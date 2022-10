Information de première ronde pour les équipes CCL/ESCC – Shaw Local

Voici les matchs de premier tour pour chaque équipe CCL / ESCC. Les dates et heures seront mises à jour une fois confirmées.

Classe 4A

No. 4 Wheaton Academy (8-1) à No. 13 Providence Catholic (5-4)

Lorsque: À déterminer

À propos de Providence Catholique : Les Celtics reviennent en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur de première année Tyler Plantz. Providence a raté les séries éliminatoires l’année dernière après trois apparitions consécutives de 2017 à 2019. Il n’y a pas eu de séries éliminatoires au printemps 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. … Les Celtics ont bien combattu certaines des meilleures équipes de l’État. Providence a perdu contre Joliet Catholic (49-41), Loyola (34-22), Wheaton North (28-0) et St. Rita (26-16), toutes les équipes classées dans les sondages Associated Press de leurs classes respectives. … Les Celtics ont remporté leur cinquième victoire de la saison lors de la semaine 9 avec une victoire impressionnante de 49-20.

À propos de l’Académie Wheaton : Les Warriors reviennent en séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive. … Wheaton Academy a été classée n ° 8 dans le dernier sondage de l’Associated Press de classe 4A. … La seule défaite des Warriors de la saison est survenue contre IC Catholic (8-1), 42-20, dans une bataille pour la couronne Metro Suburban Blue. … Wheaton Academy a marqué 38 points ou plus sept fois cette saison. … La défense des Warriors a terminé la saison régulière avec cinq blanchissages, accordant une moyenne de 4,9 points par match.

No. 12 Phillips (5-4) à No. 5 Joliet Catholic (7-2)

Lorsque: À déterminer

À propos de Joliet Catholique : Les Hilltoppers tenteront de défendre leur titre d’État de classe 4A. Joliet Catholic a remporté 15 championnats d’État, deux en quatre séries éliminatoires sous l’entraîneur Jake Jaworski. … Joliet Catholic est classée n ° 5 dans le dernier sondage AP de classe 4A. … Les Hilltoppers ont remplacé les talents de l’équipe championne de la saison dernière et ont fait leurs preuves. Joliet Catholic est repartie avec des victoires serrées contre IC Catholic (23-22) et Providence (49-41) et a également perdu deux contre Crete-Monee (48-42) et Brother Rice (31-24 2OT). … Joliet Catholic a marqué plus de 40 points sept fois cette saison. … Les Hilltoppers ont remporté le titre CCL / ESCC Orange.

À propos de Philips : Les Wildcats ont fait les séries éliminatoires chaque année depuis 2011, remportant deux titres d’État pendant cette période. … Phillips s’est regroupé après avoir commencé la saison 0-3, avec des défaites contre Mount Carmel, Batavia et Morgan Park. Les trois équipes sont classées dans les derniers sondages AP de leurs classes respectives. … Les Wildcats se sont qualifiés pour les séries éliminatoires en remportant leur match de la semaine 8, éliminant Clark 21-0. … Phillips a terminé la saison avec une défaite de 14-12 contre Kenwood (6-3).

Classe 5A

N ° 11 Nazareth Academy (5-4) au n ° 6 Glenbard South (7-2)

Quand : à déterminer

A propos de Nazareth : Nazareth s’est qualifié pour les séries éliminatoires en remportant son dernier match de la saison régulière pour la deuxième saison consécutive. Les Roadrunners se sont qualifiés pour les quarts de finale de classe 5A la saison dernière et ont remporté trois titres d’État et disputé deux autres matchs de championnat depuis 2014. … Nazareth a obtenu le classement n ° 10 dans le dernier sondage AP de classe 5A. … Après avoir remporté leur premier match contre Kankakee (n ° 1 dans le dernier sondage AP de classe 5A), 2-0, les Roadrunners ont perdu quatre de leurs cinq matchs suivants. Lemont (24-17), Marist (31-3), Niles Notre Dame (22-17) et St. Rita (33-10) sont toutes des équipes classées dans les sondages AP de leurs classes respectives. … L’engagement du Wisconsin Justin Taylor cherchera à continuer à faire des jeux des deux côtés du terrain en tant que receveur, rusher et joueur secondaire.

À propos de Glenbard Sud : Les Raiders ont fait les séries éliminatoires chaque saison depuis 2011. … Glenbard South a reçu des votes lors du dernier sondage AP de classe 5A. … L’une des deux défaites de Glenbard South est survenue à South Elgin, une équipe classée dans le dernier sondage AP de classe 8A. Les Raiders ont perdu 49-27. … Glenbard South a marqué 43 points ou plus sept fois cette saison. L’équipe a marqué 27 et six points dans ses deux autres matchs. … Le demi offensif senior Jalen Brown a récolté un record de 286 verges contre Bartlett.

