Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Selon une analyse de CBC News, une frénésie d’embauche alimentée par la pandémie a fait croître la fonction publique fédérale de plus de 35 000 personnes depuis avril 2020, ce qui a contribué à ajouter des milliards aux coûts salariaux d’Ottawa.

Les chiffres fournis par le Conseil du Trésor et d’autres ministères et départements montrent que le gouvernement fédéral a ajouté 19 151 emplois au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2021 et 16 356 autres postes au cours de l’exercice 2022. Au total, le gouvernement fédéral emploie maintenant 335 957 personnes à travers le pays, un 12 % d’augmentation par rapport à l’époque pré-COVID et le plus grand nombre de fonctionnaires de l’histoire du Canada.

28 176 bureaucrates supplémentaires étaient en congé de longue durée en 2022, ne recevant pas l’intégralité de leur salaire, mais nombre d’entre eux restent éligibles à des compléments, des prestations, des assurances et des cotisations de retraite financés par les contribuables.

Au cours de l’exercice 2021, Ottawa a dépensé 59,623 milliards de dollars en frais de personnel, y compris les salaires, les pensions, les avantages sociaux et les heures supplémentaires, soit une augmentation de 4,438 milliards de dollars par rapport à l’exercice précédent. Les coûts salariaux pour 2022 ont probablement augmenté d’un montant similaire, bien que le chiffre final ne soit pas disponible avant la publication des Comptes publics en décembre.

Le taux de croissance survolté pendant la pandémie surprend même l’ancien directeur parlementaire du budget.

“C’est une augmentation substantielle”, a déclaré Kevin Page, un économiste qui dirige maintenant l’Institut d’études fiscales et de la démocratie à l’Université d’Ottawa. “Il croît bien au-delà de cinq pour cent par an, ce qui est beaucoup, beaucoup plus rapide que le secteur privé et plus rapide que le taux de croissance de l’économie réelle.” Lire l’histoire complète ici.

Finnigan, un poney du Connemara, arbore des couleurs automnales et des pâturages enneigés près de Cremona, en Alberta, dimanche, après que la province a été frappée par sa première chute de neige majeure de la saison.

Ken O’Leary, 87 ans, de Burlington, en Ontario, est décédé en février dernier d’une escarre à la base de la colonne vertébrale, après un séjour à l’hôpital Joseph Brant. Sa fille le décrit comme la taille d’un avocat. “Cela me hante”, a déclaré Kelly O’Leary. “Ça hante toute notre famille. Parce qu’on aurait pu faire quelque chose, mais [the hospital] ne nous l’a pas dit. » Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, Ken fait partie des plus de 4 000 personnes qui développent chaque année des escarres de décubitus — aussi appelées escarres ou plaies de pression — pendant leur séjour à l’hôpital. Les plaies ouvertes, qui peuvent mener à les infections graves et même la mort, sont mieux évitées en repositionnant régulièrement les patients, une tâche qui incombe généralement au personnel infirmier souvent surmené.Les experts disent que le nombre d’escarres signalées est bien inférieur au nombre réel, car de nombreux hôpitaux ne suivent pas et ne suivent pas avec précision Ils craignent également que le nombre de cas n’augmente à mesure que la population canadienne vieillit et que de plus en plus de personnes deviennent moins mobiles – bien que n’importe qui, à tout âge, puisse développer des escarres.

La famille s’exprime après la mort douloureuse du père des suites d’un mal de lit

Le gouvernement manitobain affirme qu’il cessera d’incarcérer les migrants détenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), selon des informations obtenues par Radio-Canada/CBC. Le Manitoba devient la quatrième province après la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta à informer Ottawa qu’il ne détiendra plus de migrants dans ses prisons. Le bureau du ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, a déclaré à Radio-Canada que les migrants ne devraient pas “croupir” en prison alors qu'”ils n’ont pas été reconnus coupables d’un crime”. En vertu d’ententes avec l’ASFC, de nombreuses provinces emprisonnent les migrants détenus pour des raisons administratives. Ces ressortissants étrangers, y compris les demandeurs d’asile, sont soumis aux mêmes conditions que la population carcérale, même s’ils ne sont pas accusés d’un crime. Quelque 2 000 migrants ont été incarcérés dans des prisons provinciales au Canada chaque année de 2015 à 2020. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les électeurs ontariens se rendront aux urnes lundi pour élire les conseillers municipaux et les commissaires des conseils scolaires alors que les élections municipales provinciales commencent. Plus de 6 300 candidats à travers la province se présentent pour s’attaquer à une gamme de problèmes clés, de l’abordabilité du logement à l’infrastructure et au transport en commun, en passant par le rétablissement de la COVID-19 et la santé mentale. Alors que des municipalités comme Thunder Bay, Waterloo et Sudbury ont ouvert le vote en ligne, d’autres parties de la province choisiront leurs gouvernements locaux dans les bureaux de vote lundi. Les courses de cette année pourraient voir un taux de participation historiquement bas. Seuls 38,3 % de la population éligible ayant voté ont voté lors des élections municipales de 2018, le nombre le plus bas enregistré depuis 1982. Un contraste intéressant est apparu lors des scrutins anticipés, où plusieurs régions ont enregistré des taux de participation plus élevés. Windsor a vu 80% d’électeurs de plus pendant la période de vote par anticipation que lors de la dernière élection, selon les responsables de la ville. En savoir plus sur le vote municipal ici.

Après 44 ans d’animation d’émissions de CBC La nature des chosesle mandat de David Suzuki touche à sa fin. Bien que la saison à venir soit sa dernière, cela ne signifie pas nécessairement que le public verra ou entendra moins parler de l’écologiste canadien emblématique – et parfois controversé. “C’est le moment le plus important de ma vie”, a annoncé Suzuki dimanche dans une interview sur Le National avec l’animateur Ian Hanomansing. “Je déteste appeler ça une retraite. Je passe juste à autre chose.” Sa dernière saison avec la série axée sur la nature et la science sera lancée en janvier. Dans un communiqué, la direction de CBC a déclaré que de nouveaux plans d’hébergement seraient confirmés “dans les semaines à venir”. En savoir plus sur cette histoire ici.