[Infographic] Gardez une trace de votre maison intelligente et de vos appareils connectés de manière plus transparente avec SmartThings Station – Samsung Global Newsroom

L’écosystème croissant d’appareils connectés d’aujourd’hui signifie que les utilisateurs ont besoin de moyens plus simples pour gérer plusieurs appareils simultanément. C’est pourquoi Samsung a présenté la station SmartThings, un hub de maison intelligente facile à utiliser et un chargeur rapide pour vous aider à faire plus à la fois. Cet appareil simple et interopérable est lancé aux États-Unis et en Corée.

SmartThings Station permet aux utilisateurs d’automatiser facilement leur environnement de maison intelligente1 offrant une compatibilité avec une large gamme de produits de maison intelligente.2 Vous pouvez également suivre vos appareils avec SmartThings Station. Vous avez égaré votre smartphone ? Appuyez simplement deux fois sur le bouton intelligent pour déclencher une activation prédéfinie afin que votre téléphone sonne à proximité. La station SmartThings agit également comme un puissant chargeur rapide avec une charge sans fil jusqu’à 15 W.

Pour en savoir plus sur SmartThings Station et sur la manière dont elle peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre écosystème de maison intelligente, consultez l’infographie ci-dessous.

1 Un préréglage est requis pour les fonctionnalités à l’avance via l’application SmartThings.

2 Appareils compatibles uniquement, tels que les appareils certifiés Zigbee ou Matter.