[Infographic] La série SSD portable T7 de Samsung offre des performances fiables et une durabilité accrue – Samsung Global Newsroom

La série T7 de disques SSD portables (PSSD) de Samsung Electronics offre une durabilité et des performances améliorées dans trois appareils qui tiennent dans la paume de votre main : le T7, le T7 Touch et le T7 Shield.

Tous les appareils de la série T7 offrent une vitesse de lecture de 1 050 mégaoctets par seconde (Mo/s) et une vitesse d’écriture de 1 000 Mo/s, offrant des vitesses élevées fiables jusqu’à 9,5 fois plus rapides que les disques durs externes (HDD) sans dégradation dans performance.

Que vous stockiez des documents professionnels critiques, des jeux ou des films, les T7, T7 Touch et T7 Shield font tout cela dans un boîtier de la taille d’une paume. Les T7 et T7 Touch de 85 x 57 millimètres et le T7 Shield de 88 x 59 millimètres offrent à l’utilisateur une portabilité de la taille d’une carte de crédit.

Optimisés pour être compatibles avec une variété d’appareils, y compris PC, Mac, appareils Android et consoles de jeu, les T7, T7 Touch et T7 Shield sont dotés d’une sécurité accrue pour garantir la protection des données même si l’appareil est perdu. Le T7 Touch offre même la possibilité de déverrouiller d’une simple pression du doigt ou avec un mot de passe, afin que vous puissiez garder vos fichiers privés en sécurité sans sacrifier la commodité.

De plus, le T7 Shield de Samsung est son PSSD le plus durable à ce jour, conçu pour résister à des chutes allant jusqu’à 3 mètres. Le T7 Shield est certifié IP65 comme résistant à l’eau et à la poussière, mais ne pèse que 98 grammes, ce qui en fait le périphérique de stockage compact parfait pour ceux qui travaillent en déplacement.

Conçue pour tout stocker, des fichiers de travail volumineux aux photos et vidéos de moments mémorables, la série T7 offre aux utilisateurs la tranquillité d’esprit que leurs données sont sécurisées dans des appareils conçus pour durer. Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur les fonctionnalités révolutionnaires des T7, T7 Touch et T7 Shield.