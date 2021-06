[Infographic] Samsung Kiosk offre des expériences en magasin intelligentes et transparentes aux utilisateurs – Samsung Global Newsroom

Au cours de la dernière année et demie, nos vies ont changé de manière démesurée, les mesures de distanciation sociale prenant le dessus et nous obligeant à transformer chaque partie de nos routines, de la façon dont nous travaillons à la façon dont nous faisons nos courses.

À la lumière de cette « nouvelle normalité » dans laquelle nous vivons, Samsung Electronics a travaillé sans relâche pour développer des solutions innovantes pour les entreprises ainsi que les utilisateurs. Samsung Kiosk, un terminal de point de vente (POS) pour les clients, est l’une de ces solutions.

Samsung Kiosk est non seulement équipé d’une gamme de fonctionnalités et de paramètres opérationnels pour s’adapter à différents types et tailles d’entreprises, mais dispose également d’une interface utilisateur dédiée qui permet une configuration et une utilisation faciles des systèmes de menu, de paiement et d’épargne. Avec un design raffiné pour une intégration transparente en magasin et une technologie de revêtement antibactérien, Samsung Kiosk a été développé pour offrir les meilleures expériences possibles aux détaillants ainsi qu’aux clients.

Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur Samsung Kiosk.