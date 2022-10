Informations sur le premier tour pour les équipes de Kane County Chronicle – Shaw Local

Classe 7A

N ° 29 Maine Ouest (5-4) au n ° 4 Saint-Charles Nord (8-1, 7-0)

Lorsque: À déterminer

À propos des étoiles du Nord : Les North Stars sont de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, lorsqu’ils étaient les finalistes de la classe 7A. St. Charles North mène une séquence de sept victoires consécutives et a remporté le titre de la conférence DuKane dans une double victoire palpitante en prolongation contre Batavia vendredi dernier. Avec en tête d’affiche RB / LB Drew Surges, les North Stars ont roulé depuis leur défaite de la semaine 1 contre Palatine. Le quart-arrière partant Will Vaske est de retour et en bonne santé après avoir raté un certain temps en raison d’une blessure à l’épaule et dispose d’un large éventail de passeurs pour séparer les défenses, que ce soit Jake Mettetal Zach Priami, Anthony Taormina ou Jake Furtney.

A propos des Guerriers : Maine West s’est aidé dans les séries éliminatoires avec une victoire sur Highland Park vendredi dernier. La pause de l’année des Warriors hors du champ 7A est terminée, car il a décroché trois apparitions consécutives de 2017 à 2019. Après avoir commencé la saison 1-3, Maine West a fait un bond pour se faufiler.

N° 18 Batavia (6-3) au n ° 15 Rockford (Guilford) (7-2)

Lorsque: À déterminer

A propos des Bulldogs : Perdre en double prolongation contre St. Charles North pour perdre une part du titre de la conférence n’était pas la façon dont Batavia prévoyait de terminer la saison régulière. Les deux défaites des Bulldogs en conférence contre St. Charles North et Wheaton North ont été de quatre points combinés. Batavia possède toujours une défense solide et a suffisamment d’attaque du quart-arrière Ryan Boe, du porteur de ballon Ryan Whitwell et d’autres pour potentiellement faire une course.

A propos des Vikings : Guilford a mis fin à sa séquence de quatre victoires consécutives pour clôturer la saison régulière dans une défaite de 27-7 contre Boylan Catholic. Dans ces quatre victoires, les Vikings avaient des totaux de points de 42, 44, 47 et 52. Guilford est de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis

N° 21 Genève (6-3, 4-3) au 12 St. Rita (7-2)

Lorsque: À déterminer

A propos des Vikings : Il s’agit d’un match revanche du match de deuxième tour de la saison dernière, celui où les Mustangs l’ont emporté 28-7. Genève a commencé chaud à 4-0, mais a un peu trébuché avec des défaites contre St. Charles North, Batavia et Wheaton North. Les Vikings sont dirigés par Nate Stempowski au quart-arrière et il est flanqué de Troy Velez dans le champ arrière. La joueuse de deuxième année Talyn Taylor a été fiable toute l’année. Défensivement, Tommy Diamond, Charlie Morrison, Jackson Reyes et Charlie Winterhalter brillent tous.

À propos des Mustang : St. Rita s’est qualifiée pour les séries éliminatoires chaque saison depuis 2000, à l’exception de 2012, 2015 et 2018. Les Mustangs tenteront de remporter un titre d’État après avoir perdu dans le match pour le titre d’État de classe 7A lors des deux dernières séries éliminatoires. St. Rita a obtenu une note de n ° 4 dans le dernier sondage AP de classe 7A. Les deux défaites des Mustangs ont sans doute été infligées aux deux meilleures équipes de l’État. St. Rita est tombée contre Mount Carmel, 35-3, et Loyola, 34-14. La défense de St. Rita est dirigée par l’engagement de l’Illinois Pat Farrell sur la ligne défensive avec un leadership senior solide au secondeur avec Matt et Joe Kinsbury au secondeur et Johnny Schmitt au secondaire. Cette saison est la dernière de l’entraîneur Todd Kuska après 25 saisons.

Classe 6A

N ° 10 Riverside-Brookfield (6-3) à Kaneland (6-3, 4-2)

Lorsque: À déterminer

A propos des Bulldogs : Une victoire de la semaine 9 contre McNamara a cassé un dérapage de deux matchs – bien que ces défaites (IC Catholic, St. Francis) aient été contre deux équipes qui ont terminé la saison régulière 8-1. C’est la troisième place consécutive en séries éliminatoires, bien qu’ils aient perdu au premier tour chaque saison. Ils ont remporté un match éliminatoire pour la dernière fois en 2015.

A propos des chevaliers : Ils ont cédé moins de la moitié du nombre de points qu’il y a un an, abandonnant moins de 16 points par match cette année. Ils n’ont pas accordé plus d’un score dans un match depuis une défaite de 28-7 contre Sycamore (9-0) lors de la semaine 6. Kaneland est en séries éliminatoires pour la cinquième année consécutive.

Classe 4A

N°13 Marengo (5-4) à N°4 Saint-François (8-1)

Lorsque: À déterminer

A propos des Spartiates : St. Francis est tombé vendredi lors de la finale de la saison face à IC Catholic. Les Spartans sont dirigés en attaque par le talentueux quart-arrière Alessio Milivojevic, une unité qui a récolté en moyenne près de 47 points par match. Les Spartans peuvent également gérer efficacement le football avec Amari Head. TJ McMillen, bien sûr, met en vedette une ligne offensive dominante.

A propos des indiens : Marengo a tenu Plano à moins 31 verges au sol dans une victoire de 32-7 vendredi soir pour clôturer la saison régulière. Il est devenu éligible aux séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive.