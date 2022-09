[Infographic] Économies d’énergie que le mode d’énergie AI de SmartThings apporte à notre vie – Samsung Global Newsroom

Les utilisateurs peuvent maximiser les économies d’énergie grâce à des optimisations en combinant des appareils connectés avec le mode d’énergie AI de SmartThings Energy.

Nous voulons tous gagner du temps et réduire les coûts. De nos jours, faire ces choses de manière durable est également une priorité pour les consommateurs du monde entier, et les gens partout dans le monde sont à la recherche de systèmes qui les aident à économiser de l’argent et à réduire leur impact sur l’environnement du même coup. Samsung Electronics pense que les clients méritent ces nouvelles solutions innovantes en matière de commodité, d’efficacité et de durabilité et pousse toujours de nouvelles technologies ambitieuses qui stimulent les trois dans ses appareils électroménagers pour rendre la vie quotidienne plus insouciante.

AI Energy Mode, une fonction d’économie d’énergie de SmartThings Energy de Samsung, est exactement ce type de solution. AI Energy Mode est alimenté pour apporter toutes sortes de changements positifs et de solutions pratiques au foyer, réduisant les coûts et facilitant la vie à chaque tournant, et ses diverses fonctionnalités, telles que AI Ecobubble ™, couvrent un large éventail de domaines domestiques.

En utilisant des systèmes améliorés par IA pour peser les charges de linge, définir des cycles de dégivrage et estimer les factures d’électricité, le mode Énergie IA suit intelligemment toutes sortes de variables. Lorsqu’une porte de réfrigérateur est ouverte ou que la température d’une pièce baisse, l’algorithme de SmartThings en prend note et réagit, en créant une image plus large des habitudes d’utilisation des ménages et en transmettant les économies aux utilisateurs.

Des économies impressionnantes d’énergie et de coûts ont été enregistrées à tous les niveaux, soulageant à la fois le consommateur et l’environnement, et ce n’est que le début de la vision de Samsung de maisons véritablement efficaces et respectueuses de l’environnement. L’intention de Samsung est de rendre tous ses appareils électroménagers clés compatibles Wi-Fi et compatibles SmartThings d’ici 2023, tandis que son projet Net Zero Home, en partenariat avec Qcells, vise à créer aujourd’hui la maison holistique du futur, avec le stockage et la gestion SmartThings. énergie renouvelable à partir de panneaux solaires intégrés.