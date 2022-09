Informations client volées dans Samsung Data Breach

Samsung a déclaré vendredi que les informations personnelles de certains de ses clients avaient été volées sur ses systèmes informatiques américains plus tôt cette année.

Dans un avis aux clients, le géant de la technologie basé en Corée du Sud affirme qu’en juillet, une personne non autorisée a acquis des informations à partir des systèmes. Début août, Samsung a déterminé au cours de son enquête que certaines données clients avaient été compromises.

La société affirme qu’elle a depuis sécurisé les systèmes concernés, embauché une société de cybersécurité externe et travaille avec les forces de l’ordre.

Les données client volées peuvent avoir inclus des noms, des informations de contact et démographiques, des dates de naissance et des informations d’enregistrement du produit, explique Samsung. Plus de données personnelles telles que les numéros de sécurité sociale et les informations de carte de paiement n’ont pas été compromises.

Samsung n’a pas révélé le nombre de clients concernés, mais indique qu’il est en train d’informer ceux qui l’ont été.