurs événements exténuants dans l’Utah récemment. Steve Baker a terminé un défi exténuant de cinq tâches en portant un équipement de lutte contre les incendies en deux minutes et une seconde, gagnant dans la catégorie individuelle des hommes âgés de 60 à 64 ans. “C’est un véritable engagement de se mettre en forme physique afin de relever tout le défi et d’être capable de se lever à la fin et de quitter le parcours par ses propres moyens”, a déclaré Baker, 60 ans, à CBC. Il a dit qu’il aime être en forme à son âge et espère qu’il pourra inspirer les jeunes pompiers. “J’aimerais avoir quelqu’un de plus jeune que moi, quelqu’un de nouveau au travail, pouvoir voir cet homme de 60 ans se lever et le faire et se dire : ‘Bon sang, je pense que je pourrais le faire aussi’. ” il a dit. En savoir plus ici.

Opinion: Le nouveau cabinet UCP de l’Alberta devra diriger le premier ministre Smith, de peur qu’il n’y ait des problèmes

Au Royaume-Uni, une tête de laitue a survécu au règne du Premier ministre conservateur Liz Truss. La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, devra faire beaucoup de travail à la fois à l’interne et à l’externe ou faire face à l’allée de l’épicerie, écrit Ken Boessenkool. Lire la colonne ici.

Première personne : Quand j’avais le plus besoin de ma défunte mère, j’ai trouvé ses vieilles lettres. Mais ils étaient en suédois

Après la mort de la mère d’Antonia Reed, elle s’est rendu compte qu’elle pouvait encore entendre la voix de sa mère à travers de vieilles lettres. Mais les lettres étaient en suédois – la première langue de Reed – qu’elle ne comprenait plus. Lisez sa chronique ici.

Front Burner : les Haïtiens font face à une crise croissante

Après trois ans sans cas, le choléra se propage dans les quartiers les plus pauvres d’Haïti alors que les habitants luttent pour avoir accès à l’eau potable.

Dans le même temps, près de cinq millions d’Haïtiens sont confrontés à une faim aiguë.

Les gangs se sont emparés de la majorité de la capitale d’Haïti, un terminal de carburant critique, et la politique du pays reste instable après l’assassinat du président en juillet de l’année dernière.

Ce sont ces crises qui s’aggravent qui ont conduit le gouvernement actuel impopulaire à appeler à une intervention internationale des États-Unis, du Canada et de l’ONU – une décision controversée dans un pays avec une longue histoire d’ingérence étrangère.

Aujourd’hui, sur Front Burner, le journaliste haïtien indépendant Harold Isaac explique comment les citoyens endurent une nouvelle situation désespérée et pourquoi ils commencent à se sentir seuls.

Brûleur avant20:14« Une mort lente » : les Haïtiens font face à une crise croissante

Aujourd’hui dans l’histoire : 27 octobre

1938 : Du Pont annonce qu’il a inventé un nom pour son nouveau fil synthétique – le nylon.

1978 : Le président égyptien Anouar Sadate et le Premier ministre israélien Menachem Begin reçoivent le prix Nobel de la paix pour leurs progrès vers un accord au Moyen-Orient.

1997 : Les enseignants des écoles de l’Ontario entament une grève de deux semaines contre les projets de réforme du système d’éducation de la province.

2001 : Le botteur des Roughriders de la Saskatchewan, Paul McCallum, établit un record dans la LCF avec un placement de 62 verges contre une visite à Edmonton.