Informez-vous sur les meilleures histoires de la journée en une seule analyse rapide

Bonjour! Ceci est notre tour d’horizon quotidien avec tout ce que vous devez savoir en une seule lecture concise. Inscrivez-vous ici pour le recevoir chaque matin dans votre boîte de réception.

Des agents immobiliers pris en caméra cachée facilitant la fraude hypothécaire moyennant des frais

À mesure que les taux d’intérêt augmentent, il devient plus difficile pour les acheteurs de se qualifier pour un prêt hypothécaire, mais cela n’empêche pas certains agents immobiliers de conclure une vente. Une enquête secrète de CBC Marché a exposé certains réseaux d’agents immobiliers, de courtiers en hypothèques et d’employés de banque facilitant la fraude hypothécaire moyennant des frais. Ils sont enregistrés sur une caméra cachée proposant de connecter les acheteurs avec des documents fabriqués montrant de faux emplois, salaires et déclarations de revenus, afin que les acheteurs puissent obtenir des prêts auxquels ils n’auraient pas autrement droit. C’est un business lucratif. Les agents immobiliers disent que les équipes facturent 1% du montant de l’hypothèque pour la demande d’hypothèque fabriquée. Ceci s’ajoute aux autres commissions qui peuvent être gagnées une fois la vente finalisée. Sur la vente d’une maison de 637 673 $, le prix de vente moyen au Canada, un agent immobilier gagnerait généralement de 16 000 $ à 32 000 $ en commission, tandis que l’agent hypothécaire pourrait gagner plus de 2 550 $ en commission d’un prêteur. Bien que certains consommateurs recherchent activement et participent à cette fraude, Marché a appris que certains agents immobiliers profitent également d’acheteurs involontaires. Les nouveaux arrivants sont particulièrement à risque, car ils ne comprennent peut-être pas entièrement le processus d’achat d’une maison. Les nouveaux Canadiens sont également moins susceptibles d’être immédiatement admissibles à un prêt hypothécaire dans l’une des grandes banques du Canada, car leurs antécédents en matière d’emploi et de crédit au Canada sont plus susceptibles d’être limités.

Les experts en droit et crimes financiers disent ce que Marché a découvert est illégal en vertu de la Real Business Brokers Act et de la Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act. La soumission d’une demande de prêt hypothécaire frauduleuse constitue également une violation du Code criminel du Canada.

Ce crime a également des répercussions sur l’ensemble des Canadiens, explique Dan Eisner, PDG de True North Mortgage.

“Alors que les taux d’intérêt augmentent et que les prix des logements baissent, ces acheteurs sont plus susceptibles de ne pas honorer leurs paiements et cela peut exercer une pression à la baisse supplémentaire sur le marché du logement par le biais de ventes de panique”, a-t-il déclaré.

True North Mortgage a détecté et arrêté plusieurs demandes frauduleuses soumises à l’entreprise, ainsi que des documents fiscaux et d’emploi contrefaits tels que des T4 et des lettres d’emploi faisant référence à de faux noms d’entreprise et numéros de téléphone, où une personne réelle décrochera et un vrai site Web existe . Lire l’histoire complète ici.

Comment un photographe animalier a obtenu cette photo primée d’une boule d’abeilles “tourbillonnante”

(Karine Aigner/Photographe animalier de l’année)

Cette photo prise au Texas d’une ‘boule d’accouplement’ d’abeille cactus a valu à Karine Aigner le prestigieux Photographe animalier de l’année prix pour 2022. Sur la photo, un groupe de mâles impatients grouille autour d’une femelle très demandée. Wildlife Photographer of the Year est développé et produit par le Natural History Museum de Londres, en Angleterre. Découvrez comment Aigner a obtenu ce coup gagnant.

En bref

L’enquête publique examinant l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence entendra aujourd’hui comment les manifestants qui ont envahi les rues d’Ottawa l’hiver dernier ont affecté ceux qui vivent et travaillent dans la capitale. L’avocate basée à Ottawa Victoria De La Ronde et Zexi Li – un résident d’Ottawa qui a aidé à obtenir une injonction contre les manifestants du Freedom Convoy pour faire taire leurs klaxons incessants – témoigneront lorsque la Commission d’urgence de l’ordre public reprendra pour la journée à l’édifice de la Bibliothèque et des Archives à Ottawa . L’enquête examine les circonstances qui ont mené à la décision du gouvernement, le 14 février, d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois en 34 ans d’histoire. La loi exige qu’une enquête publique soit tenue après qu’elle a été invoquée. Deux associations d’affaires du centre-ville d’Ottawa auront également la chance de peser sur les impacts des manifestations. En savoir plus ici.

