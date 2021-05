Informations sur les prix, les plates-formes et les fonctionnalités de Microsoft Teams

Fin octobre 2020, il a été révélé que Microsoft Teams était passé à 115 utilisateurs actifs quotidiens. Cela représente 75 millions six mois plus tôt et représente une période de croissance soutenue pour le logiciel de collaboration.

Jusque-là, la plupart de ces personnes l’auront utilisé pour rejoindre des appels pré-arrangés, avec la possibilité d’héberger une réunion réservée aux abonnés payants. C’était son principal inconvénient par rapport à Zoom, même si ce dernier est officiellement limité à 40 minutes.

Tout cela semble sur le point de changer, Microsoft annonçant gratuitement une fonctionnalité d’appel vidéo complète toute la journée. Apprenez-en plus à ce sujet et sur toutes les fonctionnalités disponibles pour les abonnés dans notre guide complet sur Microsoft Teams.

Qu’est-ce que Microsoft Teams?

Teams est le logiciel de communication et de collaboration de Microsoft. Il couvre la messagerie, les appels, les réunions et la collaboration en temps réel, tandis que vous pouvez également partager des fichiers et connecter des applications externes.







Cependant, bien qu’étant initialement réservé aux utilisateurs professionnels, le changement de marque d’Office 365 vers Microsoft 365 en avril 2020 a vu Teams devenir beaucoup plus axé sur le consommateur. Maintenant, il est présenté comme un service qui peut aider n’importe qui à rester productif, qu’il travaille ou non au sein d’une structure d’équipe définie.

Cela a fait un autre pas en avant avec l’annonce d’appels vidéo gratuits et illimités en novembre 2020, puis à nouveau avec le lancement officiel d’une version personnelle en mai 2021.

Puis-je utiliser Microsoft Teams à des fins personnelles?

Absolument, et Microsoft encourage les gens à le faire. Pour tirer pleinement parti, vous devrez configurer quelque chose appelé Teams pour la vie personnelle. Divers éléments de l’expérience utilisateur sont ajustés pour favoriser le chat avec les amis et la famille plutôt que de travailler. Voici comment le configurer:

Télécharger les équipes sur le site Web de Microsoft Ouvrez l’application, où vous devriez être invité à vous connecter avec votre compte Microsoft Assurez-vous de vous connecter avec vos informations de connexion personnelles, au lieu de l’adresse e-mail professionnelle que vous utilisez peut-être déjà pour Teams Suivez les étapes suivantes, qui peuvent inclure l’authentification à deux facteurs et l’option de synchronisation des contacts, avant de confirmer

C’est ça! Les équipes seront désormais optimisées pour un usage personnel. De nombreux changements cosmétiques destinés à un usage personnel sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs.

Microsoft Teams est-il gratuit?

Oui, bien que toutes les fonctionnalités ne soient pas disponibles. Au cours de ses trois premières années d’existence, Teams s’est principalement concentré sur les utilisateurs professionnels. En tant que tel, bon nombre de ses fonctionnalités n’étaient disponibles que pour les abonnés payants ou les organisations s’inscrivant au nom de leurs employés.

Cependant, cela a commencé à changer avec le changement de marque d’Office 365 vers Microsoft 365 en avril 2020, et il existe maintenant de nombreuses fonctionnalités si vous ne voulez pas payer. Cela inclut la possibilité d’héberger des réunions jusqu’à 300 participants et la possibilité de participer sans avoir besoin d’un compte Microsoft ou d’un compte Microsoft. Les utilisateurs gratuits peuvent également profiter du mode Together, une fonctionnalité qui peut vous mettre à côté de vos collègues participants dans un environnement virtuel.

La plus grande limitation de Zoom est le fait que les réunions gratuites sont limitées à 40 minutes (même s’il existe une solution de contournement), mais Teams sur le Web permet désormais des réunions avec jusqu’à 300 participants pendant jusqu’à 24 heures. Rendez-vous simplement sur teams.live.com pour commencer, avec juste un lien nécessaire pour rejoindre. La fonctionnalité gratuite de Teams (y compris sur le Web) s’étend désormais à la messagerie avec les amis et la famille, faisant de Teams une excellente option gratuite pour un usage personnel.

