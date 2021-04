Le tout nouveau Galaxy Book et le Galaxy Book Odyssey sont conçus pour tout, de l’utilisation quotidienne aux jeux intensifs et à l’utilisation B2B, même en déplacement.

Doté de fonctionnalités innovantes de connectivité et de continuité de l’écosystème Galaxy, d’un facteur de forme mince et léger, d’un stockage extensible et de puissantes capacités graphiques, le Galaxy Book et le Galaxy Book Odyssey vous permettent d’exploiter facilement votre PC avec une flexibilité et une mobilité optimisées.

Jetez un œil aux infographies ci-dessous pour en savoir plus sur ces nouveaux appareils Galaxy Book puissants et portables.