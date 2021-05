[Infographic] Trois dirigeants du programme Generation17 expliquent comment la technologie les aide à donner un coup de pouce aux communautés – Samsung Global Newsroom

Dans un monde où plus de 3,5 milliards1 les gens ont maintenant des smartphones et environ 4,2 milliards2 utiliser les médias sociaux, la technologie et les plates-formes auxquelles il donne accès, représente une énorme opportunité de réaliser un changement positif dans le monde. Partout dans le monde, les gens profitent de ces nouvelles opportunités pour se connecter, poursuivre ce qui les passionne et faire la différence.

Maintenant, Samsung explore comment la technologie permet aux jeunes leaders de la Génération 17 – un partenariat entre Samsung et le Programme des Nations Unies pour le développement – d’assumer les objectifs mondiaux de l’ONU avec leur travail. Ci-dessous, de jeunes visionnaires Tafara Mazaka, Shomy Chowdhury et Yejin Choi décrivez comment les outils numériques leur permettent d’apporter des services et un soutien indispensables aux communautés sous-financées du monde entier.

Pour en savoir plus sur ces incroyables jeunes entrepreneurs et sur la manière dont ils réalisent des changements vraiment percutants, consultez l’infographie ci-dessous.

