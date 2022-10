Information de premier tour pour les équipes de The Herald-News – Shaw Local

Voici les matchs de premier tour pour chaque équipe de la région Herald-News. Les dates et heures seront mises à jour une fois confirmées.

Classe 8A

(20) Bolingbrook (6-3) à (13) Maine Sud (7-2)

À propos des Raiders : Bolingbrook est un cauchemar pour les défenses adverses. Dirigés par le quart-arrière de première année Jonas Williams, les receveurs I’Marion Stewart et Kyan Berry-Johnson, et le porteur de ballon Joshua Robinson, les Raiders ont inscrit 382 points, une moyenne de 42,4 par match… Leurs trois défaites ont été contre les invaincus Simeon et Lincoln -Way East ainsi que le champion en titre de la classe 8A Lockport… La sécurité du nord-ouest, Damon Walters, mène une défense qui a cédé 21,3 points par match.

A propos des Hawks : Maine South est allé 5-0 dans le Central Suburban South… Ils ont dominé leurs adversaires 305-122 cette saison et ont remporté leurs cinq derniers matchs… Leurs deux défaites sont survenues à Warren Township (19-17) et Prospect ( 42-41).

(1) Lincoln-Way Est (9-0) contre (32) Conant (5-4)

A propos des Griffons : Lincoln-Way East poursuit son incroyable parcours en faisant les séries éliminatoires chaque année de son existence, la séquence atteignant 21 cette saison… La défense, dirigée par le secondeur Jake Scianna, n’a accordé que 90 points toute la saison… L’offensive, quant à elle , met en vedette James Kwiecinski et Peter Olaleye, ainsi que le quart-arrière à double menace Braden Tischer et le receveur Jayden Cook pour équilibrer les choses.

À propos des Couguars : Conant avait une fiche de 1-4 dans le Mid-Suburban West… Ils ont dominé leurs adversaires 280-179… Les Cougars ont battu Schaumburg, 42-20, lors de la semaine 9 pour devenir éligibles aux séries éliminatoires… Deux de leurs quatre défaites ont été d’un point – Fremd (21-20) et Hoffman Estates (45-44).

(28) Lockport (5-4) à (5) Glenbard Ouest (8-1)

À propos des porteurs : Lockport est le champion en titre de la classe 8A… Les blessures ont ravagé les Porters, mais l’ailier serré Hyatt Timosciek a été une constante… Trois des quatre défaites de Lockport sont survenues contre des équipes éliminatoires – Homewood-Flossmoor, Lincoln-Way East et Andrew. .. Ce match sera une revanche d’un match éliminatoire de deuxième ronde la saison dernière, remporté par Lockport.

À propos des Hilltoppers : Les Hilltoppers font leur 15e apparition consécutive en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Chad Hetlet, n’ayant jamais raté les séries éliminatoires de son mandat. Le plaqueur principal Chris Terek, une recrue du Wisconsin de 305 livres, a reçu une offre de Notre Dame cette semaine. Il ancre ce qui a été présenté comme la plus grande ligne offensive que Hetlet ait jamais eue. Le junior Julius Ellens, qui a joué principalement au receveur au cours de ses deux premières années à l’université, est devenu le meilleur rusher de Glenbard West cette année lorsque le rusher de 1 000 verges en 2021, Joey Pope, a été ralenti par des blessures au cours de la première moitié de la saison. Pope a connu son meilleur match de la saison lors de la semaine 9, se précipitant sur plus de 100 verges et un touché de 76 verges et ajoutant un choix de six défensivement. Le QB partant de deux ans Korey Tai pilote l’attaque qui a récolté en moyenne 35 points au cours des huit premières semaines. Senior RB / LB Jack Oberhofer est une menace physique à double sens.

(23) Minooka (6-3) contre (10) Glenbard Est (8-1)

A propos des indiens : Minooka a atteint les séries éliminatoires à chacune des deux saisons de l’entraîneur Matt Harding… Les trois défaites de Minooka sont survenues contre des équipes éliminatoires – Bolingbrook, Plainfield North et Yorkville… La défense, dirigée par les secondeurs Isaiah Dupree et Cayden Garcia et le demi défensif Efrain Ramirez, est la carte de visite des Indiens, mais l’attaque a montré une propension à marquer en groupe dernièrement derrière le quart-arrière Gavin Dooley, les porteurs de ballon Joey Partridge et Braeden Allen et le receveur DJ McIntosh.

A propos des Rams : La défense a été la base de Glenbard East, car ils n’ont accordé que 42 points cette saison. L’attaque, quant à elle, a marqué 285… La seule défaite des Rams cette saison a été contre South Elgin, invaincu, 22-6.

(3) Plainfield North (9-0) contre (30) Rich Township (5-4)

À propos des Tigers : Plainfield North a terminé la première saison régulière 9-0 de l’histoire de l’école, remportant la Southwest Prairie Conference West… Le quart-arrière Demir Ashiru est une double menace dynamique, capable de tourmenter une défense avec son bras et ses jambes… Le porteur de ballon John St. Clair court fort derrière une ligne offensive massive, tandis que Sean Schlanser, Braxton Bartz et Shaibu Mohammed donnent à Ashiru de nombreuses cibles… La défense est dirigée par les secondeurs Gerald Floyd et Logan Rooney et le demi défensif Jason O’Boye.

