Informations sur le diagnostic et le traitement efficaces de la gale, des punaises de lit et des poux

Comment diagnostiquer les infestations avec précision et mettre en œuvre des stratégies de décontamination puissantes pour lutter contre la prévalence croissante de la gale, des punaises de lit et des poux.

Dans une revue récente publiée dans JAMALes chercheurs ont décrit la prévalence, les causes et le traitement des infestations de gale, de punaises de lit et de poux du corps, qui entraînent fréquemment des démangeaisons et des éruptions cutanées.

Ils ont conclu qu’un diagnostic précis nécessite de prendre en compte des facteurs sociaux comme le statut de logement et qu’un traitement efficace implique à la fois des médicaments et des mesures de décontamination.

Arrière-plan

Les ectoparasites sont des parasites qui vivent à la surface du corps ou dans l’environnement. Les infestations par la gale, les punaises de lit et les poux de corps sont courantes. En 2021, environ 622 millions de cas de gale ont été signalés dans le monde, en particulier dans les régions tropicales à revenu faible et intermédiaire et chez les enfants.

Les épidémies de gale se produisent également dans les refuges, les maisons de retraite et d’autres lieux de vie collectifs dans les pays riches. Les infestations de punaises de lit ont augmenté depuis la fin des années 1990 en raison de l’urbanisation, des déplacements et de la résistance aux insecticides. Les poux de corps sont courants parmi les populations sans abri, avec une prévalence allant de 4 à 35 %.

À propos de l’étude

Les chercheurs ont résumé les causes, les symptômes, le diagnostic, le traitement et les conséquences des infestations de gale, de punaises de lit et de poux de corps. Ils ont recherché dans une base de données médicale bien connue des études publiées entre 2014 et 2024 afin de recueillir les informations les plus pertinentes.

Ils se sont concentrés sur les études de haute qualité qui seraient les plus utiles aux cliniciens généralistes, telles que les revues systématiques, les essais cliniques et les lignes directrices. Sur les 821 études trouvées, 88 ont été incluses dans la revue.

Ces études comprenaient des essais cliniques, des méta-analyses, des revues et des ressources de santé publique. L’objectif était de fournir un aperçu complet pour aider les cliniciens à mieux comprendre et gérer ces infestations.

Les infestations de gale non traitées provoquent des infections

La gale est causée par de minuscules acariens qui vivent dans la peau. Ces acariens pondent des œufs qui éclosent et se développent en adultes au bout de deux semaines environ. Il faut généralement quatre à six semaines pour que les personnes atteintes présentent des signes d’infection après exposition, tels que des démangeaisons et des éruptions cutanées.

L’infection se propage par contact étroit, comme le contact peau à peau ou la vie dans des conditions de surpeuplement, et est plus fréquente dans des endroits comme les refuges ou les centres de soins. Un signe révélateur de la gale est la présence de petits trous, de petites marques filiformes sur la peau. On les trouve le plus souvent dans des zones comme les espaces entre les doigts, les poignets, les chevilles et les fesses.

Dans les cas graves, comme la gale croûteuse, les acariens sont plus nombreux et la peau devient épaisse et squameuse. Si elle n’est pas traitée, la gale peut entraîner des infections bactériennes, qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé.

Le diagnostic de la gale peut être difficile, mais il est généralement établi par un examen physique et des analyses d’échantillons de peau. Le traitement implique généralement des crèmes médicamenteuses ou des médicaments par voie orale, et les contacts proches sont souvent également traités pour éviter la propagation.

Prévenir et traiter les infestations de punaises de lit

Les punaises de lit sont de petits insectes plats qui se nourrissent de sang humain. On les trouve généralement dans des endroits comme les matelas, les meubles et les murs. Elles sont plus actives la nuit et sont attirées par la chaleur corporelle et le dioxyde de carbone.

Deux principaux types de punaises de lit piquent les humains : la punaise commune et la punaise tropicale. Les piqûres de punaises de lit provoquent souvent des boutons rouges qui démangent sur la peau, généralement au niveau du cou, des bras et des jambes. Ces piqûres peuvent parfois apparaître en grappes ou en lignes, souvent décrites comme le motif « petit-déjeuner, déjeuner et dîner ».

Les personnes qui séjournent dans des endroits où les clients changent fréquemment, comme les hôtels ou les refuges, courent un risque plus élevé de rencontrer des punaises de lit. Les punaises de lit ne sont pas réputées propager des maladies, mais leur présence peut provoquer du stress, de l’anxiété et des troubles du sommeil.

Le traitement des piqûres implique généralement l’application de crèmes pour réduire les démangeaisons, mais une lutte antiparasitaire professionnelle est nécessaire pour se débarrasser complètement de l’infestation. Des méthodes telles que le traitement thermique, l’aspiration et les insecticides sont utilisées, mais les punaises de lit ont développé une résistance à certains produits chimiques. Les mesures préventives comprennent l’inspection des chambres d’hôtel et des meubles d’occasion pour détecter des signes de punaises de lit.

Les poux du corps liés à la propagation de maladies

Les poux de corps sont de minuscules insectes qui vivent dans les vêtements et se nourrissent de sang humain. Ils sont fréquents chez les personnes qui ne peuvent pas maintenir une bonne hygiène, comme celles qui n’ont pas accès à des toilettes régulières, comme les sans-abri ou celles qui vivent dans des conditions de surpeuplement. Les poux de corps vivent dans les coutures des vêtements près de la peau, se nourrissant plusieurs fois par jour, mais ils ne s’enfoncent pas dans la peau.

Les signes de la présence de poux de corps sont des taches rouges qui démangent, en particulier autour de la taille, des jambes et du haut du dos. Ces insectes peuvent provoquer bien plus qu’une simple irritation cutanée. Dans certains cas, ils provoquent des infections bactériennes ou propagent des maladies comme la fièvre des tranchées, la fièvre récurrente et le typhus épidémique.

Le traitement consiste à laver les vêtements et la literie à l’eau chaude ou à les enfermer dans un sac pendant deux semaines si le lavage n’est pas possible. Des bains réguliers sont essentiels pour prévenir les poux. Dans certains cas, des médicaments comme l’ivermectine ou la perméthrine peuvent aider, mais ils n’offrent qu’un soulagement à court terme. Les solutions à long terme nécessitent souvent de meilleures conditions de vie et un accès à l’hygiène.

Conclusions

En résumé, un diagnostic précis et une décontamination sont essentiels pour traiter les infestations et prévenir l’infection et la propagation des maladies.