[Infographic] Samsung Solve for Tomorrow incite les jeunes esprits à devenir les graines du changement – Samsung Global Newsroom

Imaginez à quel point l’avenir pourrait être différent si les jeunes étaient habilités à s’unir pour créer un monde meilleur pour nous tous. Samsung Solve for Tomorrow rassemble des étudiants du monde entier pour ce faire, en les encourageant à utiliser les matières STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) pour trouver des moyens de résoudre les problèmes les plus urgents auxquels le monde est actuellement confronté.

Lancé aux États-Unis en 2010, Samsung Solve for Tomorrow est devenu l’un des programmes éducatifs phares de Samsung et a suscité la créativité de 1,8 million d’étudiants de 23 pays au cours de ses onze années d’existence.

Les étudiants participant au programme ont la possibilité de s’impliquer dans une gamme d’expériences éducatives tout en s’efforçant de cristalliser leurs idées. Des initiatives telles que la formation Design Thinking (qui est offerte aux enseignants et étudiants participants) et les mentorats avec les employés de Samsung sont conçues pour développer des compétences créatives en résolution de problèmes, en coopération et en communication parmi les étudiants.

Les solutions innovantes des étudiants sont également souvent reconnues sur la scène mondiale. Par exemple, des étudiants de la Dougherty Valley High School en Californie ont attiré l’attention du Global Climate Action Summit après avoir conçu un appareil qui détecte les incendies de forêt à un stade précoce.

Et Solve for Tomorrow devrait encore se développer cette année pour toucher des étudiants dans plus de 30 pays. Le programme, qui était auparavant connu sous différents noms dans différentes régions, est maintenant normalisé à l’échelle mondiale sous un seul nom de marque et a subi des changements pour fournir un programme plus raffiné à chaque étudiant. Alors que de plus en plus de pays se joignent, Samsung Solve for Tomorrow en Europe et en Amérique latine reçoit des candidatures depuis mars, tandis que des programmes dans d’autres régions se préparent à être lancés selon les calendriers académiques locaux. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Samsung sur la citoyenneté d’entreprise mondiale et le site Web Solve for Tomorrow de votre région.

Dans le cadre de la vision RSE de Samsung: «Ensemble pour demain! Enabling People, «Solve for Tomorrow» et de nombreux autres programmes d’éducation des jeunes fonctionnent dans un large éventail de régions. À l’avenir, Samsung continuera de fournir une éducation de qualité aux générations futures pour les aider à libérer leur plein potentiel et à trouver des solutions innovantes au profit du monde.