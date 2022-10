Informations de premier tour pour les équipes du Northwest Herald – Shaw Local

Voici les matchs de premier tour pour chaque équipe de la région du Northwest Herald. Les dates et heures seront mises à jour une fois confirmées.

Classe 4A

No. 1 Richmond-Burton (9-0) contre No. 16 Ridgewood (5-4)

Lorsque: À déterminer

À propos de Richmond-Burton : RB a remporté 41 de ses 42 derniers matchs et a disputé trois demi-finales consécutives en séries éliminatoires de classe 4A. Les Rockets ont perdu contre le champion d’État de classe 4A Joliet Catholic la saison dernière. … FB Steven Siegel a 1 495 verges au sol avec 30 touchés. RB Toby Quentral-Quezada a 600 verges au sol. … La défensive de R-B a été exceptionnelle et a accordé 100 points. … RB est en séries éliminatoires pour la 15e saison consécutive et a une fiche de 42-28 dans son histoire. Les Rockets ont remporté des titres d’État en 1992 (2A) et 2019 (4A).

À propos de Ridgewood : Ridgewood est en séries éliminatoires pour la première fois depuis ses trois apparitions consécutives en 2015, 2016 et 2017. Les Rebels ont terminé 1-8 il y a un an et étaient sans victoire au printemps COVID-19. … Ridgewood a perdu sa finale de saison régulière contre Chicago Christian 19-0. L’une de ses cinq victoires cette année est venue par forfait à Steinmetz College Prep. … Les Rebels ont récolté en moyenne 26,4 points par match et en ont accordé 23,5.

Hyde Park n ° 2 (9-0) contre Johnsburg n ° 15 (5-4)

Lorsque: À déterminer

À propos de Hyde Park : Les Thunderbirds ont terminé la saison régulière invaincus, remportant la division CPL Red South Central avec une fiche de 7-0. Ils n’ont accordé que 54 points en neuf matchs. … Hyde Park a fait les séries éliminatoires au cours de chacune des trois dernières années. … Cinq des six victoires de Hyde Park cette année sont venues par huit points ou moins. Il a battu Urban-Prep Bronzeville 14-8 pour terminer la saison régulière sans défaite.

À propos de Johnsburg : Johnsburg est de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018 après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matchs. … Sophomore QB AJ Bravieri a 1 991 verges par la passe avec 21 touchés. … RB Jake Metze a 703 verges au sol et 45 réceptions et a marqué 21 touchés combinés de mêlée (16 au sol, 5 en réception). … WR Ian Boal a 39 réceptions et 10 touchés de réception. … Johnsburg a une fiche de 14-15 dans son histoire en séries éliminatoires. Son meilleur résultat a été en tant que finaliste de la classe 4A en 2016.

No. 3 St. Francis (8-1) contre No. 14 Marengo (5-4)

Lorsque: À déterminer

À propos de Saint François : St. Francis a subi sa seule défaite de la saison contre IC Catholic Prep 25-14 lors de la semaine 9… Les Spartans ont été une machine offensive cette année, avec une moyenne de 43,2 points par match tout en n’accordant que 10,9. Leur plus grande sortie offensive a été une victoire 83-0 contre Bishop McNamara. … St. Francis a participé aux séries éliminatoires au cours de chacune des trois dernières saisons sous la direction de l’entraîneur-chef Bob McMillen.

A propos de Marengo : Les Indiens sont en séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive après avoir remporté leurs deux derniers matchs contre Peoria Manual et Plano. …QB Josh Holst fait partir Marengo. Il a lancé pour 1 535 verges avec 25 touchés et trois interceptions. Il mène également les Indiens avec 706 verges au sol. … Logan Miller (32 ans), Greg Baker (27 ans) et David Lopez sont les meilleurs receveurs. … Marengo a une fiche de 17-13 dans son histoire en séries éliminatoires. Son meilleur résultat a été finaliste de la classe 3A en 1992.