N ° 15 Fenwick (5-4) au n ° 2 Morgan Park

Lorsque: À déterminer

À propos de Fenwick : Fenwick tentera de défendre son titre d’État de classe 5A, son premier dans l’histoire de l’école. Les Frères ont fait les séries éliminatoires pour la huitième fois au cours des 10 dernières séries éliminatoires. … Les Frères ont perdu la majorité de leurs joueurs de leur équipe de championnat la saison dernière à l’obtention du diplôme et de nouveaux joueurs ont progressé tout au long de la saison. Après avoir commencé la saison 2-2, les Friars ont remporté trois victoires consécutives, dont une victoire par forfait lors de la semaine 8. … Fenwick a perdu le titre CCL / ESCC White contre St. Ignatius lors du dernier match de la saison lorsque le Wolfpack est revenu pour gagner en le quatrième trimestre.

À propos du parc Morgan : Les Mustangs reviennent en séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive. … Morgan Park a obtenu un classement n ° 6 dans le dernier sondage AP de classe 5A. … La seule défaite des Mustangs en saison régulière est revenue à Simeon (9-0). Morgan Park a chuté 42-22 dans une bataille pour la Chicago Public League Red South Conference. … Morgan Park a commencé la saison 7-0 avant de perdre contre Simeon. L’équipe a eu trois blanchissages au cours de cette période et n’a pas accordé plus de 20 points. … Junior Tysean Griffin est un receveur trois étoiles qui a causé des problèmes toute la saison à ses adversaires.

No. 12 St. Viator (5-4) à No. 5 Sterling (7-2)

Lorsque: À déterminer

À propos de Saint-Viateur : Les Lions reviennent en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017. St. Viator s’est qualifié pour les séries éliminatoires en remportant son dernier match de saison régulière contre St. Patrick. L’équipe a également remporté une part du CCL / ESCC Purple avec la victoire. … St. Viator a commencé la saison 3-0 avant de perdre quatre de ses cinq prochains matchs. Trois de ces défaites sont survenues contre des équipes classées dans leurs classes respectives, dont Niles Notre Dame, St. Ignatius et Loyola. … Les 24 points des Lions qu’il a marqués contre St. Patrick lors de la semaine 9 étaient le maximum qu’il a marqué depuis 42 lors de la semaine 3.

À propos de Sterling : Sterling a fait la saison chaque année depuis 2004. … Sterling a obtenu le classement n ° 9 dans le dernier sondage AP de classe 5A. … Les Golden Warriors ont terminé la saison avec une victoire de 63-33 contre United Township vendredi soir pour terminer 6-1 et prendre la deuxième place du Western Big 6; leurs seules pertes sont venues à St. Francis et Moline, les deux équipes éliminatoires. … Sterling est en séries éliminatoires pour la huitième saison consécutive et la 19e fois au cours des 20 dernières années, et a terminé 5-4 la seule fois où il a raté les séries éliminatoires au cours de cette séquence. … Le peloton de quart-arrière de Sterling a produit de bons résultats cette saison, alors que le senior Kael Ryan a couru pour 981 verges et 18 touchés en 111 courses tout en faisant 23 pour 47 dans les airs pour 261 verges et un TD, et le senior JP Schilling est 35 pour 54 pour 517 verges, 6 touchés et une interception dans les airs, et a couru 85 fois pour 424 verges et 10 touchés. … Antonio Tablante a couru pour 586 verges et 11 touchés en 88 courses, avec AJ Kested ajoutant 283 verges et 6 scores en 37 courses. Cale Ledergerber a 36 portées pour 181 verges et 2 touchés. … Isaiah Mendoza mène le corps de réception avec 12 attrapés pour 217 verges et un touché, tandis que Ledergerber a 10 attrapés pour 104 verges et un score, et Justin Null a 9 attrapés pour 113 verges et 2 touchés.

No. 9 Carmel (6-3) contre No. Chicago Noble/Bulls (6-3)

Lorsque: À déterminer

À propos de Carmel : Carmel revient aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. C’est la première apparition en séries éliminatoires sous l’entraîneur Jason McKie. … Les Corsaires ont commencé la saison 4-0 avec des victoires sur Antioch, Lake Forest, Leo et St. Viator avant de perdre trois de leurs quatre matchs suivants, tombant face à Nazareth, St. Patrick et Marist. … Carmel a remporté une part du titre CCL / ESCC Purple après avoir battu Marian Catholic lors de la semaine 9 et St. Patrick a perdu.

À propos des Nobles/Bulls de Chicago : Les Bulls ont fait les séries éliminatoires chaque saison depuis 2014. … Chicago Noble / Bulls a commencé la saison avec une défaite 32-6 contre Leo mais s’est regroupé pour se qualifier pour les séries éliminatoires.