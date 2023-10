Informations électorales partagées avec les résidents du canton d’Island Creek | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — Les résidents du canton d’Island Creek ont ​​eu l’occasion dimanche de se renseigner sur les questions qui leur seront demandées lorsqu’ils entreront dans les isoloirs le 7 novembre.

Les responsables des écoles locales, les pompiers et les candidats aux postes de canton se sont réunis dans le bâtiment communautaire d’Island Creek Township Park pour partager des informations et répondre aux questions dans un cadre informel en tête-à-tête.

Parmi eux se trouvaient Ron Smyth et Anna Ault, membres du conseil scolaire local d’Edison, qui ont encouragé les visiteurs à soutenir le renouvellement d’un prélèvement de 5,9 millions prévu pour générer 3 millions de dollars par an pendant cinq ans pour le district scolaire.

Les deux ont déclaré que le prélèvement permet au district scolaire de mettre à jour le matériel pédagogique pour ses élèves, notamment les iPads et les Chromebooks pour les élèves de la maternelle à la 12e année, et permet aux élèves de formation professionnelle d’acquérir les compétences et les diplômes nécessaires pour accéder à divers domaines.

Ault a déclaré qu’avec le soutien de la taxe, le district scolaire a pu introduire et développer des cours axés sur la carrière proposés par le biais de son programme Career Pathways, qui comprend les sciences biomédicales, les technologies de l’information, l’ingénierie et l’agriculture professionnelle.

Smyth a noté que les salles de classe d’ingénierie avaient été réorganisées cet été.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli et nous cherchons à nous développer en matière de programmes et d’opportunités éducatives. » il a dit.

En tant que membre également du conseil d’administration de l’école professionnelle commune du comté de Jefferson, Smyth était sur place pour encourager le soutien à son propre prélèvement de 0,5 millions sur cinq ans, qui doit également être renouvelé.

Smyth a déclaré que l’école est fréquentée par environ 400 élèves de tous les districts scolaires du comté de Jefferson ainsi que quelques-uns du district scolaire de Harrison Hills et qu’elle prépare une variété de domaines.

Un ajout récent est axé sur le fonctionnement de l’équipement lourd et est conçu pour préparer les étudiants à des emplois dans l’industrie pétrolière et gazière ainsi que dans d’autres domaines, a-t-il noté.

Smyth a déclaré que cette année, des améliorations étaient apportées au laboratoire de cosmétologie et à la cuisine utilisés pour le programme culinaire.

Le chef Rob Herrington du district de pompiers de 7 Ranges était présent pour clarifier une proposition de prélèvement sur cinq ans pour six usines destiné à remplacer le prélèvement actuel soutenant les six départements du district.

Herrington a déclaré que le prélèvement actuel de 5 millions génère des taxes sur la valeur imposable des propriétés des résidents desservis par le district du canton de Cross Creek et de Wintersville en 2016, lors de son introduction.

Le nouveau prélèvement inclura la valeur foncière estimée d’environ 4 000 résidents du canton d’Island Creek désormais desservis par le district, tout en reflétant la valeur actuelle des propriétés pour toutes les zones desservies par celui-ci, a-t-il noté.

Il a ajouté qu’avec ce changement, les résidents desservis par le district de 7 Ranges ne paieront plus d’impôts par le biais d’un prélèvement de 5 millions établi pour les services d’incendie par les administrateurs du canton d’Island Creek.

Herrington a déclaré qu’à l’avenir, un administrateur du canton et un résident le représenteraient au conseil d’administration du district.

Il a déclaré que le personnel à temps plein du district a considérablement amélioré le temps de réponse dans sa zone de service et a permis de sauver de 300 pour cent le nombre de patients d’un arrêt cardiaque.

Herrington a déclaré que les revenus provenant de la taxe soutiennent l’équipement et le personnel et sont complétés par des collectes de fonds, y compris la récente fusillade et les soirées de bingo régulières, ainsi que par des subventions obtenues par le district.

Les dirigeants des services d’incendie soutenus par la taxe du canton d’Island Creek étaient présents pour discuter de son rôle dans le financement de leurs services.

Le chef Eric Jeffers du service d’incendie volontaire de Richmond a déclaré que les électeurs des zones du canton d’Island Creek non desservies par le district de 7 Ranges seront invités à soutenir un prélèvement sur cinq ans pour le remplacement de 3,5 moulins.

Comme pour le prélèvement du district de 7 Ranges, il reflétera la valeur actuelle des propriétés et remplacera quatre prélèvements, vieux de 20 ou 30 ans, que les administrateurs du canton avaient introduits car les départements avaient besoin de davantage de financement, a noté Jeffers.

Il a déclaré que si le prélèvement devait échouer, les prélèvements existants resteraient en vigueur.

Jeffers a déclaré que si le nouveau prélèvement est adopté, les revenus générés par celui-ci seront répartis entre les départements de Pleasant Hills, Pottery Addition, Richmond et Toronto en fonction des populations desservies dans le canton d’Island Creek.

Il a déclaré que le département de Richmond compte environ 14 pompiers – dont la plupart sont également certifiés comme techniciens médicaux d’urgence ou mieux – et que deux d’entre eux assurent la caserne des pompiers 24 heures sur 24.

« Nous sommes très agressifs dans la recherche de subventions et avons eu beaucoup de chance d’en obtenir de l’Agence fédérale de gestion des urgences », dit Jeffers.

Mais il a ajouté que cette taxe constitue la principale source de financement des véhicules et des équipements, dont le coût a considérablement augmenté ces dernières années.

Il a déclaré qu’un camion-pompe de 1 000 gallons acheté par le département de Richmond pour près de 370 000 $ en 2018 est désormais vendu bien au-dessus de 500 000 $.

Jeffers a déclaré que les équipements de protection, du casque aux bottes, et un sac d’air pour un pompier coûtent entre 10 000 et 11 000 dollars.

Le chef Polen du service d’incendie volontaire de Pleasant Hill a noté que de tels équipements doivent être évalués périodiquement pour se conformer aux réglementations fédérales conçues pour garantir la sécurité des pompiers.

Il a déclaré que le nombre de packs d’air utilisés par leur petit service est inspecté chaque année, pour un coût d’environ 1 200 dollars, et testé tous les cinq ans, pour un coût d’environ 2 000 dollars.

Polen et ses collègues pompiers Dan Aldridge et Don Thomas ont déclaré que même si le département dispose d’un auxiliaire actif, qui organise régulièrement des collectes de fonds, l’argent des prélèvements est essentiel à ses opérations.

« Presque tout est consacré à l’équipement » dit Polen.

Les électeurs du canton d’Island Creek seront également invités à choisir parmi les candidats au poste d’administrateur et d’agent financier. En lice pour un mandat non expiré en tant qu’administrateur se terminant le 31 décembre 2025, sont : Mark A. Longo, Dominic A. Merritt et Thomas J. Phillips.

Les candidats à un mandat complet en tant qu’administrateur sont : Donald R. Mossor Jr. et Brenda Powley. Et les candidats au poste d’agent financier du canton sont : Amy Browning et James P. Lackey.