Classe 6A

No. 2 Prairie Ridge (8-1) contre No. 15 Crystal Lake South (5-4)

Lorsque: À déterminer

À propos de Prairie Ridge : Prairie Ridge est en séries éliminatoires pour la huitième saison consécutive après avoir été à égalité avec Huntley et Jacobs pour le championnat de la Fox Valley Conference. … QB Tyler Vasey a 2 443 verges au sol, ce qui a battu le record scolaire de Samson Evans en 2016 (2 211) et le laisse derrière Alex Peete de Johnsburg (2 529 en 2016) pour le record de la région. … FB Nathan Greetham a 1 072 verges au sol. … Prairie Ridge a une fiche de 39-16 dans son histoire en séries éliminatoires et a des titres d’État de classe 6A en 2011, 2016 et 2017.

À propos des Alligators : Crystal Lake South est en séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive. … QB Caden Casimino a lancé pour 2 333 verges et 16 touchés. … RB Nate Van Witzenburg s’est précipité pour 1 217 verges et 21 touchés et WR Michael Prokos a un record de 60 réceptions. … Les Gators ont perdu un score contre Prairie Ridge (semaine 8) et Huntley (semaine 9) des tri-champions FVC avant les séries éliminatoires. … South a une fiche de 24-22 dans son histoire en séries éliminatoires et a participé aux demi-finales en 1986, 2005 et 2008.

Classe 7A

N ° 9 Jacobs (8-1) contre n ° 24 Brother Rice (5-4)

Lorsque: À déterminer

À propos de Jacob : Jacobs est de retour en séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive après avoir atteint les quarts de finale de classe 7A la saison dernière. … RB Antonio Brown s’est précipité pour 1 689 verges et 22 touchés, ce qui est deuxième dans la région. … Jacobs a de l’expérience en séries éliminatoires, avec 16 partants de retour de l’équipe de l’an dernier. … Jacobs a partagé le titre FVC avec Huntley et Prairie Ridge, son premier depuis sa victoire dans la division FVC Valley en 2013. … Les Eagles ont une fiche de 7-13 dans leur histoire en séries éliminatoires et leur apparition en quart de finale l’année dernière et en 2016 sont leurs meilleures dans l’histoire de l’école.

À propos de frère Rice : Brother Rice a joué un calendrier de conférence difficile et a dû gagner deux de ses trois derniers matchs juste pour entrer dans les séries éliminatoires. Les Crusaders ont battu le champion d’État de classe 4A de l’an dernier, Joliet Catholic, par un score de 31-24 (double prolongation) lors de la semaine 8 pour sa cinquième victoire. Ils ont perdu leurs trois matchs de la division bleue CCL / ESCC, tombant contre Mount Carmel, Loyola Academy et Marist. … Brother Rice est allé en séries éliminatoires au cours de huit des 10 dernières années (sans compter la saison COVID-19). Il a terminé deuxième de la classe 8A en 2018. … Les Crusaders ont récolté en moyenne 27,2 points par match et en ont accordé 20,4.

Classe 8A

No. 9 Huntley (8-1) contre No. 24 Andrew (6-3)

Lorsque: À déterminer

À propos de Huntley : Huntley est de retour en séries éliminatoires après avoir raté la saison dernière. Les Red Raiders avaient réussi chaque année de 2014 à 2019. … RB Haiden Janke mène les Raiders avec 1 321 verges au sol. … La défense de Huntley a accordé 149 points, le moins de toutes les équipes FVC. … Les Raiders ont partagé le titre FVC avec Jacobs et Prairie Ridge. … La meilleure apparition de Huntley en séries éliminatoires dans l’histoire de l’école a eu lieu lorsqu’il a atteint les demi-finales de classe 4A en 2001.

À propos d’André : Les Thunderbolts font leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2019, lorsqu’ils sont allés 7-3 en classe 7A. Andrew a raté de peu les séries éliminatoires l’an dernier à 4-5. … Andrew a été finaliste derrière Bradley-Bourbonnais dans la division rouge de la Southwest Suburban Conference. Il a battu le champion de classe 8A de l’an dernier, Lockport, 28-27 en double prolongation pour mettre fin à la saison régulière.