REGARDER | L’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence est en cours à Ottawa : L’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence est en cours à Ottawa Des organisations autochtones de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique expriment leur soutien à Mary Ellen Turpel-Lafond à la suite d’une enquête de CBC News sur ses revendications d’ascendance autochtone. Mais certains universitaires autochtones font appel à l’éminente universitaire et ancienne juge – elle est professeure à l’UBC et a siégé à la magistrature en Saskatchewan – pour répondre aux questions qu’elle a soulevées. Pendant des décennies, Turpel-Lafond a prétendu être un Indien de descendance crie. Cependant, lorsqu’elle a été contestée, elle a refusé de fournir des preuves de ses allégations. Mercredi soir, quelques heures après la publication de l’article de CBC, l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC) a déclaré dans un communiqué que Turpel-Lafond “est un défenseur féroce, éthique et novateur des peuples autochtones depuis des décennies”. Son intégrité “est irréprochable”, a déclaré l’organisation. L’UBCIC a également déclaré que CBC n’avait pas à enquêter sur les revendications d’identité autochtone de Turpel-Lafond – ou de qui que ce soit d’autre. En savoir plus sur cette histoire ici.

REGARDER | Les questions d’ascendance de Mary Ellen Turpel-Lafond suscitent la colère, mais aussi un soutien : Les questions d’ascendance de Mary Ellen Turpel-Lafond suscitent la colère, mais aussi le soutien Un différend entre le Canada et les États-Unis qui mijote tranquillement depuis des mois a débordé sur une scène publique jeudi. Il s’agit d’un dysfonctionnement dans un programme Canada-États-Unis pour les voyageurs de confiance présélectionnés, qui peuvent traverser la frontière plus rapidement avec ce qu’on appelle une carte NEXUS. Les États-Unis ont fermé des bureaux au Canada qui traitent les demandes de ces cartes pendant qu’ils demandent des modifications au programme. Une responsable canadienne a clairement exprimé le mécontentement de son pays dans une évaluation inhabituellement sèche devant un public de haut niveau à Washington. “Je vais être très peu diplomatique et directe ici parce que je pense que c’est parfois important pour des amis”, a déclaré Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis. [NEXUS] programme est pris en otage.… C’est décevant et frustrant pour nous. » Elle a exprimé ces sentiments en présence de nombreux représentants du gouvernement et de l’industrie, dont le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, lors d’une conférence organisée à l’ambassade du Canada à Washington. , DC Cependant, certains prétendent que le Canada tarde à apporter les changements souhaités par les Américains.Lisez l’article complet ici. Alors que l’armée ukrainienne remporte des victoires contre les forces russes dans le sud et l’est du pays, leurs efforts sont modestement aidés par un contingent de soldats canadiens à plusieurs milliers de kilomètres dans le sud de l’Angleterre. Là-bas, environ 200 Ukrainiens viennent de terminer la dernière partie d’un cours de formation intensif de cinq semaines organisé sous les auspices du ministère britannique de la Défense. L’objectif est de donner à terme à 20 000 soldats ukrainiens une immersion de qualité OTAN dans les bases du combat militaire, des tactiques et de la réponse aux blessés sur le champ de bataille. Le Canada est l’un des nombreux partenaires occidentaux à participer au programme, avec environ 160 militaires stationnés en Angleterre. “Il y a certainement un sentiment d’urgence et un sens à ce que nous faisons”, a déclaré le major Mike Pal, qui dirige le contingent d’entraînement canadien au Royaume-Uni, mais qui est basé à Edmonton avec le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. “Nous prenons essentiellement des civils ukrainiens et les transformons en soldats.” En savoir plus sur cette histoire ici.

