[Infographic] Tracer l’histoire de la conception révolutionnaire des téléviseurs de Samsung – Samsung Global Newsroom

De l’élégant téléviseur LCD Bordeaux lancé en 2006 à la toute dernière gamme Neo QLED 8K sortie cette année, la philosophie de conception de Samsung Electronics s’est concentrée sur une conception ciblée et centrée sur l’utilisateur qui a été en mesure de répondre aux besoins des consommateurs du monde entier. monde.

En appliquant une réflexion et des principes de conception minimalistes pour se concentrer uniquement sur les éléments essentiels de l’expérience utilisateur, Samsung a présenté des conceptions de téléviseurs qui se fondent et se connectent de manière transparente avec l’environnement de l’écran tout en tenant compte des modes de vie, des habitudes de visionnage et des environnements en constante évolution depuis 2006.

Alors que Samsung commémore ses 15e année consécutive de leadership sur le marché mondial dans l’industrie de la télévision,1 Consultez l’infographie ci-dessous pour voir comment l’entreprise a été à la pointe de l’innovation et de la conception de l’industrie et a fourni les expériences de visionnage les plus optimisées aux utilisateurs au cours des 15 dernières années.

1Données de janvier 2021 publiées par la société d’études de marché Omdia