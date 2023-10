Infor dévoile les innovations CloudSuite axées sur la mode

Infor, acteur majeur du secteur des logiciels cloud, a récemment dévoilé une série de technologies de plateforme et d’améliorations de ses CloudSuites spécifiques au secteur. Cela fait partie de la nouvelle initiative semestrielle d’Infor pour les lancements de produits majeurs. Parmi ces nouveaux produits, Infor améliore spécifiquement sa solution CloudSuite destinée au secteur de la mode en introduisant de nouvelles fonctionnalités. L’objectif est d’introduire de nouvelles fonctionnalités qui facilitent l’innovation de produits durables, aident les marques de mode à accroître leur rentabilité, à rester adaptables aux tendances et à développer leurs opérations. De plus, Infor a également déployé de nouvelles technologies telles que l’automatisation des processus robotiques (RPA) pour sa large clientèle.

Soma Somasundaram, président et directeur technique d’Infor, a déclaré que la version d’octobre 2023 permet aux clients d’améliorer leur agilité, d’utiliser des informations basées sur les données pour une prise de décision plus éclairée et d’accéder sans effort à des solutions spécifiques à leur secteur. Ces innovations sont conçues pour automatiser les processus métier, accélérer les résultats commerciaux et préparer le terrain pour la transformation de l’entreprise.

Voici quelques points à retenir pour l’industrie de la mode de la dernière version du produit Infor :

Infor PLM pour la mode : la solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) d’Infor révolutionne la prise de décision pour les marques de mode, en favorisant l’intelligence et la durabilité. Il aide à la conception et au développement de nouvelles collections et styles tout en tenant compte des coûts, des matériaux, des impacts environnementaux, etc.

Capacités du réseau de chaîne d’approvisionnement d’Infor Nexus : ces capacités permettent aux marques de mode de bénéficier d’une transparence et d’un contrôle accrus sur leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Le réseau Infor Nexus offre une visibilité complète de la chaîne d’approvisionnement, englobant le « plan d’expédition », les itinéraires des transporteurs, les avis avancés d’expédition (ASN) automatisés et le traitement rationalisé des factures.

Partenariat de planification des marchandises et des assortiments : cela permet une planification intelligente et accélère le déploiement avec des modèles préconfigurés et personnalisables. En partenariat avec Foresight Retail, CloudSuite Fashion d’Infor permet une planification plus intelligente des assortiments et des marchandises en gérant la planification financière, la planification des assortiments, les prévisions, l’allocation des stocks et l’assistance au réapprovisionnement sur une seule plateforme.

Infor a également dévoilé la solution Infor Enterprise Automation, une suite de services cloud multi-locataires Infor Operating Service (Infor OS) hébergés sur Amazon Web Services (AWS). Cette solution est conçue pour faciliter une mise à l’échelle rapide de l’automatisation dans les organisations en intégrant les capacités d’intégration de données, d’intelligence artificielle (IA)/machine learning (ML) et d’automatisation des processus robotiques (RPA) dans une plateforme unifiée.

Le cycle de lancement des nouveaux produits devrait permettre aux organisations de planifier efficacement l’intégration de ces technologies, leur permettant ainsi de transformer leurs activités et d’améliorer leur service client.