À propos des Raptors : Rich Township est allé 4-2 dans la Conférence de Southland, abandonnant les décisions de la ligue à Crete-Monee (30-26) et Kankakee (34-8)… Les Raptors ont obtenu une place en séries éliminatoires avec une victoire de 32-0 sur Leo lors de la semaine 9 .

(27) Plainfield Sud (6-3) à (6) Académie Loyola (8-1)

À propos des Couguars : Plainfield South a commencé la saison 1-3, mais a remporté ses cinq matchs dans la Southwest Prairie Conference East pour clôturer l’année… Le porteur de ballon Brian Stanton est l’objectif principal des Cougars, mais le quart-arrière Connor Folliard et le receveur Amarri Ford peuvent faire de gros jeux pour blesser une défense… L’ailier défensif Zachary Gray est à la tête d’une défense qui a accordé un touché ou moins dans quatre de ses cinq derniers matchs.

A propos des Ramblers : La seule défaite de Loyola a eu lieu lors de la semaine 9 contre Mt. Carmel, le mieux classé de la classe 7A … Ils ont surclassé leurs adversaires 389-157 cette saison.

Classe 7A

(30) Plainfield Central (5-4) à (3) Pékin (9-0)

À propos des Wildcats : Plainfield Central a commencé 1-3, mais a remporté quatre de ses derniers matchs pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive… Le porteur de ballon Abram Zimmerman alimente l’attaque, avec le quart Chase Vayda et les receveurs DJ Pearson et James Kulekowskis fournissant un soutien à travers le air… Le secondeur Philip Carlton, Jr. joue partout sur le terrain pour les Wildcats.

A propos des dragons : Pekin a remporté le championnat de la Conférence Mid-Illini… Ils ont surclassé leurs adversaires 397-139 cette saison.

Classe 6A

(1) Lemont (9-0) contre (16) Eisenhower (5-4)

A propos de Lemont : Lemont a traversé la saison régulière, battant ses adversaires 412-119 … C’est la dernière saison de l’entraîneur-chef Bret Kooi, et il a guidé Lemont dans les séries éliminatoires à chacune de ses huit saisons où les séries éliminatoires ont eu lieu … Lemont a battu six qualificatifs pour les séries éliminatoires au cours de la saison … Le quart-arrière Payton Saloman a lancé pour 26 touchés et aucune interception, tandis que le porteur de ballon Nate Wrublik a couru pour 1 041 verges et 14 touchés.

À propos des cardinaux: Eisenhower avait une fiche de 5-2, mais a perdu ses deux derniers matchs de la saison contre Evergreen Park et Shepard. Leurs deux autres défaites ont été contre Oak Forest et Richards… Les Cardinals ont surclassé leurs adversaires 274-147 sur l’année.

Classe 5A

(4) Morris (7-2) c. (13) LaSalle-Pérou (5-4)

À propos de Morris : Les deux défaites de Morris ont été contre Sycamore invaincu (n ° 1 de la classe 5A) et Richmond-Burton (n ° 1 de la classe 4A) … La ligne offensive est une force, dégageant des trous pour les porteurs de ballon Ashton Yard et Jacob Swartz. .. Le quart-arrière Carter Button a une multitude de talents à lancer, y compris les receveurs AJ Zweeres, Will Knapp, Gage Phillips et Jack Wheeler… Le secondeur Sam Reddinger, un engagement du nord de l’Iowa, est le fer de lance de la défense.

A propos des cavaliers : LaSalle-Pérou a perdu une décision de 49-7 contre Morris lors de la semaine 5… Leurs défaites étaient toutes dues aux équipes éliminatoires – Metamora, Morris, Sycamore et Kaneland… Pour la saison, les Cavaliers ont égalé leurs adversaires 176-176… Les deux équipes se sont également rencontrées au premier tour des séries éliminatoires de l’an dernier, Morris remportant la victoire.

Classe 4A

(8) Coal City (6-3) contre (9) Wood River-East Alton (6-3)

À propos des charbonniers : Coal City s’est remis d’un départ de 1-2 pour remporter cinq de ses six derniers matchs pour se qualifier pour sa 11e participation consécutive aux séries éliminatoires et deuxième en deux saisons de l’entraîneur Francis Loughran… L’attaque est menée par le porteur de ballon Landin Benson, mais le jeu de passes derrière le quarterback Braden Reilly n’a cessé de s’améliorer tout au long de la saison… Michael Gonzalez, Drake Dearth et Daniel Carlson mènent une défense Coaler typiquement physique.

À propos des Oilers : Wood River-East Alton a terminé 3-2 dans la conférence Cahokia-Mississippi… Ils ont dominé leurs adversaires 253-192 cette saison… Les pertes des Oilers sont venues à Breese Central, Roxana et Red Bud, les deux derniers de la deux dernières semaines de la saison régulière.

