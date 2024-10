Informations sur la diffusion en direct et la télévision, listes

L’équipe nationale féminine de football des États-Unis disputera son premier match depuis sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, le 10 août.

Au total, l’USWNT disputera trois matchs amicaux pour clôturer le mois d’octobre, dont deux contre l’Islande, le premier ayant lieu jeudi soir à Austin, au Texas. L’équipe affrontera également l’Argentine.

L’entraîneur de l’USWNT, Emma Hayes, a convoqué 18 membres de l’équipe olympique pour constituer son effectif de 26 joueurs pour ces matchs amicaux. Hayes a également convoqué six joueuses non sélectionnées qui chercheront à faire leurs débuts à l’USWNT : les défenseures Eva Gaetino, Alyssa Malonson et Emily Sams, le milieu de terrain Hal Hershfelt et les attaquantes Yazmeen Ryan et Emma Sears.

Le match de jeudi sera la 16e fois que l’USWNT affrontera l’Islande, après avoir établi un record de 13 victoires, 2 nuls et aucune défaite contre l’Islande. La rencontre la plus récente a eu lieu lors de la finale de la SheBelieves Cup 2022, remportée par les États-Unis, 5-0.

Après le match de jeudi, les États-Unis affronteront l’Islande le dimanche 27 octobre au GEODIS Park de Nashville, Tennessee, avant d’affronter l’Argentine le mercredi 30 octobre au Lynn Family Stadium de Louisville, Kentucky.

Regardez l’USWNT contre l’Islande sur Sling

Voici tout ce que vous devez savoir pour le match USMNT-Islande de jeudi :

Quand a lieu le match amical de l’USWNT contre l’Islande ?

Le coup d’envoi est prévu à 19 h 30 HE le jeudi 24 octobre.

Où se jouera le match amical de l’USWNT contre l’Islande ?

Le match amical USWNT-Islande aura lieu au Q2 Stadium d’Austin, au Texas. Le Q2 ​​Stadium est le domicile régulier de Austin FC de la Ligue majeure de football.

Comment regarder l’USWNT contre l’Islande à la télévision

L’émission télévisée sera disponible sur TBS, avec une couverture d’avant-match à partir de 19 h HE. L’émission télévisée en langue espagnole disponible sur Universo.

Comment diffuser l’USWNT contre l’Islande

Le match sera diffusé en streaming Max. et Paonavec une couverture d’avant-match à partir de 19 h HE. Le streaming est également disponible sur Fronde.

Quels joueurs figurent sur les listes de l’USWNT et de l’Islande ?

Liste de l’USWNT

Gardiens de but (3) : Jane Campbell (Houston Dash), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Défenseurs (9) : Emily Fox (Arsenal FC/Angleterre), Eva Gaetino (Paris Saint-Germain/France), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Casey Krueger (Washington Spirit), Hailie Mace (Kansas City Current), Alyssa Malonson (Bay FC) , Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC), Emily Sams (Orlando Pride), Emily Sonnett (NJ/NY Gotham FC)

Milieu de terrain (7) : Korbin Albert (Paris Saint-Germain/France), Sam Coffey (Portland Thorns FC), Hal Hershfelt (Washington Spirit), Lindsey Horan (Olympique Lyon/France), Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC), Ashley Sanchez (Courage de Caroline du Nord)

Attaquants (7) : Yazmeen Ryan (NJ/NY Gotham FC), Emma Sears (Racing Louisville FC), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Alyssa Thompson (Angel City FC) , Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC)

Liste de l’Islande

Gardien (3) : Cecilía Rúnarsdóttir (Inter Milan/Italie), Fanney Birkisdóttir (Valur), Telma Ívarsdóttir (Breiðablik)

Défenseurs (8) : Sandra Jessen (Thor), Glódís Viggósdóttir (Bayern Munich/Allemagne), Ingibjörg Sigurðardóttir (Brøndby IF/Danemark), Natasha Anasi (Valur), Guðrún Arnarsdóttir (FC Rosengard/Suède), Sædís Heiðarsdóttir (Valerenga/Norvège), Guðný nadóttir ( Kristianstads DFF/Suède), Hafrún Halldórsdóttir (Brøndby IF/Danemark)

Milieu de terrain (8) : Berglind Ágústsdóttir (Valur), Selma Magnúsdóttir (Rosenborg BK/Norvège), Ásdís Halldórsdóttir (LSK Kvinner FK/Norvège), Karólína Vilhjálmsdóttir (Bayer Leverkusen/Allemagne), Katla Tryggvadóttir (Kristianstads DFF/Suède), Hildur Antonsdóttir (Madrid CFF/Espagne ), Heiða Viðarsdóttir (Breiðablik), Amanda Andradóttir (FC Twente/Pays-Bas)

Attaquants (4) : Emilía Ásgeirsdóttir (FC Nordsjælland/Danemark), Diljá Zomers (OH Leuven/Belgique), Hlín Eiríksdóttir (Kristianstads DFF/Suède), Sveindís Jónsdóttir (VfL Wolfsburg/Allemagne)

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir des frais d’affiliation. USA TODAY fonctionne de manière indépendante et cela n’influence pas notre couverture.