[Infographic] Voir les spécifications de la nouvelle Odyssey Ark – Samsung Global Newsroom

Le Samsung Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, rehausse l’expérience de jeu avec une connectivité améliorée. L’Arche de l’Odyssée (G97NB) a été dévoilé pour la première fois en 2022, captant l’attention grâce à son interface innovante. Le mode cockpit vertical donne aux utilisateurs l’impression d’être dans le cockpit d’un vaisseau spatial, avec l’écran Flex Move permettant aux utilisateurs de régler la taille d’affichage et l’emplacement des fenêtres sur l’écran.

Samsung a mis à niveau le nouveau Odyssey Ark (G97NC) avec une connectivité améliorée. La fonctionnalité Multi View, qui permet aux utilisateurs de diviser l’écran en 4 fenêtres (3 en mode Cockpit), a encore été améliorée. De plus, le nouvel Odyssey Ark prend en charge l’entrée et la sortie de jusqu’à 4 appareils externes (3 en mode Cockpit) à la fois, permettant aux utilisateurs de profiter d’un multitâche inégalé. Un DP (DisplayPort) 1.4 a été ajouté aux 3 ports HDMI de l’Ark pour augmenter la compatibilité et les options de connectivité. Le commutateur KVM,1 qui contrôle divers appareils connectés au moniteur avec une seule souris et un seul clavier, permet une commodité et une meilleure utilisation de l’espace.

Découvrez plus de détails sur le nouvel écran immersif dans le graphique ci-dessous.

1 Chaque ordinateur doit être connecté via un câble USB en amont, vendu séparément. Nécessite le programme Easy Setting Box sur chaque PC.