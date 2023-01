[Infographic] Profitez d’expériences de maison intelligente plus pratiques, immersives et connectées avec le nouveau Flex 4 portes sur mesure avec Family Hub ™ +

Au CES 2023, Samsung Electronics a dévoilé le Bespoke 4-Door Flex ™ With Family Hub ™ +, le dernier ajout à la gamme Bespoke équipé d’un incroyable écran tactile de 32 pouces pour vous offrir un contrôle transparent sur votre cuisine, votre maison intelligente, votre médias et plus encore.

Non seulement la taille de l’écran tactile du réfrigérateur a été améliorée, mais le nouveau Family Hub amélioré offre désormais encore plus de services pour votre confort et votre divertissement. Vérifiez l’état de votre maison intelligente, suivez les actualités pendant que le dîner est en train de cuisiner, personnalisez votre écran tactile avec vos photos préférées et commandez même à nouveau des articles de garde-manger, le tout directement depuis l’écran Family Hub.

Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur certaines des nouvelles expériences que vous allez vivre avec le Bespoke 4-Door Flex™ With Family Hub™+ et son écran amélioré.