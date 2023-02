[Infographic] Les nouvelles séries Galaxy Book3 et Galaxy S23 s’associent pour offrir l’expérience d’écosystème Galaxy connecté la plus transparente à ce jour

Dans le monde connecté d’aujourd’hui, l’expérience ultime de l’appareil est celle qui rassemble tout ce dont vous avez besoin à tout moment, sans tracas. La série Galaxy Book3 offre une expérience connectée Galaxy améliorée, ce qui en fait un compagnon idéal pour la série Galaxy S23, maximisant la productivité et la créativité.

Le Samsung Multi Control amélioré vous permet désormais de contrôler vos smartphones ou tablettes Galaxy connectés à l’aide du clavier et du trackpad du Galaxy Book. Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer des images ou copier et coller du texte de manière transparente entre les appareils, ce qui facilite le transfert d’informations et de fichiers. Les images RAW d’experts prises sur le Galaxy S23 Ultra, y compris de superbes clichés du ciel nocturne capturés dans Astrophoto, peuvent se synchroniser automatiquement avec votre série Galaxy Book3 via Wi-Fi Direct – vous donnant le pouvoir de commencer l’édition de qualité studio en toute transparence avec des applications professionnelles. Pour les utilisateurs qui sont en déplacement mais qui ont besoin des fonctionnalités d’un PC, Instant Hotspot peut relier la série Galaxy Book3 au point d’accès du smartphone Galaxy en un seul clic. Pour plus de commodité, les sites Web récents permettent au navigateur de votre PC d’ouvrir les sites que vous avez déjà consultés sur le smartphone Galaxy.

Explorez l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur les expériences connectées de niveau supérieur alimentées par les séries Galaxy Book3 et Galaxy S23.