Cependant, de nombreuses fonctionnalités sont encore réservées aux abonnés payants. Celles-ci incluent la collaboration sur des documents ou la connexion de diverses applications de productivité.

Des plans à partir de 5,99 £ par mois ou 59,99 £ par an, ce qui vous donne également accès à la gamme complète des applications Microsoft Office et au stockage OneDrive supplémentaire. Il garantit également des mises à jour logicielles régulières, de sorte que vous disposerez toujours des toutes dernières fonctionnalités.

Consultez notre guide d’achat complet de Microsoft 365.

Sur quelles plates-formes Microsoft Teams est-il disponible?

Microsoft Teams est disponible sur toutes les principales plates-formes, bien que l’expérience soit un peu différente en fonction de l’appareil sur lequel vous l’utilisez.

Il est compatible avec toutes les versions de Windows depuis Windows 8.1 de 2013, ainsi qu’avec tout appareil exécutant macOS El Capitan (2015) ou version ultérieure. Il existe également une version pour Android et iOS, bien qu’elle se concentre davantage sur la messagerie instantanée et les appels vidéo.

C’est également vrai pour la version Web, qui est une excellente option si vous préférez ne pas télécharger d’applications.

Nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams

De nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées à Teams, alors qu’elle poursuit son expansion sur les marchés grand public.

L’un des changements les plus importants à venir est Viva, une nouvelle plate-forme conçue pour améliorer l’expérience de travail à distance des employés. À travers quatre domaines – connexions, informations, sujets et apprentissage – il sera directement intégré dans les applications Microsoft Teams. En savoir plus sur Viva ici.

Au début de 2021, Microsoft ajoutera également la possibilité de transférer les appels entre les applications mobiles et de bureau. Cela signifie que vous pouvez rapidement vous déplacer d’un endroit à l’autre lors d’une réunion ou rencontrer des amis, ou même rejoindre via un deuxième appareil et mettre fin à l’appel à partir de l’un ou l’autre.

Dans un blog de décembre 2020, Microsoft a également révélé cette technologie de suppression du bruit viendrait dans Teams. Cela utilisera l’intelligence artificielle pour filtrer le bruit de fond et vous permettra d’entendre plus clairement les autres participants à la réunion. La fonctionnalité sera disponible sur les applications mobiles et de bureau et sera déployée en 2021.

En mars 2021, la nouvelle fonctionnalité Dynamic View lancée par Microsoft en septembre devrait être déployée complètement. Cela signifie que les équipes ajusteront désormais le contenu affiché à l’écran en fonction de ce qui est le plus pertinent. Par exemple, une réunion pourra désormais afficher du contenu partagé à côté des flux vidéo de membres spécifiques de l’équipe.

Un certain nombre d’autres fonctionnalités mineures devraient également être intégrées dans Teams dans un proche avenir. Voici un résumé, selon les rapports de Windows Latest:

Flou d’arrière-plan sur Android, une fonctionnalité déjà disponible sur le bureau et iOS

Expérience de recherche repensée, qui utilise l’IA pour fournir des résultats plus pertinents et les proposer dans une nouvelle page « Top Hits »

Prise en charge des récapitulatifs de réunion, y compris un accès rapide aux messages, fichiers, notes, ainsi qu’à une transcription de la réunion. Ceci est conçu pour les personnes qui n’ont pas pu rejoindre la réunion en direct

Nouvelle expérience de présentation, qui repense la façon dont les diapositives PowerPoint sont affichées afin de vous permettre de voir vos notes en même temps. Disponible en mode Présentateur, la nouvelle vue de Teams axée sur les présentateurs pour les réunions

Selon le feuille de route officielle de Microsoft 365, il semble qu’il y aura bientôt une nouvelle expérience de pré-adhésion dans Teams. Cela comprendra la possibilité d’ajouter un hall de réunion personnalisé avec un logo, à condition que l’organisateur dispose des Module complémentaire Advanced Communications installée. Les fonctionnalités sont marquées comme étant « en développement », avec une disponibilité générale prévue en mars 2021.

