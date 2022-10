Informations de premier tour pour les équipes du Daily Chronicle – Shaw Local

Voici les matchs de premier tour pour chaque équipe de la région de Daily Chronicle. Les dates et heures seront mises à jour une fois confirmées.

Classe 7A

Adam Filburn de Neuqua Valley (à gauche) et Miles Miskel concluent Talen Tate de DeKalb lors de leur match du vendredi 14 octobre 2022 au lycée DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

No. 23 DeKalb (6-3) au No. 10 Moline (8-1)

Quand : 19h le vendredi

À propos des Barbs: Ils ont remporté deux victoires consécutives pour clôturer l’année et décrocher une place automatique, commençant la mini-série avec un bouleversement 14-0 de Neuqua Valley lors de la semaine 8, la finale de trois blanchissages – bien qu’ils n’aient pas permis un touché depuis Semaine 7, battant Waubonsie 28-3 pour mettre fin à la saison régulière. Les Barbs sont de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019.

À propos des Maroons : Ils n’ont affronté que trois équipes avec un record de victoires cette année, mais ont remporté les trois matchs. Le programme a joué pour la dernière fois à DeKalb en 2017, perdant 49-21 à domicile en route vers un record de 7-3. Ils ont participé aux séries éliminatoires chaque année depuis cette saison 2017, mais n’ont remporté que deux matchs éliminatoires au cours de cette séquence.

Prochaine étape : le vainqueur affrontera soit Libertyville n°26 (5-4) soit Yorkville n°7 (8-1)

Classe 6A

Troyer Carlson (10 ans) de Kaneland dirige son attaque tout en sortant de la poche contre Sycamore lors d’un match de football à la Kaneland High School de Maple Park le vendredi 30 septembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

No. 10 Riverside-Brookfield (6-3) à No. 7 Kaneland (6-3)

Quand : 19h le vendredi

À propos des Bulldogs : Une victoire de la semaine 9 contre McNamara a cassé un dérapage de deux matchs – bien que ces défaites (IC Catholic, St. Francis) aient été contre deux équipes qui ont terminé la saison régulière 8-1. C’est la troisième place consécutive en séries éliminatoires, bien qu’ils aient perdu au premier tour chaque saison. Ils ont remporté un match éliminatoire pour la dernière fois en 2015.

À propos des Knights : Ils ont accordé moins de la moitié de leurs points par rapport à il y a un an, abandonnant moins de 16 points par match cette année. Ils n’ont pas accordé plus d’un score dans un match depuis une défaite de 28-7 contre Sycamore (9-0) lors de la semaine 6. Kaneland est en séries éliminatoires pour la cinquième année consécutive.

Prochaine étape : Le vainqueur affrontera Prairie Ridge (8-1) ou Crystal Lake South (5-4)

Classe 5A

Elijah Meier de Sycamore sépare deux défenseurs de Morris lors de leur match du vendredi 21 octobre 2022 au Sycamore High School. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

No. 16 Westinghouse (5-4) contre No. 1 Sycamore (9-0)

Quand : 19h le samedi

À propos des Warriors: Ils ont battu Brooks 46-0 au cours de la dernière semaine de l’année pour revendiquer une place en séries éliminatoires. Ils ont affronté trois équipes avec des records de victoires cette année, perdant les trois matchs. C’est leur première place en séries éliminatoires depuis 2017. En 2014, les Warriors ont fait les séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 5 et ont accueilli Sycamore lors du premier match des séries éliminatoires, mais ont perdu 55-0.

À propos des Spartans : Les Spartans n’ont pas cédé un point depuis la semaine 7, et les deux blanchissages se sont produits contre deux équipes éliminatoires. Ils ont connu leur première saison régulière 9-0 depuis 2013 et sont à la recherche d’une autre course profonde – l’année dernière, ils ont atteint les demi-finales 5A et perdu contre l’éventuel champion d’État Fenwick. C’est la troisième apparition consécutive en séries éliminatoires pour les Spartans, la 11e au cours des 12 dernières saisons complètes et la 14e au cours des 19 années de Joe Ryan avec l’équipe.

Prochaine étape : Le vainqueur affrontera le No. 8 Chicago Noble/Bulls (7-2) ou le No. 9 Carmel (6-3).

Classe 3A

No. 9 Elmwood (6-3) à No. 8 Genoa-Kingston (7-2)

Gênes – Maddox Lavender de Kingston cherche un terrain de jeu contre Dixon le vendredi 7 octobre 2022 à Gênes. (Karen Naess pour Shaw Local)

Quand : à déterminer

À propos des Trojans : Ils ont obtenu une fiche de 6-2 dans la Conférence des Prairies à neuf équipes, s’inclinant face aux deux équipes devant eux au classement. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs de l’année par un score combiné de 98-12. Il s’agit de la 17e place en séries éliminatoires pour Elmwood depuis 2002, toutes dirigées par l’entraîneur Todd Hollis.

À propos des Cogs: Ils se lancent dans les séries éliminatoires après avoir infligé à Stillman Valley sa première défaite de l’année lors de la semaine 9, 32-28 malgré une chute de deux touchés en première mi-temps. C’est la septième place consécutive en séries éliminatoires pour les Cogs, qui ont dépassé le premier tour au cours de chacune des cinq dernières saisons.

Prochaine étape : Le vainqueur affrontera le n° 1 Princeton (9-0) ou le n° 16 Peotone (5-4).

Huit hommes

Hiawatha (6-3) à Polo (7-2)

Quand : 19h le vendredi

À propos des Marcos : Polo a traversé la saison en ne perdant que contre Amboy (28-12) et Milledgeville (54-38). Ce sont également leurs deux sorties offensives les plus basses de l’année. Les Marcos ont battu Hiawatha, 44-32, lors de la cinquième semaine. Ils sont également les champions en titre de l’État.

À propos des Hawks : Les Hawks ont commencé l’année 4-0. Dans chacune de leurs cinq victoires sur le terrain, ils ont marqué au moins 56 points et atteint 60 points à quatre reprises. L’équipe participe aux séries éliminatoires à 8 pour la deuxième année consécutive sous l’entraîneur Nick Doolittle. Avant cela, ils ont atteint les séries éliminatoires 1A en trois saisons entre 2016 et 2019. Cette place en 2016 était le premier voyage en séries éliminatoires depuis 1987.

Prochaine étape : le vainqueur affrontera soit le n°3 Cambridge Ridgewood, soit le n°14 South Fork.