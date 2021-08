[Infographic] Repérer le Serif à différents endroits dans le monde – Samsung Global Newsroom

À une époque où voyager à l’étranger n’est pas aussi facile qu’il ne le serait normalement, Samsung Global Newsroom est là pour offrir aux lecteurs un aperçu de plusieurs endroits dans le monde, directement depuis leurs écrans.

En reconnaissance du design phare de The Serif, qui a été inspiré par la lettre « I » et est même présenté dans le cadre du téléviseur, la compilation ci-dessous présente The Serif dans neuf maisons dans différents pays avec des intérieurs différents, témoignant de la capacité de la télévision de style de vie pour s’adapter à n’importe quelle esthétique.

Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour un examen plus approfondi et un aperçu des experts locaux de la télévision Samsung sur la façon dont The Serif est capable de s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel intérieur et d’élever les espaces quotidiens de ses utilisateurs.