Information de première ronde pour les équipes de la région de la RCO – Shaw Local

Classe 4A

Salle n ° 15 (5-4) au n ° 2 Sacred Heart-Griffin (9-0)

Lorsque: 19h vendredi

À propos de Hall : Avec une nouvelle coopérative avec le comté de Putnam cet automne, les Red Devils sont propulsés en classe 4A. Toutes leurs apparitions précédentes en séries éliminatoires ont été en classe 2A ou en classe 3A. … Hall est en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019, la dernière saison du premier mandat de l’entraîneur Randy Tieman à la tête de son alma mater. Les Red Devils sont allés 1-4 au printemps 2021 et 1-8 à l’automne 2021. … Tieman a mené Hall aux séries éliminatoires dans six des huit saisons de 2012-19. … Les Red Devils ont dû gagner leurs deux derniers matchs de saison régulière pour se qualifier pour les séries éliminatoires, battant St. Bede 42-27 et Bureau Valley 44-34.

À propos de Sacred Heart-Griffin : L’entraîneur de longue date de SHG, Ken Leonard, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de l’État avec 413 victoires, prend sa retraite après cette saison. Il a une fiche de 381-72 en 39 saisons à la tête des Cyclones. … SHG a remporté cinq titres d’État sous Griffin – 2005, 2006, 2008, 2013, 2014 – avec quatre finalistes. … Les Cyclones marquent en moyenne 56,4 points par match et ont marqué 49 points ou plus à chaque match. SHG n’a accordé que 79 points, soit une moyenne de 8,7 par match. Une seule équipe a marqué plus de 14 points contre SHS alors que 8-1 Rochester en a marqué 27 lors de l’ouverture de la saison. « C’est bon d’être de retour dans les séries éliminatoires », a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. « C’est juste un tirage au sort malchanceux. Nous nous préparerons comme nous le faisons chaque semaine et nos enfants joueront du mieux que nous pourrons. »

Classe 3A

No. 16 Peotone (5-4) à No. 1 Princeton (9-0)

Lorsque: 18h vendredi

À propos de Peotone : Les Blue Devils ont commencé 3-0 mais sont allés 2-4 dans leurs six derniers matchs, y compris une défaite de 20-13 contre Lisle lors de la finale de la saison régulière. … Peotone marque en moyenne 27,7 points par match tout en accordant 25,8 points par match. … Les cinq équipes que les Blue Devils ont battues ont une fiche combinée de 7-39. … Les quatre défaites de Peotone sont venues à quatre équipes éliminatoires qui sont combinées 28-8. Les Blue Devils sont restés à moins de deux touchés de trois des équipes des séries éliminatoires, la seule exception étant une défaite de 41-0 contre 9-0 Reed-Custer.

À propos de Princeton : Les Tigers sont tête de série no 1 pour la deuxième année consécutive. … Princeton fait sa quatrième apparition consécutive en séries éliminatoires, qui comprenait un voyage en quarts de finale la saison dernière et en demi-finale en 2019. … L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, est devenu le leader des victoires en carrière de l’école cette saison. Il a une fiche de 46-14 à sa sixième saison pour battre l’ancien record de 44-43 établi par Joe Ryan en neuf saisons. Les Tigers ont perdu 20-14 à Peotone lors d’un match éliminatoire de première ronde de classe 4A lors du dernier match de Ryan en tant qu’entraîneur de Princeton en 2003.

Classe 1A

No. 10 Forreston (5-4) au No. 7 St. Bede (7-2)

Lorsque: 14h samedi

À propos de Forreston : Les quatre défaites des Cardinals sont survenues contre des équipes en séries éliminatoires qui ont obtenu un score combiné de 27-8. Forreston a perdu 28-14 contre Lena-Winslow (9-0) lors de la finale de la saison régulière, 30-28 contre Fulton (7-2), 34-28 contre Dakota (5-4) et 36-26 contre Durand-Pecatonica ( 7-2). … Les Cardinals n’ont pas battu une équipe gagnante cette saison. … Forreston marque en moyenne 35,6 points par match tout en allouant 21,7 points par match. … Les Cardinals se sont qualifiés pour le deuxième tour ou plus en sept saisons consécutives, y compris les titres d’État en 2019, 2016 et 2014. “C’est la deuxième année consécutive avec un match à domicile au premier tour”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. . «Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de jouer un programme formidable à Forreston. Ce sera un match physique et une sacrée ambiance.

À propos de Saint-Bède : Les Bruins sont en séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive et accueilleront un match de premier tour pour la deuxième année consécutive. L’année dernière, St. Bede a battu Chicago Hope lors de son match d’ouverture des séries éliminatoires. … Les Bruins ont commencé 6-0 pour la première fois depuis 1987 avant de perdre des matchs consécutifs. St. Bede a terminé la saison régulière avec une victoire de 39-20 à Mendota.