REGARDER | Les soldats qui s’entraînent pour combattre pour l’Ukraine avec l’aide du Canada : Les soldats s’entraînent pour combattre pour l’Ukraine avec l’aide du Canada Un baril du pétrole de référence nord-américain change de mains pour environ 90 $ US le baril en ce moment, mais le brut lourd qui provient des sables bitumineux du Canada coûte 30 $ de moins en raison d’une tempête parfaite de déséquilibres entre l’offre et la demande. Le mélange de pétrole connu sous le nom de West Texas Intermediate (WTI) se vendait environ 87 dollars le baril jeudi. C’est en baisse par rapport aux sommets récents, mais toujours bien plus que le prix offert pour chaque baril de pétrole brut provenant des sables bitumineux du Canada, un type de brut épais, goudronneux et « aigre » qui porte le nom de Western Canada Select (WCS). Jeudi, le WCS rapportait un peu plus de 53 $ US le baril, le niveau le moins cher depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est aussi l’écart le plus large entre les deux mélanges depuis 2018. l’écart entre les deux mélanges d’huile est aussi large qu’il l’est actuellement, mais les experts disent que ce n’est pas le cas cette fois-ci. Au lieu de cela, il y a moins d’acheteurs pour le WCS car plusieurs raffineries qui le traitent sont actuellement hors ligne. Et il y a une baisse de la demande de pétrole dans l’ensemble en raison des craintes d’une récession à venir. En savoir plus ici. Maintenant, quelques bonnes nouvelles pour commencer votre vendredi : Un peu de l’histoire de la musique canadienne qui aurait pu finir à la poubelle a été préservée. Chad Silva, propriétaire de Flashbacks Records à Hamilton, a reçu un important don de cassettes l’année dernière. Silva, 24 ans, a déclaré que la plupart des propriétaires de magasins de disques n’auraient pas jeté un deuxième coup d’œil à la pile de mixtapes et d’enregistrements faits maison. “J’ai tout traversé parce que je suis minutieux”, a-t-il déclaré. “Tout le reste était presque digne d’une poubelle.” C’est-à-dire, à l’exception de deux bandes sans étiquette contenant des notes manuscrites en boucle au dos de la liste des sets pour un concert perdu de Neil Young en 1973 à l’Université McMaster. Silva a déclaré qu’il avait été en contact avec la direction de Young et faisait don de la bande aux archives de l’artiste. En savoir plus ici.

Opinion: Les sports de combat peuvent beaucoup apprendre au football sur les effets à court et moyen terme des traumatismes crâniens

C’est encourageant de voir le football rattraper le jeu de combat – si vous ne pouvez pas vous tenir debout ou lever les bras, vous ne devriez pas concourir. Mais il est effrayant de penser que jusqu’à la lésion cérébrale de Tua Tagovailoa, la NFL était à la traîne de la boxe et du MMA. Lisez la chronique de Morgan Campbell ici.

Rien n’est étranger : alors que le Brésil vote pour son prochain président, l’Amazonie est en jeu

La forêt amazonienne du Brésil est en péril.

Pendant le mandat du président sortant Jair Bolsonaro, les chercheurs affirment avoir constaté une augmentation de la déforestation, des invasions de terres et de la violence contre les peuples autochtones dans la région.

Avant le second tour de l’élection présidentielle du pays, nous discutons avec un dirigeant autochtone qui affirme que l’existence même de sa tribu est en jeu avec cette élection.

Rien n’est étranger24:02Alors que le Brésil vote, l’Amazonie brûle

Aujourd’hui dans l’histoire : 14 octobre

1926 : Winnie l’oursonune collection d’histoires pour enfants écrites par AA Milne et illustrées par EH Shepard, est publiée pour la première fois.

1957 : Le ministre des Affaires extérieures, Lester B. Pearson, devient le premier Canadien à remporter le prix Nobel de la paix. Le prix découle de ses efforts lors de la crise de Suez de 1956 pour créer les Forces d’urgence des Nations Unies en Égypte afin d’arrêter l’invasion israélo-britannique-française.

1957 : La reine Elizabeth inaugure le Parlement du Canada, la première fois qu’un monarque régnant le faisait.

1992 : Les Blue Jays de Toronto battent les Oakland Athletics 9-2 pour devenir la première équipe canadienne de baseball à atteindre la Série mondiale.