Information de premier tour pour les équipes de Record Newspapers – Shaw Local

Voici les matchs de premier tour pour chaque équipe éliminatoire de la région Record Newspapers. Les dates et heures seront mises à jour une fois confirmées.

Classe 8A

No. 31 Oswego East (5-4) à No. 2 York (9-0)

Lorsque: À déterminer

À propos d’Oswego Est : Les Wolves font leur septième apparition consécutive en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Tyson LeBlanc, et seront à la recherche de la première victoire en séries éliminatoires du programme depuis 2016. Le QB senior Tre Jones, une recrue de la Marine, a lancé pour 578 verges avec six touchés et cinq interceptions à travers huit matchs, et est également le meilleur rusher de l’équipe avec 792 verges au sol à une moyenne de 8,8 verges par course avec 10 touchés. Jones a couru pour un record scolaire de 253 verges et quatre touchés lors d’une victoire de la semaine 8 contre son rival Oswego qui a pratiquement scellé une offre en séries éliminatoires. Les Wolves ont reçu un gros coup de pouce lors de ce match de la semaine 8 avec le retour du porteur de ballon de 244 livres Oshobi Odior, qui a raté six matchs en raison d’une blessure à la cheville. LB Juny Almeida et DB Mike Polubinski sont parmi les leaders d’une défense des Wolves assez solide.

À propos d’York : Les Dukes, après avoir disputé les séries éliminatoires pour la première fois en une décennie en 2021, ont prouvé qu’ils n’étaient pas une merveille à coup sûr avec une saison historique. York a remporté le championnat West Suburban Silver pour la première fois depuis 2006 et a affiché la première saison régulière parfaite en 102 ans d’histoire du programme. Le senior Matt Vezza est l’un des meilleurs QB à double menace et pilote une attaque équilibrée qui comprend RB Kelly Watson et les WR Charlie Specht et Luke Mailander. Junior LB Cole Ostendorf est parmi les leaders d’une défense de York qui n’a accordé que 66 points cette saison avec trois blanchissages. Le prochain sur la liste des choses à faire ? Récoltant la première victoire de York en séries éliminatoires depuis 2010. C’est la deuxième saison consécutive que les Dukes ont attiré une équipe du sud-ouest des Prairies Ouest au premier tour, après avoir perdu contre Minooka l’an dernier.

Plainfield Central à Yorkville Football Le joueur de ligne défensive de Yorkville Andrew Zook (34/73) saccage le quart-arrière de Plainfield Central Chase Vayda (10) lors d’un match de football universitaire à Yorkville High School. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Classe 7A

N ° 26 Libertyville (5-4) à Yorkville (8-1)

Lorsque: À déterminer

À propos de Libertyville : Les Wildcats ont pris la deuxième place de la North Suburban Conference derrière Stevenson, qu’ils ont perdu contre 43-8 lors de la semaine 9. Les pertes de Libertyville sont dues à des programmes de qualité – invaincus Lemont, Warren, Lake Zurich et Stevenson. Trenton VanBoening, un plaqueur offensif de 6 pieds 6 pouces et 295 livres, est engagé dans l’est du Michigan. Libertyville fait sa troisième apparition consécutive en séries éliminatoires. Libertyville était le finaliste de l’État de classe 7A en 2015.

À propos de Yorkville : Les Foxes font leur quatrième apparition consécutive en séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’école; ils ont atteint le deuxième tour des séries éliminatoires lors de leurs trois dernières apparitions. Yorkville a remporté huit matchs de saison régulière pour la première fois depuis 1999, sa seule défaite contre l’invaincu Plainfield North. Les Foxes se sont fortement appuyés sur un front sept féroce et l’une des meilleures lignes défensives du moment dirigée par la recrue de l’État du Colorado Andrew Laurich et le commit du Wyoming Jake Davies. Le LB senior Blake Kersting, comme Laurich, un partant universitaire de trois ans, est devenu une menace de capture de passes avec six prises de touché. Le senior Gio Zeman est le porteur de ballon d’une attaque de Yorkville qui est à son meilleur en tant que complément de contrôle du ballon de la défense de l’équipe.