Les derniers appareils Galaxy Book de Samsung, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360, offrent une connectivité ultra-rapide, des écrans AMOLED vifs et une conception axée sur la mobilité pour vous permettre de maximiser votre productivité, où que vous soyez.

Inspirés par la portabilité d’un smartphone et dotés de fonctionnalités et d’expériences informatiques innovantes, ces derniers ajouts à la gamme Galaxy Book ont ​​été conçus pour les routines d’aujourd’hui, avec la portabilité, la connectivité et la commodité à leur cœur.

Consultez les infographies ci-dessous pour en savoir plus sur le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360.