(5) Académie catholique Joliet (7-2) contre (12) Phillips (5-4)

À propos des Hilltoppers : Le champion en titre de la classe 4A, JCA, a le potentiel de remporter un 16e titre d’État, un record d’État… Mouw, Hunter Powell et Justin Bonsu courant à travers les trous… Le quart-arrière TJ Schlageter, une recrue de baseball de Louisville, s’est avéré être une autre menace, lançant à des receveurs tels que Bonsu et Kivlin Van Tassell… La défense est dirigée par les joueurs de ligne Jeremy Johnson et Dillan Johnson et les secondeurs Trey Swiderski et Daniel Rouse.

À propos des Wildcats : Phillips a laissé tomber une décision de 14-12 contre Kenwood au cours de la dernière semaine de la saison régulière… Ils ont été surclassés par leurs adversaires 173-165 cette saison… Phillips n’avait pas peur de la concurrence, perdant des matchs contre Batavai, Mt. Carmel et Morgan Park en plus de Kenwood.

(13) Providence Catholic (5-4) à (4) Wheaton Academy (8-1)

A propos des Celtics : Les Celtics ont battu St. Laurence, 49-20, lors de la semaine 9 pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la première année de l’entraîneur Tyler Plantz… Le quart-arrière Lucas Proudfoot et le porteur de ballon Jamari Trippett alimentent l’attaque de Providence… Les Celtics ont remporté 10 championnats d’État , mais aucun depuis 2014… Providence a obtenu une fiche de 1-4 contre les équipes des séries éliminatoires cette saison.

À propos des guerriers: La seule défaite de la Wheaton Academy cette année-là était de 42-20 contre IC Catholic Prep. Les Warriors ont dominé leurs adversaires 384-66 cette saison. Le QB senior Belay Brummel a lancé pour 1 850 verges et 28 touchés avec seulement quatre interceptions. Son objectif principal, Breck Peacock, a 50 attrapés pour 770 verges et neuf touchés.

Classe 3A

(16) Peotone (5-4) à (1) Princeton (9-0)

A propos des Diables Bleus : Les Blue Devils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la troisième saison consécutive sous l’entraîneur Apostolos Tsiamas… Peotone a affronté quatre équipes en séries éliminatoires cette saison et a perdu les quatre fois.

A propos des Tigres : Princeton est allé 6-0 pour remporter la conférence Three Rivers-Mississippi… Les Tigers ont dominé leurs adversaires 415-77 cette saison, une moyenne de 46,1-8,6.

(2) Reed-Custer (9-0) contre (15) Carver (5-3)

À propos des comètes : Les chiffres de Reed-Custer sont ridicules. Les Comets ont surclassé leurs adversaires 534-53 sur l’année, une moyenne de 59,3-5,9 par match. Leur total de points le plus bas de l’année est de 41… Reed-Custer a atteint les quarts de finale de classe 3A l’an dernier, laissant tomber un briseur de cœur à Byron sur la route dans la dernière minute… Le quart-arrière Jake McPherson dirige l’attaque de haut niveau et est également habile à courir et à passer. Jace Christian et Lucas Foote sont deux de ses armes les plus dangereuses, et les trois font également des ravages en défense.

A propos des challengers : Carver est allé 5-2 dans la Chicago Public League – Red Southeast Conference… Ils ont surclassé leurs adversaires 164-146 sur l’année.

(3) Sénèque (9-0) contre (14) Winnebago

À propos des Fighting Irish : Seneca est en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019 et la deuxième fois depuis 2013 … Le jeu au sol est la carte de visite des Irlandais, car les arrières Asher Hamby, Nathan Grant et Braden Ellis ont tous en moyenne plus de 70 verges au sol par match. .. Seneca a battu ses adversaires 349-84 en route pour remporter le titre de Vermillion Valley North.

A propos des indiens : Winnebago a dominé ses adversaires 282-243 et a disputé tous ses matchs dans la Big Northern Conference… Leurs quatre défaites ont été face à des équipes éliminatoires – Stillman Valley, Byron, North Boone et Genoa-Kingston.

Classe 2A

(3) Wilmington (8-1) contre (14) Chicago Christian (5-4)

À propos des Wildcats : Le champion en titre de classe 2A, Wilmington, s’est qualifié pour les séries éliminatoires pour la 26e saison consécutive… Il n’y a pas beaucoup de mystère pour les Wildcats. Ils vont courir, courir et courir encore. Colin James ouvre la voie, mais ils ont également obtenu des contributions importantes de Kyle Farrell et Brendan Moran… La défense de l’entraîneur Jeff Reents a cédé très peu à une équipe qui ne s’appelle pas Reed-Custer.

A propos des chevaliers : Après avoir commencé la saison 1-4, Chicago Christian a remporté ses quatre derniers matchs pour devenir éligible aux séries éliminatoires, y compris une victoire de 19-0 sur Ridgewood en séries éliminatoires lors du dernier match de la saison… Les Knights ont été surclassés 184-172 en la saison régulière.