[Infographic] Six avantages de Tizen OS vus à travers la Smart TV Samsung – Samsung Global Newsroom

Alors que les utilisateurs du monde entier passent de plus en plus de temps à la maison, pouvoir profiter d’un divertissement à domicile de haute qualité est devenu un must absolu. Comprenant que les utilisateurs doivent faire plus de nos jours avec leurs téléviseurs, le téléviseur intelligent Samsung permet aux utilisateurs de profiter de leur contenu vidéo préféré, de jouer à leur guise et même d’entreprendre des entraînements personnalisés à domicile.

Le secret caché derrière l’offre à multiples facettes du téléviseur intelligent Samsung est le système d’exploitation intelligent (OS) Tizen de Samsung Electronics. Tizen est un système d’exploitation Web open source basé sur Linux, ouvert à tous et prenant en charge une gamme d’appareils, notamment les téléviseurs, les appareils mobiles, les appareils ménagers et même la signalisation.

À l’heure actuelle, plus de 190 millions de personnes dans 197 pays à travers le monde profitent de Tizen OS via leurs téléviseurs intelligents Samsung – bien qu’étant donné le rôle commun du téléviseur dans l’espace familial, le nombre d’utilisateurs réels devrait être beaucoup plus important. Tizen est une plate-forme qui englobe véritablement les valeurs de Samsung axées sur les utilisateurs de « Screens Everywhere » et « Screens for All », et la société est prête à étendre davantage l’expérience Tizen grâce à une collaboration dans divers domaines, notamment ceux de la vidéo, de l’art et des jeux.

Jetez un œil aux six avantages de Tizen OS sur la Smart TV Samsung dans l’infographie ci-dessous pour en savoir plus.