Microsoft Teams a récemment ajouté des fonctionnalités

Voici une sélection de certaines des nouvelles fonctionnalités les plus en vue de l’année dernière.

Les changements les plus récents reflètent le fait que Teams est devenu une application principalement de communication pour des millions de personnes. Comme le rapporte The Verge, Microsoft a remanié l’interface utilisateur «Appels» pour afficher les contacts, l’historique des appels et les messages vocaux sur le même écran. Il existe également une protection intégrée contre les appels anti-spam, ainsi que la fusion des appels et la recherche inversée de numéros. Vous pouvez voir à quoi il ressemble dans la capture d’écran ci-dessous.







Image: Microsoft



Vous aurez également la possibilité d’enregistrer des réunions directement sur OneDrive ou SharePoint, ce qui permet de partager rapidement les enregistrements avec les personnes appropriées et de les stocker en toute sécurité. Il y aura également une prise en charge pour Microsoft Teams via CarPlay d’Apple, ce qui signifie que vous pouvez passer à un appel vocal Teams en conduisant.

Annoncé fin août 2020, «Spotlight» permet à un présentateur de contrôler la vue que tous les participants peuvent voir, en s’assurant qu’ils ne sont pas distraits. Comme le rapporte Windows Latest, Microsoft déploie maintenant cette fonctionnalité parallèlement à «Hard Mute», qui permet à l’hôte d’empêcher les participants de se réactiver pendant une réunion. Les deux fonctionnalités devraient bientôt être ajoutées à votre version de Teams, si elles ne sont pas déjà disponibles.

Des restrictions géographiques pour les enregistrements et la fusion d’appels ont également été annoncées récemment et devraient être ajoutées prochainement. Ce dernier signifie que plusieurs appels Teams peuvent être fusionnés en un seul groupe ou une conversation individuelle.

Une mise à jour récente a également ajouté le «Mode Ensemble», qui vise à simuler un environnement de réunion physique lors d’appels vidéo de groupe. L’activation de ce mode signifie que l’affichage en mosaïque habituel des participants sera organisé intelligemment comme si vous étiez tous dans la même pièce, dans le but d’éliminer une partie des frictions des réunions en ligne.







Les participants seront même autorisés à jouer virtuellement cinq ou tapoter les autres participants sur l’épaule. Comme le rapporte The Verge, cela a depuis été étendu pour inclure les cafés et les salles de sous-commission, ainsi que vous permettre de personnaliser vos propres dispositions. Tout cela contribue à rendre l’expérience de réunion virtuelle aussi convaincante que possible.

L’application Lists, annoncée lors de Microsoft Build en mai 2020, est maintenant disponible. L’application vous permet de créer vos propres listes, de dessiner sur une bibliothèque de modèles et de les intégrer à Microsoft Excel. Pour commencer, cliquez simplement sur l’icône + en haut de n’importe quelle chaîne et recherchez «Listes».

Vous pouvez également maintenant ajouter des filtres à votre propre flux vidéo, ainsi que réagir avec des émojis directement lors d’un appel. Voir plus d’informations sur article de blog officiel de Microsoft.

Auparavant, Microsoft ajoutait la possibilité de personnaliser votre arrière-plan lors d’appels réguliers, comme c’est le cas sur Zoom. Ce n’est que l’une des façons dont vous pouvez changer vos réunions Teams.

Revenez ici pour plus de mises à jour au fur et à mesure que nous entendons parler de nouvelles fonctionnalités à venir dans Teams. Pour en savoir plus sur ce que les équipes peuvent faire, consultez notre article sur les trucs et astuces.

Pour une alternative aux équipes pour les appels vidéo sur Windows 10, envisagez la fonctionnalité « Meet Now » basée sur Skype.